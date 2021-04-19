ما تفسير الحلم بالمطار في المنام؟

المطارات هي رمز للسفر والوجهات البعيدة. أن تحلم بأن تكون داخل مطار هو حلم بالسفر...

سواء كان ذلك للعمل أو للترفيه ، فإن السفر هو حلم إيجابي. إنه يرمز إلى أنك ذاهب إلى أماكن في الحياة والحب. إذا كانت لديك علاقة جديدة ، فإن الحلم بمطار قد يعني أنه يجب عليك الخروج إلى مكان جديد وتجربة أشياء جديدة مع شريك حياتك.

إذا لم تكن على علاقة ، فقد يرمز هذا الحلم إلى أنه وقت ميمون لبدء واحدة. يمكن أن تكون المطارات مليئة بالتوتر وعدم اليقين ، لكن اترك ذلك للطائرة وتذكر أن المطارات مليئة بوعد المغامرة والهروب.

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