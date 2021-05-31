ما تفسير الحلم بحيوان ميت في المنام؟

الحلم بحيوان ميت يمثل شيئًا قد انتهى في حياتك: وظيفة ، علاقة، هدف مثالي. تشير درجة تحلل الحيوان أو تعرضه للضرب إلى درجة تأثرك بهذا الجانب من حياتك. يشير نوع الحيوان الذي تحلم بموته إلى مدى صعوبة حياتك...

إن الحلم بالحيوانات التي تهتم بها بعمق (مثل الحيوانات الأليفة) يعني أنه يجب عليك قضاء بعض الوقت الخاص للسماح لنفسك بالحزن على الخسائر التي تكبدتها ومنح نفسك الوقت لوضع خطة للمستقبل.

على العكس من ذلك ، فإن الحلم بالحيوانات الوحشية مثل السناجب يعني أن الحادث كان مهمًا ، ولكن يجب عليك المضي قدمًا في خططك الحالية. يرمز حلم الحيوانات المفترسة الميتة إلى الانتصارات العظيمة التي حدثت أو ستحدث قريبًا في حياتك. تمثل الثعابين الميتة قدرتك على التغلب على عيوبك الشخصية ، مثل العادات السيئة.

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