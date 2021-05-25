ما تفسير الشعور بالإحراج في المنام؟

الإحراج في الأحلام ، كما في اليقظة ، هو عاطفة قوية وغير مريحة. تعتمد أهمية هذا الرمز على العامل الذي يسبب الإحراج....

غالبًا ما يرتبط الإحراج في الحلم بالإحراج في الحياة الواقعية حول نفس الشيء ، ولكن قد تتفاجأ عندما تجد ما تشعر بالحرج منه ، خاصةً إذا قمت بقمع المشاعر.

ضع في اعتبارك أن الإحراج مرتبط تمامًا بقلقك بشأن ما يعتقده الآخرون. ضع في اعتبارك أيضًا أن حكم الآخرين في حلمك غالبًا ما يكون حكمك على نفسك. إذا كنت تحلم بأن تكون محرجًا من شخص ما أو شيء ما ، فربما يكون ذلك لأنك تحكم عليه بأنه غير ملائم ، وليس بالضرورة انعكاسًا لما يعتقده الآخرون بالفعل.

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