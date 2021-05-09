ما تفسير الحلم بدار المسنين في المنام؟

يمكن أن تكون دار المسنين مكاناً ودودًا للغاية ولطيفًا ، كما لو كنت تزور أجدادك أو قد يكون مخيفًا للغاية اذا كان مليئاً بالروائح الغريبة والمرض...

اعتمادًا على سياق الحلم الذي لديك ، يمكن أن يكشف شيئًا عنك قد لا ترغب في الاعتراف به. أولاً ، إذا كان لديك شعور سلبي تجاه منازل كبار السن ، فقد يعني ذلك أنك تخاف من الموت أو أن لديك نفورًا غير صحي من المرض.

يحدث هذا عادة بسبب خوف عميق راسخ لديك من الموت أو المرض. على العكس من ذلك ، إذا كان لديك حلم إيجابي للغاية حول منزل كبير السن ، فهذا يمثل أن لديك فهمًا صحيًا للحياة والموت والمرض.

ما تفسير الحلم بالطواف في المنام؟