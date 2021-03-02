ما تفسير الحلم بقصر النظر في المنام؟

يمثل الفشل في الرؤية دائمًا صعوبة في الفهم أو الادراك.

إذا كنت تعاني من قصر النظر ولا يمكنك الرؤية بعيدًا ، فهذا يمثل عدم القدرة على رؤية الأهداف والعواقب طويلة المدى. أنت تعيش اللحظة أو تفشل بطريقة ما في رؤية العواقب النهائية لأفعالك.

من ناحية أخرى ، يمكن أن تكون القدرة على رؤية الأشياء القريبة بوضوح مفيدة ، خاصة إذا كنت تميل إلى التركيز على التفاصيل في عملك. استفد من هذه المهارة ، حيث قد يرى العديد من زملائك في العمل على نطاق أوسع ويكونون أكثر رؤية ، وبالتالي يكونون أكثر عرضة لتفويت التفاصيل المهمة القريبة.

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