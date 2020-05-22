ما تفسير حلم التمر للعزباء والحامل!

التمر من الثمار المفيدة والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وحث الرسول صحابته الكرام على تناول التمر لما فيه من فوائد عظيمة للجسم. أما رؤية التمر في المنام فيحمل عدد من الدلالات الخاصة، والتي نوردها لكم خلال السطور التالية نقلاً عن أشهر مفسري الأحلام لابن سيرين.

تفسير حلم تناول التمر لابن سيرين

ابن سيرين من الشيوخ التي لها بصمتها في عالم تفسير الأحلام، وقد قال الشيخ في تفسير حلم التمر إلى أنها إشارة على كثرة الرزق وحفظ القرأن الكريم، وكان استدلاله هذا بناءا على تفسير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في منامه أنه يتناول التمر فقام بتفسيرها رسولنا على أنها حلاوة الإيمان.

رؤية الشخص يقوم بتوزيع التمر على الناس في منامه قد قال عن هذا إبن سيرين أنه يسعى على إنفاق المال لوجه الله، لكنه سينال في المقابل جزاءا حسنا جراء عمله.

والتفسير الأخير للشيخ إبن سيرين في رؤية التمر، بأن من يرى أن ميت يعطيه التمر، فهذه إشارة جيدة، وقد تدل على أن الرائي سيبني مشروع وسوف تتاح له فرصة جديدة وسيصل إلى النجاح ويجني الكثير من وراءه، أما إذا كان التمر من ابوه أو أمه المتوفين فهذه دلالة على مساعدة شخص عزيز لك في المستقبل.

قال الإمام ابن سيرين بأن رؤية التمر في المنام تدل على هطول الأمطار والأرزاق.

وقال في تفسير رؤية الشخص الذي يرى في منامه بأنه يأكل من التمر , فإن رؤيته تدل على أنه سينال مالاً أو رزق له وحده لا شركه فيه غيره.

والذي يرى في المنام أو الحلم بأن هناك تمراً مدفوناً في الأرض , فإن رؤيته تدل على الأموال المخزونة التي قام بتوفيرها واختزانها لنفسه.

والذي يرى في منامه بأنه يقوم بقطف التمر أو جنيه في موسمه , فإن رؤيته تدل على أنه سينكح زوجة ذات شرف ودين وتكون صاحبة خلق ومال وخير وبركة , وجاء في تفسير آخر للرؤية بأنها تدل على أن صاحبها سيرزق بالمال من غير جهد وتعب من قوم شرفاء أو أنه سيصيب علماً نافعاً.

والشخص الذي يرى في منامه بأنه يقوم بشق التمرة واستخرج منها نواتها , فإن رؤيته تدل على أنه سيرزق بطفل ذكر.

والذي يرى في منامه بأنه يأكل تمراً طعمه طيب , فإن رؤيته تدل على الأخبار الطيبة التي ستصله والتي ستسعده وتدخل عليه السرور , وأنه سينال من الخير الكثير.

والذي يرى في المنام أو الحلم بأنه يقوم بدفن التمر في باطن الأرض , فإن رؤيته تدل على أمواله التي يختزنها لنفسه أو أنه سيرزق بالمال.

والذي يرى في منامه بأنه يقوم بأخذ التمر الذي سقط من خنازيره وذهب به الى داره , فإن رؤيته تدل على أنه سوف يحصل على أموال كافر ويغنمها.

وجاء في تفسير بأن الذي يأكل التمر في منامه فإنه سيرزق بلذة الطاعة وحلاوة العبادة.

دلالات رؤية التمر في المنام

فإن رأى إنسان أنه اخذ تمرة وشقها وأخرج منها نواها فإنه يولد له ولد.

ومن رأى: أنه قطف من نخلة حبة عنب سوداء، فإن إمرأته تلد من مملوك أسود ولداً، والتمر يفسر بالرزق الحلال الطيب.

ومن رأى: أنه يكل تمراً جيداً فإنه يسمع كلاماً جيداً، وينال منفعة جليلة.

ومن رأى: كأنه يدفن تمراً نال مالاً من الخزائن أو من مال اليتامى، أو يخزن مالاً.

ومن رأى: كأنه يأكل أربعين تمرة على باب السلطان، ولم يكن ذلك زمان ظهور التمر، ولا وقت استوائه ضرب أربعين سوطاً.

ومن رأى: كأنه أكل أربعين تمرة وكان في زمان نضجه أصاب أربعين ألف درهم.

ومن رأى: سلات من التمر البرني يقعن من بطون الخنازير، وهو يرفعها ويحملها إلى بيته، نال غنائم من مال الكفار.

ومن رأى: كأنه يمص تمرة ويعطيها لآخر فيمصها فإنه يشاركه في معروف يسير.

ومن رأى: كأنه أكل تمراً فإنه يجد حلاوة الإيمان.

ومن رأى: كأنه شق تمره وميز عنها نواها فإنه يرزق ولداً.



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