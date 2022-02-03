ما تفسير رموز الأحلام في قاموس التفسيرات؟ الرمزية هي ممارسة أو فن استخدام شيء أو كلمة لتمثيل الأفكار أو الصفات. تمامًا مثل الرسام أو المؤلف الذي يريد تصوير مزاج أو تعبير معين ، غالبًا ما يستخدمون الرمز للتلميح إلى بدلاً من مجرد قولها بشكل صارخ. وبالمثل ، يصور اللاوعي في أحلامنا صور غامضة ، عادة ما تكون مليئة بالرموز المجردة والموضوعات بأكثر الطرق غرابة.

يستخدم اللاوعي لغة خفية منسية منذ زمن طويل مخصصة للحالم لاستخراج الرسالة أو المعنى مجازيًا. يستخدم قاموس رموز الأحلام تعبيرًا يعكس الأمثال المستخدمة في الكتاب المقدس ، مثل Zen paradox أو حتى القصص الأسطورية العالمية. لذا قد ترغب في معرفة سبب ترميز هذه الدروس بهذه الطريقة؟

ربما يكون لدى يسوع أفضل تشبيه. أوضح يسوع ، "لذلك أنا أتحدث إليهم بأمثال ، لأنهم مبصرين لا يبصرون ، وسماعهم لا يسمعون ولا يفهمون". من خلال الانخراط مع اللاوعي لدينا كل ليلة نفتح بابًا مغلقًا يقودك إلى طريق ينعش عالمك الداخلي ، فأنت تتجه نحو ضوء الكمال والتوازن والمعرفة الداخلية - وهو المسار الذي يؤدي إلى الاستنارة.

ما تفسير رموز الأحلام في قاموس التفسيرات؟

المجموعة الاولى

عنخ: أصبح الرمز العميق المعروف في مصر القديمة باسم "نفس الحياة" رمزًا للحماية والمعرفة الخفية والحكمة. غالبًا ما نحصل على هذه المعرفة القديمة على الرغم من أن العين الثالثة تظهر عنخ في أحلامنا لتحمينا روحيا على طول رحلة الحياة أو الوعي الأعلى . القوس: يُعرف القوس بأنه رمز للتحولات والولادة الجديدة في الحياة ؛ بمجرد أن تمر بالجزء القديم يموت (ولادة جديدة) فقط لكي يزدهر الجديد. ترتبط عادة بالأماكن المقدسة لتمثل الجسر إلى الجنة والملاذ والمكان الخاص . الشاكرات: تُترجم الشاكرات إلى "عجلة" أو "قرص" باللغة السنسكريتية ، ويمكنك تخيلها كعجلات من الطاقة الإيجابية المتدفقة بحرية. إذا تم حظر أحد هذه المراكز السبعة ، فسيؤدي ذلك إلى مشاكل نفسية واضطراب عاطفي في حياتك. تظهر الشاكرات في أحلامنا بذكاء في أشكال مختلفة من الحيوانات والزواحف وعناصر الأرض والرموز الغامضة التي تشير إلى المنطقة المحجوبة . الدائرة: يمكن اعتبار شكل الدائرة أحد أكثر الرموز العالمية عمقًا التي تمثل الكمال والتحول والبعث. تظهر الدائرة في الأحلام على شكل حلقات وثعابين ملفوفة وكرات وأرض وأي شيء مستدير - رمز الحلم الذي يقود الحالم نحو الاكتمال . الهلال: يتصل الهلال بالطاقة الأنثوية أو القوة الإبداعية التي تجذب المرء دون وعي نحو حبها. يمكن أن يكون الهلال عبارة عن تحذير أو سيخبرك الشمع إذا كانت هذه إما نهاية أو مرحلة بداية جديدة . الصليب: يُعرف الصليب بأنه رمز قوي يعني العلاقة بين السماء والأرض، ونقطة التقاء للموت والولادة الجديدة والوعي الروحي الجديد - يمكن رؤية الصلبان في كل من الرؤى والأحلام حيث يموت القديم فقط ليولد من جديد . الأرض: توصلك الأرض إلى الإله ة المؤنثة، وهي طاقة قوية تؤسس وتوقظ وتحمي الشخص. على الجانب الآخر ، يمكن للأم العظيمة استخدام قوتها ضدها عندما ترفض أو لا تركض وفقًا لهذه الطاقة الأنثوية اللاواعية. ترمز الأرض إلى التحول والكمال بسبب شكلها الدائري . الهندسة: تتحول الأنماط الهندسية إلى صور عشوائية مثل الزهور أو الحشرات أو الأرقام أو الحلقات أو السلالم أو النجوم. داخل الحلم ، ستتكشف قصة حول تلك الصور المعينة على أمل أن تفهم أهميتها الروحية. الأشكال الهندسية في أحلامنا هي رموز عميقة تقربنا خطوة واحدة من كوننا واحدًا مع الكون .

ما تفسير رموز الأحلام في قاموس التفسيرات؟

المجموعة الثانية

المثمن: تم تصميم العديد من الروابط المعمارية الدينية عندما نتعرف على العديد من أماكن العبادة المقدسة (الكنائس والمعابد والمساجد) بهياكل مثمنة الأضلاع تدعم القبة في الأعلى. في فنغ شوي (البوذية) ، يصبح المثمن رمزًا للحماية التي تتجنب الاهتزازات الروحية السلبية. غالبًا ما يظهر المثمن في الأحلام كألماس ؛ رمز قوي يربطنا بالمصدر الأعلى . Ouroboros (الثعبان يأكل ذيله): رمز قوي وغامض يحتوي على معاني روحية مختلفة كثيرة. يمثل الشكل الدائري الطبيعة الحقيقية للكون والحياة الأبدية والذات وتوحيد كل الأشياء. فينيكس: تظهر الطاقة الأنثوية لطائر الفينيق مرة واحدة فقط في حياة شخص ما لتمثل تحولًا واعيًا وولادة جديدة وتحولًا روحيًا. إنها تحب زيارتنا في أحلامنا لتخبرنا متى ومتى سيحدث هذا التحول. رمز قوي تم استخدامه في كل من الفولكلور والأساطير التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة. كوز الصنوبر: شوهد في جميع أنحاء الهيروغليفية في مصر القديمة أو مرتبطًا بالباباوات متشابكًا مع ثعبان وكوز الصنوبر ، وهو رمز يمثل تنشيطًا للوعي العالي. قوس قزح: أقواس قزح هي رموز قوية جدًا تظهر فيما يتعلق بالحظ والذات العليا واتصال الآلهة بالعالم الأرضي. الرمز الحقيقي الذي يربط البشر بالعوالم العليا ، اللاوعي بالوعي والين واليانغ. تشجعك أقواس قزح على الاستمرار في الطريق وستكون محميًا حتى تجد الذهب. الأفعى: لا يُعرف دائمًا أن الثعابين رموز خادعة في حلمنا ، ولكنها تقود الحالم نحو وعي وتنوير أعلى. حلزوني: قد تتحول دوامة الأحلام إلى دوامات في الماء ، وإعصار ، وأكواز صنوبر ، ومسامير ، وقذائف ، وحلزون ، وأزهار ؛ رمز أنثوي يرتبط بالقوة التوليدية للكون - صورة توجه اللاوعي الحالم نحو الروح. النجوم: كان هناك سبب لفهم المصريين القدماء للنجوم على أنها مرتبطة بالآلهة. في وقتنا هذا ، فقدنا المعنى الحقيقي وراء ما يعنيه النجم عندما كان دائمًا هناك لإرشادنا في أوقات الظلام. من المعروف أن النجوم تربطنا بالإله والحماية والنور والظلام والحظ والتوجيه في الأوقات الصعبة.

ما تفسير رموز الأحلام في قاموس التفسيرات؟

المجموعة الثالثة:

المثلث: يرتبط ارتباط المثلث بالوعي البشري بدورات النمو التي تؤدي إلى حالة أعلى من الوعي. على المستوى الروحي ، يوجه المثلث الشخص نحو الإكمال الداخلي أو الاتصال بقوة موجودة في كل مكان. ثعبان برأسين: نظرًا لحقيقة أن الثعبان يتخلص من جلده ويظهر من جديد ، يُعتقد أنه يعكس التحول الداخلي والنمو. العجلة: تجسد العجلة خصائص الصورة الأيقونية للدائرة جنبًا إلى جنب مع حركاتها المستمرة التي ترشدنا نحو الوصول إلى حالات أعلى من الوعي أو التنوير. أحد أقدم الرموز الموجودة في البوذية (المسار الثماني) والهندوسية ؛ ممارسة نحو إنجاز أو السكينة. يين ويانغ: ينسب الين واليانغ إلى كون الكون تحكمه ثنائية كونية أو قوى مترابطة يمكن ملاحظتها في الطبيعة. نصفان يدلان معًا على الكمال ؛ تتكون الين من المبدأ الأنثوي ، بينما تحتوي اليانغ على المذكر ؛ معًا ، يمثلان اكتمالًا داخليًا وتوازنًا وتناغمًا. شجرة: الشجرة هي رمز قديم للحياة حيث أن الجذور راسخة بقوة في التربة والأغصان تصل إلى السماء. يعود تاريخ شجرة الصنوبر إلى مصر القديمة ، ويمكن ربطها مباشرة بالغدة الصنوبرية أو الوعي الأعلى. كونداليني: الكونداليني هي القوة الأولية للاستيقاظ والتي غالبًا ما تظل كامنة ، على الرغم من أن هذه القوة بمجرد تنشيطها تجعلنا نتحول إلى الحالة العقلية والعاطفية والروحية. تظهر في أحلامك بأشكال مختلفة على أمل أن تنتبه إليها. تصبح الجائزة تحولك الداخلي . زهرة اللوتس: تحظى زهرة اللوتس بتقدير كبير في التعاليم الشرقية كرمز للتنوير والنقاء. حتى أنه يعود إلى مصر القديمة فيما يتعلق بالضوء والتحول الداخلي. رمز يظهر في أحلامنا لإظهار نمو جديد ووعي أعلى . الوشم: قد يكون الوشم عميقًا من الجلد ، لكن أهميته تتعمق أحيانًا. ما قد نضعه على أجسادنا يحتوي على المزيد من العناصر اللاواعية للتعبير عن الذات التي تريد الاندماج في العالم الخارجي.

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