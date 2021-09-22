اليانسون يساعد في علاج يُساعد تناول، القولون العصبي،الصرع، التشنجات والتقلصات والآم العصبية المصاحبة لها، ويساعد اليانسون على استرخاء الأعصاب والعضلات والأوعية الدموية المسؤولة عن هذه التشنجات.

اليانسون من الأعشاب المنشطة للكبد وفي حالة نشاط الكبد، فإنه سوف يعمل على أكمل وجه، ومن ذلك تنظيف أنسجته من النفايات والسموم.

اليانسون أعشاب تستخدم في المجالات الطبية وصناعة الأدوية الطبية منذ عقود طويلة، فإنه يجعله خيارًا مثاليًا لمعادلة النفس والصابون والكريمات الموجودة في المجلد.

القيمة الغذائية لليانسون أنه غني بالكثير من المعادن والفيتامينات مثل الفسفور، والكالسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم

ما علاقة اليانسون وهرمونات الأنوثة؟

اليانسون يحتوي على بعض العناصر الحديثة إلى أن العلاقات في إنتاج الاستروجين هي بوليمرات الأنيثول، مثل: ديانثول وفوتوانيثول، لكن الاعتقاد لا زال سائدًا لأن بذور اليانسون تحاكي تأثير الأستروجين في الجسم، ممّا يعزز من الوظائف الأنثوية في مختلف المراحل ، كما أن استخداماته من مختلف المجالات أكثر من ذلك في مجتمع النساء.

فوائد بذور اليانسون

بذور اليانسون لتقليل حالات الاكتئاب

25٪ من حالات الاكتئاب، حيث أجريت دراسة على مجموعة من النساء المصابات بـ اكتئاب ما بعد الولادة النتائج أن اليانسون يُقلّل فعلًا من أعراض الاكتئاب.

بذور اليانسون لعلاج قرحة المعدة

بذور اليانسون نمو البكتيريا والفطريات منها الفطريات وبعض السلالات المُسبّبة للكوليرا.

بذور اليانسون لتخفيف أعراض سن اليأس

سن اليأس أو انقطاع الطمث بسبب الانخفاض الطبيعي في هرمونات الأنوثة مع تقدم العمر، بالتالي ظهور أعراض متنوعة تشمل الهبات الساخنة وجفاف الجلد والتعب وقد أثبتت بعض الدراسات فعالية بذور اليانسون في تقليل هذه الأعراض بحسب مصادر موثوقة

بذور اليانسون لتقليل الأرق

مبيدات الحشرات: يدخل اليانسون في تركيبة المبيدات الحشرية.

بذور اليانسون لتعزيز جهاز المناعة

بذور اليانسون لتخفيف أمراض الجهاز التنفسي

يساعد شاي اليانسون على طرد البلغم من الجهاز التنفسي ، ويهدئ التهيجات والالتهابات الناتجة عن العدوى، ولعلاج السعال وتحييد الالتهاب، وهذا سبب استخدامه في بعض أدوية السعال.

بذور اليانسون لإدرار الحليب والرضاعة

بالرغم من الحذر الشديد من استخدام العلاجات العشبية أثناء فترة الحمل والرضاعة

بذور اليانسون لتحفيز الشهية

بعض الدراسات تشير إلى قدرة شاي اليانسون على فتح الشهية

9 من أهم فوائد اليانسون الصحية ومحاذير استخدامه