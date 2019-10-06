ما علاقة سرطان الثدي بصبغات الشعر؟

كشفت الدراسات الطبية الحديثة وجود علاقة تربط بين الصبغات ومنعمات الشعر الكيميائية وسرطان الثدي حيث تعمل هذه المواد على زيادة خطر الإصابه بسرطان الثدي، مع وجود اختلاف في تأثيرها بين النساء من ذوات البشرة السمراء والبشرة البيضاء.

وأوضحت الدراسات أن النساء من ذوات البشرة السمراء تزيد نسبة الإصابة لديهن بمرض سرطان الثدي بنسبة 51% بعد استخدام صبغات الشعر داكنة اللون، بينما تزداد بنسبة 74% عند النساء من ذوات البشرة البيضاء عند استعمالهن للكريمات المنعمة للشعر، ويعود السبب في ذلك إلى المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات والمنعمات والتي تعمل على إتلاف الحمض النووي عن طريق امتصاص الجسم للمواد الكيميائية الخطيرة المتوافرة في هذه المنتجات.

عزيزتي يجب أن تحرصي على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي بشكل دوري لتتأكدي من سلامتك أولاً، ولتتمكني من تدارك المرض في مراحله الأولى ثانياً، والبدء في عملية العلاج المناسبة لك، ولا تقلقي أبداً إذا ما تعرضتِ لتأثير سرطان الثدي على صحة الشعر كالأعراض الجانبية المرافقة للعلاج كتساقط الشعر وضعفه ولونه الباهت، حيث أن صحتك هي الأهم في هذه المرحلة، وباقي الأمور الشكلية الجمالية تعوض لاحقاً، ويمكن تداركها واسترجاعها مع مرور الوقت وبتطبيق النصائح المذكورة أعلاه من عناية داخلية عن طريق النظام الغذائي الصحي وخارجي عن طريق استعمال المواد الطبيعية للشعر وتجنب المواد الكيميائية.

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