ما علاقة طول فترة الزواج بالضحك

أكدت دراسة لباحثين في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أنه كلما طالت فترة الزواج، كلما كانت فرص السعادة أكبر بين الزوجين.

ووفقا للباحثين، يميل المتزوجون لفترة طويلة إلى الضحك والحب أكثر من الذين ينفصلون بسبب الخلافات الزوجية.

يقول الباحثون إن الأمر يتعلق بالقبول والنضج، مع تقدم العمر. وعلى سبيل المثال، في الأيام الأولى للزواج، تبدو الاختلافات بين الأزواج شديدة، بسبب قلة المعرفة والفهم المتبادل لبعضهما.

ومع التقدم في السن، يتعلم الأزواج التكيف، ويستبدلون المشاحنات بالقبول. وفي بعض الأحيان، يكون الانفصال السبيل الوحيد للمضي قدماً عند انهيار الزواج.

لكن الذين يتغلبون على المشاكل والعقبات الأولية، يتعلمون العيش معاً في جميع الظروف، ومع تقدمهم في العمر، يصنعون ذكريات مثل إنجاب الأطفال، وتحقيق الإنجازات المهنية والشخصية، وما إلى ذلك، وهي الذكريات التي تساعد في التمتع بحياة سعيدة ومرحة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

وجاءت هذه النتائج عن الزواج وفوائده الصحية من أبحاث لجامعة كاليفورنيا استغرقت 25 عاماً، ودرس الباحثون، برئاسة البروفيسور روبرت ليفينسون، أكثر من 150 زواجاً طويل الأجل على مدى ربع قرن.

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