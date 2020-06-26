ما فوائد غسل الوجه بالمياه الغازية

يبدو أن هناك فوائد أخرى للمياة الغازية غير هضم الأكل أو تخفيف اضطرابات المعدة؛ حيث تستعين النساء الكوريّات واليابانيّات بالمياه الغازية لتنظيف البشرة وغسل الوجه؛ للاستفادة من حسناتها المنشِّطة، والمقوِّية، والمزيلة للسموم.

إذ تضفي المياه الغازية مسحةً من الحيوية على البشرة، ففقاعاتها تدلِّك سطح البشرة وتنشّط الدورة الدمويّة. أما النتيجة فبشرة ملساء، ومسام غير متوسّعة، وعلاج للاحمرار الذي يظهر على البشرة. لا سِيَّمَا إذا استُخْدِمَتْ مرة أو مرتين أسبوعيًّا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتحتوي المياه الغازية على الكربون الذي يساعد في تنظيف المسام من الشوائب المتراكمة بداخلها بعمق. كما تحتوي على عناصر معدنية تساهم في ترطيب البشرة وتغذيتها، مما يساعد على تنشيط البشرة وإحياء إشراقها الذي فقدتْه بفعل الضغوط الحياتية، والنظام الغذائي غير المتوازن، ناهيك عن استعمال مستحضرات والمكياج بشكل خاطئ.