ما هو أفضل اختبار حمل منزلي؟ وما انواعه؟

البحث عن أفضل اختبار حمل منزلي يعد محط اهتمام الكثير من النساء، وخصوصاً هؤلاء اللاتي لهم عهد حديث بالزواج؛ حيث تتملكهن الرغبة ويسيطر عليهن الفضول في التأكد من حدوث الحمل، وذلك لاعتباره واحد من أهم أهداف الزواج، وفي سطور هذا المقال، سنضع بين أيديكم معلومات عن أفضل اختبار حمل منزلي، كما سنوضح لكم كيفية استعمال اختبار الحمل وكيف يعمل هو، وما هو أنسب وقت لعمل اختبار الحمل، وما هي نسبة الدقة في نتائج اختبار الحمل المنزلي، ونأمل أن يكون ما سوف نقوم بعرضه من معلومات كافي ومفيد بالنسبة لكم.

ما هي وظيفة اختبار الحمل؟

قبل أن نتحدث عن أفضل اختبار حمل منزلي، يجب أن نعرف وظيفة الاختبار وبعض المعلومات عنه، ووظيفة الاختبار هي الكشف عن وجود هرمون حمل يخص المشيمة أو الجهاز التناسلي، وتختلف الاختبارات فيما بينها في التحقق من ذلك الأمر؛ فهناك بعض الاختبارات مهمتها التعرف على الهرمون في دم المختبرة، وهناك بعض الاختبارات الأخرى التي تتعرف عليه في البول، وسوف نعرف أنواع الاختبارات بالفقرة التالية؛ لندرك كيفية كشفها عن هرمون الحمل.

أنواع اختبارات الحمل

أنواع اختبارات الحمل لا علاقة لها بتحديد أفضل اختبار حمل منزلي؛ فليس هناك نوع أفضل من الآخر، ولكن النوع يحدد كيفية قيام الاختبار بالكشف عن وجود هرمون الحمل، وأنواع اختبار الحمل هي:

1- اختبارات تفحص الدم

وهي نوعية من اختبارات الحمل مخصصة فقط لفحص الهرمون الخاص بالحمل داخل الدم، ولا تستطيع هذه الاختبارات الكشف عن الهرمون في الدم قبل مرور من خمس إلى سبع أيام على تاريخ حدوث التخصيب، وهذا ما قد يفسر تغير نتيجة اختبارات فحص الدم من سلبية إلى إيجابية بعد إعادة إجرائها خلال أيام، وتنقسم هذه الاختبارات إلى:

اختبارات كيفية، وهي التي تقوم بفحص هرمون الحمل في الدم، ومن ثم توضح وجود الهرمون بنعم أو بلا من خلال المؤشر الخاص بها، وهي مقتصرة على كشف الحمل فقط.

اختبارات كمية، وهي أيضاً تتحقق من وجود هرمون الحمل، ولكنها تتميز بقياسها الدقيق لنسبة الهرمون وإعطاء نتيجة رقمية، ويمكن الاعتماد عليها طوال الحمل لمتابعة أي تغيرات.

2- اختبارات تفحص البول

وهي الاختبارات التي تعمل على التحقق من نسبة هرمون الحمل في البول، وتختلف طريقة هذه النوعية من الاختبارات بخصوص عرضها لنتيجتها، وذلك حسب نوع الشركة المصنعة للاختبار، ويكون ذلك موضحًا في التعليمات الخاصة بالاختبار، ويمكن أن تتغير نتيجتها إذا تم تكرارها؛ حيث أنها قد تتحول من سلبية إلى إيجابية؛ ويرجع ذلك إلى أن هرمون الحمل قد لا تكون نسبته في البول قد بلغت تلك النسبة التي يستطيع الاختبار كشفها.

أفضل اختبار حمل منزلي

عند البحث عن أفضل جهاز اختبار حمل منزلي، سنجد اختلاف كبير في الآراء حول العديد من الاختبارات؛ فكل رأي ينحاز لاختبار معين، ولذلك قررنا عرض المعلومات عن أفضل تست حمل منزلي من وجهة نظر الأطباء، وهذه الاختبارات هي:

1- First Responsibility Result

يعد هذا الاختبار أفضل تحليل حمل منزلي بشهادة معظم الأطباء والحوامل؛ ويرجع ذلك إلى قدرته على فحص هرمون الحمل في وقت مبكر من بعد عملية التخصيب، ويمكن استعماله قبل موعد الدورة أو بعده، وغالباً ما تكون نتائجه صحيحة ومستقرة؛ فهو ليس من الاختبارات الغير دقيقة، كما أنه يتميز بتوفره في معظم المنافذ العلاجية والصيدليات.

2- Clear Blue Easy Digital

Clear Blue هو أفضل تحليل حمل منزلي دقيق فيما يعطيه من نتائج حول هرمون الحمل، ويعمل هذا الجهاز من خلال غمسه في عينة البول، ثم تخرج النتيجة على شاشة الاختبار خلال دقائق معدودة، وقد تتغير نتيجته لو تم استعماله قبل موعد الدورة؛ حيث لا يستطيع هذا الجهاز قياس هرمون الحمل إلا بعد وقت من عملية التخصيب.

3- Wondfo tape

هو أفضل أنواع اختبار الحمل المنزلي من نوع الشرائط، ويعمل هذا الاختبار من خلال التبول عليه، ويعد من اختبارات اللون؛ حيث يوضح نسبة هرمون الحمل من خلال تغير لونه، والدليل الخاص بهذه الألوان يكون مرفق مع ورقة التعليمات الخاصة به، ويستطيع هذا الاختبار قياس الهرمون قبل موعد الدورة، ولكن ينصح الأطباء بعمل الاختبار في موعد الدورة أو بعده حتى تكون النتيجة مضمونة، وفي حال ارتفاع الهرمون في عينة البول، يتلون الشريط الخاص بالاختبار بخطين من اللون الأحمر، أما لو كانت نسبة الهرمون ضعيفة، فهنا يظهر خط واحد فقط.

4- First Response Gold Digital

هو أفضل نوع اختبار حمل منزلي إذا كانت المختبرة ليست في عجلة لمعرفة ما إن كانت حامل أم لا؛ فبالرغم من قدرته على إعطاء نتائج مضمونة، إلا أن هذا الاختبار لا يمكن الوثوق في نتائجه لو تم استعماله قبل مرور أسبوع بعد موعد الدورة، ويعمل هذا الاختبار من خلال وضعه في عينة من البول، وهناك بعض الإصدارات منه تكتفي بقطرة من بول المختبرة، وتكون تعليمات الاستعمال موضحة حسب نوع الإصدار، وهو متوفر في معظم الصيدليات.

5- Clear Blue Advanced Digital

يعتبر هذا الاختبار أحسن اختبار حمل منزلي من نوعية الاختبارات النوعية؛ حيث تكون نتائج هذا الاختبار موضحة بنعم أو لا، وهي الإجابة المتعلقة بحدوث الحمل، ويعطي الاختبار نتائجه من خلال قياس هرمون الحمل، وتطبيقه على نسب ثابتة بداخله لها مدلول متعلق بحدوث الحمل حسب نسبة الهرمون، وهناك بعض الإصدارات الحديثة من هذا الاختبار تحدد تاريخ عملية التخصيب، وهو متوفر في جميع الصيدليات بعدة إصدارات تختلف في سعرها.

6- اختبارات الإنترنت

وهي عبارة عن اختبارات تنتمي للعديد من المؤسسات الطبية، وتختلف هذه النوعية عن كل ما سبق الحديث عنه؛ حيث لا تعمل هذه الاختبارات على قياس هرمون الحمل في الدم أو البول لبيان حدوث الحمل أو عدم حدوثه، ولكنها تطرح على المختبرة عدة عبارات للإجابة عليها بنعم أو لا، وتتعلق هذه العبارات بالأعراض المبكرة لحدوث الحمل، ومن خلال الإجابات يعطي الاختبار نتيجة محددة، ولا يرجح بعض الأطباء تلك الاختبارات لأن نتيجتها قد تكون غير موثوقة؛ وذلك لتشابه بعض أعراض الحمل ببعض الأعراض المرضية؛ ولذلك يجب عدم الاكتفاء بنتيجة تلك النوعية من الاختبارات.

هل يمكن أن تعطي الاختبارات نتيجة خاطئة؟

بخصوص إمكانية الحصول على نتائج خاطئة من اختبارات الحمل، فهذا أمر وارد مهما بلغت كفاءة الاختبار، وقد يحدث ذلك نتيجة الخطأ في استعمال الاختبار، أو نتيجة استعمال الاختبار في وقت لا يستطيع هو الكشف عن هرمون الحمل به؛ حيث توجد بعض الاختبارات التي لا تعمل إلا بعد موعد الدورة؛ أي أنها غير مخصصة للاستخدام المبكر، وبشكل عام، فإن تغير نتيجة الاختبار يحتاج إلى إجراء تحليل هرمون الحمل في الدم؛ وذلك للفصل في الأمر والحصول على نتيجة نهائية.

ختاماً، تحدثنا معكم في هذا المقال عن أفضل اختبار حمل منزلي، وذلك بعد أن عرضنا لكم أنواع اختبارات الحمل المنزلي، ثم تحدثنا عن أفضل تلك الاختبارات المنزلية، وانتهينا بالجواب على واحد من أكثر الأسئلة الشائعة، ونرجو أن يكون ما ذكرناه مفيداً لكم.