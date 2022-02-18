ما هو التوفو وهل هو صحي ؟

هل التوفو صحي ؟ هل يمكنني أن أعطيها لأولادي ؟ هل هناك حد أقصى يومي لا يجب أن أتجاوزه ؟ في الواقع كان التوفو موجودًا منذ قرون، ومع ذلك، لا يزال العديد من الناس حذرين إلى حد ما أو يتساءلون عما إذا كان صحيًا حقًا كما يقال.

ما هو التوفو ؟

التوفو، الذي نشأ في الصين، مصنوع من حليب الصويا المكثف الذي يتم ضغطه في كتل بيضاء صلبة في عملية مشابهة لصنع الجبن، حيث يتم استخدام "Nigari"، وهو مادة مخثرة غنية بالمعادن تُترك بعد استخراج الملح من مياه البحر، للمساعدة في تصلب التوفو والحفاظ على شكله.

ويزرع معظم فول الصويا في العالم في الولايات المتحدة، ويتم تعديل نسبة كبيرة وراثيًا، حيث تحتوي محاصيل الكائنات المعدلة وراثيًا على جينات مضافة إليها لتحسين نموها ومقاومتها للآفات ومحتوى المغذيات وسهولة الزراعة.

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات حول الآثار الصحية طويلة المدى للكائنات المعدلة وراثيًا، إلا أن بعض الناس قلقون بشأن آثارها على البيئة وصحة الإنسان خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحساسية.

التوفو والقيمة الغذائية

التوفو غني بالبروتين ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك، كما أنه يوفر الدهون والكربوهيدرات ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.

حصة (100 جرام) من التوفو تحتوي:

السعرات الحرارية: 144

البروتين: 17 جرام

الكربوهيدرات: 3 جرامات

الألياف: 2 جرام

الدهون: 9 جرامات

الكالسيوم: 53٪ من القيمة اليومية

المنغنيز: 51٪ من القيمة اليومية

النحاس: 42٪ من القيمة اليومية

السيلينيوم: 32٪ من القيمة اليومية

فيتامين أ: 18٪ من القيمة اليومية

الفوسفور: 15٪ من القيمة اليومية

الحديد: 15٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 14٪ من القيمة اليومية

الزنك: 14٪ من القيمة اليومية

نظرًا لأن التوفو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية في عدد قليل نسبيًا من السعرات الحرارية، فهو غني جدًا بالعناصر الغذائية.

يختلف المحتوى الغذائي للتوفو اعتمادًا على نوع المواد المخثرة المستخدمة في صنعه، فعلى سبيل المثال، يحتوي التوفو النيجاري على دهون وبوتاسيوم أكثر قليلاً ولكن أقل من البروتين والألياف والكالسيوم من التوفو المجهز بالكالسيوم.

فوائد التوفو الصحية للجسم

قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تشتهر أطعمة فول الصويا مثل التوفو بتأثيراتها على خفض الكوليسترول، وفي الواقع، الدليل قوي جدًا لدرجة أن المنظمين في الولايات المتحدة وكندا وافقوا على الادعاءات الصحية التي تربط بروتين الصويا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويعتقد الخبراء أن مزيج التوفو من الألياف والبروتين والإيزوفلافون قد يسبب فوائده الصحية للقلب، وقد يفسر هذا المزيج المحدد أيضًا سبب كون أطعمة الصويا الكاملة مثل التوفو أكثر فائدة لخفض مستويات الكوليسترول من مكملات الصويا.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح الخبراء أن تناول التوفو بدلاً من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان يساعد على الأرجح في تقليل الكمية الإجمالية للدهون المشبعة في نظامك الغذائي، مما يساهم بشكل أكبر في صحة القلب.

مرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

قد تساعد إضافة التوفو إلى نظامك الغذائي أيضًا في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي، حيث تشير مراجعة حديثة إلى أن النساء اللواتي يتناولن نظامًا غذائيًا غنيًا بفول الصويا قد يكونون أقل عرضة للوفاة بنسبة 16٪ بعد تشخيص السرطان من أولئك الذين يأكلون القليل جدًا من فول الصويا.

علاوة على ذلك، قد تكون النساء بعد سن اليأس اللائي يتبعن نظامًا غذائيًا غنيًا بفول الصويا قبل وبعد تشخيص سرطان الثدي أقل عرضة بنسبة 28٪ لتكرار الإصابة بالسرطان بمجرد شفاء السرطان.

وتشير إحدى المراجعات الحديثة للدراسات التي أجريت على التوفو نفسه إلى أن النساء اللواتي يتناولن التوفو بانتظام قد يكونن أقل عرضة بنسبة تصل إلى 32٪ للإصابة بسرطان الثدي من أولئك الذين نادرًا ما يأكلونه.

بشكل عام، قد تستفيد بعض النساء على الأقل من تناول الأطعمة الغنية بفول الصويا بانتظام، بما في ذلك التوفو على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد السكان الذين سيستفيدون أكثر.

وقد يساعد النظام الغذائي الغني بفول الصويا أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطانات بطانة الرحم والقولون والمعدة والبروستاتا.

قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

قد يحمي التوفو أيضًا من مرض السكري من النوع الثاني، حيث خلصت مراجعة عام 2020 للدراسات إلى أن المشاركين الذين تناولوا التوفو بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة، وفي دراسة أخرى، كانت النساء المصابات بسكري الحمل اللائي تناولن نظامًا غذائيًا غنيًا ببروتين الصويا لمدة 6 أسابيع يعانين من انخفاض كبير في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين مقارنة بمن لم يأكلن بروتين الصويا.

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