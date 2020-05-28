ما هو الحيوان الأليف الملائم لك تبعاً لبرجك؟

اختيارنا للحيوانات الأليفة ليس بالمهمة السهلة، فالأمر لا يقتصر فقط على لحظات اللعب والأحضان المتبادلة معهم في كل وقت. لكن يجب أن يتوافقوا كذلك مع نمط حياتك وشخصيتك، ولتجنب أذاهم.

ونقلاً عن "موقع حلوة" يختلف اختيارنا للحيوانات الأليفة من حيوان لآخر، ونعتمد كثيرًا على صفاتنا البروجية. لذلك علينا أن نكتشف أي حيوان أليف سيكون أفضل بالنسبة لك وفقًا لبرجك:

برج الحمل - الجرو

برج الحمل جريء، عاطفي وحيوي للغاية. يحب الاختلاط بالناس كثيراً لذل ، فإن وجود جرو نشيط الى جواره سيتماشى مع شخصيته العاطفية، كما أن الكلاب الصغيرة تحتاج أيضا للاهتمام مضاعف.

برج الثور - الهامستر

أصحاب برج الثور معروفين بكسالهم القليل وتبيعتهم لآخرين، فهم يريدون حيوان يكون محبوبا، ولا يحتاج رعاية كبيرة. لذا، سيكون حيوان الهامستر الشبيه بالفأر مناسباً لهم. فهو لطيف وتسهل العناية به.



برج الجوزاء- الببغاء

يرغب أصحاب الجوزاء في التفكير والتحدث باستمرار كما أن حبهم للحيوانات معروف. فيكون الببغاء خيارهم الأقوى. فهو ليس مثير للاهتمام وذكي فقط، لكنه سيتحدث إليهم أيضاً باستمرار.

برج السرطان - القنفذ

مرافقة حيوانات أليفة نشيطة وحيوية ليست فكرة جيدة بالنسبة لبرج السرطان، لأنه عاطفي جدا ومزاجي كذلك. لذا، يمكن أن يتوافق مرافقة حيوان مثل القنفذ معه.

برج الأسد- القط

يرغب مولود برج الأسد في أن يكون مركز الاهتمام دائما، ومُحاط بالأشياء الغريبة. لذا، سيكون القط متناسب تماما مع برج الأسد، لأنه يستطيع جذب اهتمام الجميع بإطلالته.

برج العذراء - الأسماك

يتصف هذا البرج بالنظام وعشق الأناقة والنظافة. لذلك، لن يكون الكلب أو القط خياراً مثالياً بسبب الفوضى الناتجة عن اقتنائهم، حيوانه المفضل هو الأسماك التي يمكن أن تكون رفيق رائع دون أي فوضى.

برج الميزان - الأرنب

الميزان يرغب في ضم الأشياء الجميلة. لذلك، يفضل الأرنب كأفضل حيوان مرافق له.

برج العقرب - ثعبان

تتصف مواليد برج العقرب بالغموض والعاطفية، بالاضافة الى جانبه المظلم تماما مثل الثعبان، الذي يمثل الاختيار الأقضل من بين الزواحف.

برج القوس - القط الأكبر سناً

القوي من الأبراج التي تهوى السفر كثيراً، لذا، فهو يحرص عند اقتنائه لحيوانه الاليف أن تكون كلفة الاهتمام به منعدمة، أو يتطلب اهتمام قليل. فيكون القط العجوز هو الأفضل.

برج الجدي - خنزير غينيا

يعشق مواليد برج الجدي العمل المرهق، لكنهم يجهدون بسرعة. لذلك، يكون تبني "خنزير غينيا"، الاختيار الأكثر توافقا، حيث يملكون القدرة على إمداده بالرعاية والتدليل.

برج الدلو- الطيور

تحتاج يرج الدلو لحيوان أليف فريد من نوعها يماثل شخصيته، لذلك، يمكن للطيور أن تشبع رغبتك في اقتناء حيوان أليف.

برج الحوت - الكلب الأكبر سناً

برج الحوت عاطفي جدا ً لذا يحتاج إلى حيوان أليف يمكن أن يتفهم عواطفه. يعد الكلب الأكبر سنًا الذي نال تدريبًا جيدًا ومحبوبًا، هو خيار أمثل بالنسبة له.

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