ما هو العمر المناسب للزواج؟

أعتقد بأن أكثر الشباب والشابات يملكون نفس الشعور عندما يتعلق الأمر بموضوع الزواج. يحدث الحب بدون سابق إنذار، وبعدها يأتي قرار الزواج المفاجئ. في الحقيقة تعتبر العلاقات الصحية نادرة وفرص تحولها إلى علاقة زواج ناجح أندر. فالشباب اليوم خائفون من أخذ القرار الكبير. حتى عندما يبلغ هؤلاء البالغين أوائل الثلاثينات، فهم لا زالوا غير متأكدين من مفهوم الزواج نفسه. ويعتبر العمر المناسب للزواج أحد أكثر المواضيع التي يبحث عنها الشباب على الإنترنت، وكزوجين قاما بخطوة الزواج هناك الكثير من النصائح التي يمكن أن تستفيد منها.

هذا وتسجل في الولايات المتحدة أكثر من 2000 حالة حمل بين المراهقات كل سنة وأغلب الأمهات يتزوجون نتيجة لذلك في سن مبكرة. وبالرغم من أنها الخطوة الصحيحة إلا أن أكثر الأزواج الصغار لا يدركون حجم التعقيدات والمسؤوليات التي تأتي مع الزواج المبكر. فهم يشعرون بالسعادة الوقتية فقط ويعتقدون بأن الزواج هو نهاية قصة الحب الرومانسية. وبالرغم من أن بعض هذه الزيجات تنجح في الإكتمال والنضوج، إلا أنها ليست ذات نهايات سعيدة دائما.

ما هو أفضل سن للزواج؟

أكثر العلاقات في هذا العالم تستند على الخيال اكثر من الواقع. فقد انصدم العالم مؤخرا عندما أعلنت نجمة الروك الشابة أفريل لافين طلاقها من زوجها بعد ثلاث سنوات. فقد أدركت بأنها لا زالت صغيرة جدا على الزواج. وليس هذا فقط، بل لقد كانت هناك العديد من الطلاقات البارزة مثل بريتيني سبيرز، كايت هدسون، وحتى الأميرة دايانا الأمر الذي جعل المزيد من الشباب يفكرون في السن المناسب للزواج!

وبالرغم من أن أكثرنا يعتقد بأن سن الزواج الأنسب هو ما بين 25-30 عاما، إلا أن الكثير منا يتزوج في سن لاحقة أيضا. كما أن البعض منا يفضل الارتباط بينما لا يحب البعض الأخر فكرة الإلتزام في علاقة مع شريك واحد، ولهذا فهناك العديد من العازبين. الزواج قرار مخيف أحيانا وبعضنا قد يأخذه بدون تفكير مسبق. إذا كان لديك شخص مميز في حياتك وقد تعرفتما على بعضكما البعض لفترة طويلة، فقرار الزواج سيكون سهلا في أي مرحلة كانت. العديد من الأزواج يتزوجون فقط لأنهم يشعرون بالإنجذاب لبعضهم البعض وهم يعتقدون بأنهم عثروا على الشخص المناسب. ويبقى السؤال الأهم إذا كان الزواج مهما فهل هو إلزامي؟

العمر القانوني للزواج.

هناك اختلاف في سن الزواج من بلد إلى بلد ولكن في الولايات المتحدة، يجب أن يكون الشاب والشابة قد إكمالا سن الـ18 سنة. ولكن في العديد من الأحيان يتزوج الشباب في سن 16 وأحيانا حتى 15. ولكن أفضل عمر للزواج هو أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات فهذا السن يخولك للقيام بقرارات عقلانية أكثر كما أنك تكون مستعدا لتحمل مسؤوليات الزواج.