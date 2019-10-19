ما هو الفرق بين أصدقاء العمل والأصدقاء الحقيقيين؟

يعمل الكثير منكم على الأقل 8 ساعات في اليوم ويرى نفس الأشخاص كل يوم. لذلك ، من المنطقي أن تصبح أصدقاء مع زملائك في العمل. ومع ذلك ، هل فكرت ما إذا كان أصدقاء عملك هم أصدقاءك الحقيقيين؟

هناك فرق بين أصدقائك الحقيقيين ، الذين سيكونون معك في أوقاتك الصعبة أو من تستمتع بدعوتهم إلى منزلك لتناول العشاء ، وأصدقائك في العمل الذين تقضي معهم وقتا جميلا لتناول طعام الغداء او القهوة كل يوم. أحيانا يصعب على الموظفين الشباب التمييز لأن الكثير منا تعرفوا على أصدقاءهم في المدرسة. تذهب إلى الفصل ، وتتعرف على أشخاص جدد وتكون صداقات قد تدوم طوال العمر. قد يظن البعض أن الامر مشابه في مكان العمل أيضًا. ولكن في الواقع تختلف بيئة العمل عن بيئة المدرسة. فهي أكثر تنظيما وبها الكثير من القوانين والقواعد. فقط لأنك ترى نفس الأشخاص 40 ساعة في الأسبوع لا يعني أنهم سيكونون أفضل أصدقائك خارج العمل. بالطبع ، قد تكون هناك مناسبات تجد فيها صديقًا حقيقيًا في العمل ، لكن هذا نادر جدًا. لذلك أوصيك بطرح بعض الأسئلة على نفسك لفهم ما إذا كان هذا الشخص مجرد صديق عمل أو صديق حقيقي.

هل تقضي وقتا مع صديق العمل خارج المكتب وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع؟

هل تعرف أصدقاء صديق العمل الآخرين خارج المكتب؟

هل قابلت شريك أو شريكة صديق العمل؟

إذا كنت وصديق العمل تعملان على نفس العرض الترويجي و / أو انتهى الأمر بحصوله على الترقية ، هل ستكون سعيدًا بذلك؟

إذا ترك صديق العمل الشركة، هل تحاول ان تستمر في مقابلته؟

إذا أجبت بنعم على كل هذه الأسئلة ، تهانينا ، لقد وجدت لنفسك صديقًا حقيقيًا في العمل. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون من الأفضل لك أن تحافظ على بعض المسافة مع أصدقائك في العمل.

نصائح هامة للصداقات في مكان العمل:

1. وضع حدود: لا تناقش الأمور الشخصية مع أصدقائك في العمل.

2. لا للثرثرة: لا تنقل الكلام ولا تتحدث بسوء عن الآخرين في المكتب وخاصة عن رئيسك أو مشرفك. أنت لا تعلم من صديقك ومن عدوك.

3. لا تأخذ كل شيء شخصيًا: تذكر أن هذا مكتب وعليك أن تتعاون مع الآخرين لإنجاز الأمور. لذلك ، إذا كانت لديك مشكلة مع أحد أصدقائك في العمل ، فمن الأفضل حل هذه المشكلة على الفو بعيدا عن أجواء العمل.

4. كن محترفًا: بغض النظر عما يحدث ، يجب أن تكون دائمًا مهذبًا ومهنيًا.