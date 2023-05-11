يصادف في 28 يونيو عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبحسب الأخبار المتداولة سيحتفل بزواجه من الاميرة رجوة آل سيف الأول من حزيران/يونيو عام 2023 ميلادي الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري.

الدورات والتدريبات العسكرية التي شارك بها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني:

دورتي مكافحة الإرهاب

برنامج تدريب المهارات الأساسية لمكافحة الإرهاب

دورة مكافحة الإرهاب الخاصة 2014

دورة المظليين

دورة المظليين

دورة مكافحة الإرهاب

دورة تدريب الطيران العامودي على طائرة البلاك هوك

شهادة solo flight

دورة مكافحة الإرهاب المائي

دورة الغطس الخاصة

دورة قيادة الزوارق الخاصة

دورة الطيران التعريفي على طائرة البلاك هوك DAP

ما هو برج ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

برج ولي العهد الأردني الأمير الحسين هو برج السرطان وهو أول الأبراج المائية يقع بين برجي الأسد والجوزاء،ويُعد من الأبراج التي يتحكم بها القمر، وتختلف شخصية برج السرطان الرجل عن المرأة باختلافات بسيطة، وكل منهما يمتلك صفات معينة تميزه عن غيره من باقي الأبراج الفلكية.

شخصية برج السرطان الرجل

رجل برج السرطان ودود وحذر ويستغرق وقتاً طويلاً ليفتح قلبه للآخرين.

يحب رجل برج السرطان أن يكون قدوة حسنة مما يكسبه الكثير من التعاطف.

رجل برج السرطان اجتماعي وممتع عندما يكون مزاجه جيداً.

مستمع جيد لكن يراقب أفعال الآخرين من حوله.

يشعر بالحيرة عندما يتعلق الأمر بمشاكله الخاصة.

حساس وعفوي مثل الطفل.

متشائم

شخص ودود وعاطفي ويحاول باستمرار تجنب الخطر ففي المواقف الحساسة يبتعد عن الأشخاص العدوانيين.

متقلب المزاج

يحلم رجال برج السرطان بالرومانسي ويهتم جداً بشراكة حقيقية وعادة ما يكون رفيقاً محباً للغاية.

مخلص في الحب.

مميزات برج السرطان

الإبداع في حياتهم وأعمالهم.

يمتلكون عاطفة كبيرة تجذب الناس إليهم وتسهل الوثوق بهم.

مخلص

يتميز مواليد برج السرطان بالحدس القوي

الأبراج التي تتوافق مع برج السرطان

العلاقة بين برج السرطان والثور علاقة طيبة

العلاقة بين برج السرطان والعذراء علاقة متكاملة

العلاقة بين برج السرطان والميزان جيدة يتمتع ببعض الانضباط العاطفي الذي يقدره برج السرطان.

العلاقة بين برج السرطان والجدي علاقة مميزة جداً

العلاقة بين برج السرطان والعقرب علاقة جيدة

الأبراج التي لا تتوافق مع برج السرطان