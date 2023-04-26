البوابة - يصادف في 28 أبريل/نيسان 2023 عيد ميلادة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وبحسب الأخبار المتداولة سيحتفل الثنائي بزواجهما في الأول من حزيران/يونيو عام 2023 ميلادي الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري.

ما هو برج رجوة خطيبة ولي عهد الأردن؟

برج رجوة خطيبة ولي عهد الأردن هو برج الثور وهو البرج الثاني بين الأبراج الاثني عشر وأحد الأبراج الترابية، وينتمي لبرج الثور كل شخص مولود من 21 إبريل إلى 20 مايو.

تتمتّع المرأة من برج الثور بشخصية مثابرة، قوية، واثقة من نفسه ومن قدراتها، تعمل بإخلاص وجهد ودقة وتحب عملها ونادراً ما تصاب بالإحباط بل تسعى دائماً وبخطوات ثابتة وبطيئة لتحقيق أهدافها بنجاح.

ومن صفات المرأة برج الثور في الحب أنها عاشقة وحالمة، هو وفيّة وحنونة، ومن صفات المرأة برج الثور أيضاً أنها عاطفية تحاول دائماً خلق الإنسجام في المنزل الزوجي وتحافظ عليه وتذهب الى أقصى الحدود في محاولة منها لجعل شريكها سعيداً ومرتاحاً معها، من ميزاتها أنه ثابتة في الحب ولكن طباعها تحيّر الحبيب الذي يقف مذهولاً أمام تصرفاتها ولا يمكنه أن يميّز إن كانت مولودة برج الثور متأثرة أو فرحة أو غير مبالية ببعض الأشياء.

من صفات مولودة برج الثور أنها حساسة ورقيقة وتحب الاعتناء بالآخرين، لكنها عنيدة جداً ويصعب تبديل رأيها في مواضيع معينة، وهي تحبّ الطبيعة والعيش في منزل بسيط ومريح محاطة بالألوان الطبيعية، الامر الذي يساعدها على المحافظة على الاتزان في حياتها.

تعتبر المرأة برج الثور صديقة رائعة جداً وتهتم كثيراً بأصدقائها المقرّبين منها ومستعدة دائماً للمساعدة عندما يحتاجونها، وعندما يقعون في مشكلة سيجدون انها اول الواصلين للمساعدة والطبطبة.

الأبراج التي تتوافق مع برج الثور

برج السرطان

برج الجدي

برج الحوت

الأبراج التي لا تتوافق مع برج الثور

برج القوس

برج الجوزاء

برج الدلو

نقاط ضعف برج الثور

عنيد

متملك

أناني

مادي

يحب المظاهر

خمول

كسول

غيور

عيوب برج الثور

الغيرة الشديدة

يعتمد بشكل كلي على الآخرين

من عيوب برج الثور أنهم لا يعرفون كيفية إنجاز مهماتهم دون مساعدة أحد.

برج الثور من الشخصيات العنيدة التي يصعب التعامل معها.

الكسل

مشاهير برج الثور

ديفيد بيكهام.

المغنية السورية أصالة نصري.

عاصي الرحباني.

توفيق الدقن.

حسن الرداد.

الملكة إليزابيث الثانية.

الفنان الأمريكي آل باتشينو.

الفنان المصري عادل إمام.

الأديب وليام شكسبير.

أودلف هتلر.

الفنان المصري نور الشريف.

المذيع اللبناني جورج قرداحي.

الممثل الأميركي جورج كلوني.

الأديب طه حسين.

المغنية اللبنانية نانسي عجرم.

من هي رجوة خطيبة ولي عهد الأردن؟

ولدت رجوة آل سيف 28 أبريل 1994 في العاصمة السعودية الرياض، والدها هو رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وهو مالك شركة السيف للمقاولات، أما والدتها فهي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، ولديها ثلاثة أشقاء أكبر منها: فيصل ونايف ودانا.

وتنتمي والدة الآنسة رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن، السيدة عزة، إلى عائلة السديري، وهي من نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري والتي تعتبر إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.

وحصلت رجوة آل سيف على تعليمها الثانوي في جامعات المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لإكمال تعليمها العالي وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة سيراكوز في عام 2017.

خلال سنة دراستها الأولى، ذهبت الآنسة رجوة في رحلة إلى دبي برفقة زملائها وشاركوا في تأسيس إحدى الشركات الناشئة المستدامة، وبعد تخرجها، عملت الآنسة رجوة في شركة تدعى P-A-T-T-E-R-N-S للتصميم ثم عادت إلى المملكة العربية السعودية الرياض للعمل في استوديو التصميم Designlab Experience.

خطبت رجوة من الأمير الحسين في أغسطس 2022 في منزل عائلة رجوة آل سيف في الرياض، وبحسب الأخبار المتداولة سيحتفل الثنائي الرومانسي بزواجهما في الأول من حزيران/يونيو عام 2023 ميلادي الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري.