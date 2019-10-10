ما هو تأثير الشوكولاتة على النوم؟

تعتبر الشوكولاتة من الأطعمة المصنوعة من بذور الكاكاو، والتي تحتوي على العديد من الفوائد لصحة الجسم؛ وتُعد الشوكولاتة الداكنة من أفضل أنواع الشوكولاتة المفيدة للصحة إن تم تناولها باعتدال؛ لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، كما أنّها مفيدة لصحة القلب والدم والرئة، فقد أثبتت الدراسات أنّ تناول كمية قليلة منها يخفض احتمالية الإصابة بمرض الشريان التاجي.

يُعتبر الغذاء في الكثير من الأحيان والحالات بمثابة علاج فعال وبسيط للكثير من الأمراض. فبحسب نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية Nature، تبيّن أنّ الشوكولا تساعد على النوم وهذا بفضل كمية المانييزيوم المرتفعة المتواجدة فيها والتي تساعد على تنظيم دورات النوم ولها دور في إيقاع الساعة البيولوجية (فإيقاع الساعة البيولوجية هو إيقاع بيولوجي مدته 24 ساعة، والذي يتحكّم بجميع أنشطة الجسم والدماغ كالنوم والأيض واليقظة).

حللّ الباحثون من جامعة Edimbourg في إسكتلندا ومختبر MRC للبيولوجيا الجزيئية في كامبريدج (إنكلترا)، آثار المغنيسيوم على الخلايا البشرية، وكذلك راقبوا التغيّرات في نسبة المغنيسيوم في دورة تبلغ مدتها 24 ساعة. تمتلئ هذه الخلايا بالطاقة بفضل هذا الغذاء لتستريح في الليل، إذ يؤدي النقص فيه إلى اضطرابات النوم. يشير الباحثون أنه بإمكان هذا الاكتشاف الجديد أن يساعد في تطوير علاجات جديدة لمحاربة الأرق كما الـ Chronotherapy .

من الممكن أن يسبب نقص المغنيسيوم عدم انتظام دقات القلب، وتشنّجات العضلات، والأرق، والتعب، وتعزيز نوبات القلق الجسدية والإجهاد. أمّا المصادر الرئيسية للمغنيسيوم فهي تلك التي تعطي "الطاقة" كالشوكولاته والفول السوداني (خاصة اللوز والكاجو)، والموز.

هذا بالإضافة إلى الحبوب شبه الكاملة أو الكاملة (فالتكرير يقلل من المحتوى المعدني، بما في ذلك المغنيسيوم)، والبقوليات، والخضار الورقية الخضراء، والخضار، والمأكولات البحرية، وخميرة البيرة. كما يمكن للمرء أيضاً شرب المياه المعدنية.

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