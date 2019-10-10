هل يوجد كافيين في الشاي الأخضر؟

الكافيين هو مركبٌ كيميائيٌ يوجد في بعض المشروبات؛ مثل: القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية مثل البيبسي والمنتجات التي تحتوي على الكاكاو، وفي بعض الأدوية مثل البنادول وعادة ما يستخدم هذا المركب في تحسين اليقظة العقلية للإنسان.

وكما يُعد الكافيين واحداً من أكثر المنشطات شيوعاً لدى الرياضين؛ ويعد استخدامه مصرحاً من قبل الجمعية الوطنية الرياضية، ولكن ضمن حدودٍ معينةٍ؛ ويُعدّ وجوده بتراكيز أكثر من 15 ميكروغراماً لكل مليلتراً في عينات البول غير مقبول؛ إذ يزود الكوب الواحد الجسم بـ 100 مليغرامٍ من الكافيين وهذا يتطلب شرب حوالي 8 أكوابٍ من القهوة للوصول إلى هذه النسبة غير المقبولة.

ومن الجدير بالذكر أنَّ الدراسات توصلت إلى أنَّ الحد الآمن من الاستهلاك اليومي للكافيين يُقدّر بما يُعادل 6 مليغرامات لكل كيلوغرامٍ واحدٍ من وزن الجسم إذ إنَّ ذلك لا يرتبط بأيّ أضرارٍ صحية على البالغين الأصحاء.

أما بالنسبة للفئات المُعرضة لخطر أكبر جراء زيادة استهلاكه؛ مثل: النساء في عمر الإنجاب، والأطفال فإنّ هذه النسب تختلف لتصبح ما يُقارب 4.6 مليغرامات لكل كيلوغرامٍ من وزن النساء في مرحلة الإنجاب، وما يقل عن 2.5 مليغرام لكل كيلوغرامٍ من وزن الأطفال.

ويمكن تحصيل ما مقداره 35 مليغراماً من الكافيين لكل 230 مليلتراً من الشاي الأخضر، وتُعدُّ هذه النسبة معدلاً عاماً، ولكنّ الرقم الحقيقي قد يكون ما بين 30 إلى 50 مليغراماً لكل 230 مليلتراً من الشاي الأخضر.

ويُفسّر الاختلاف في النسب إلى التنوع الموجود في نبات الشاي، والظروف التي نَمت فيها هذه الأوراق، وعمليات المعالجة التي تعرضت لها، ومن الجدير بالذكر أنَّ طريقة التحضير المُتبعة في إعداد الشاي تُعدّ من أحد الأمور التي تلعب دوراً في كمية الكافيين التي يتم الحصول عليها؛ إذ توجد كمية أكبر من الكافيين في الأوراق الطازجة عند مقارنها بالأوراق القديمة من الشاي.

كما أنَّ استخدام الشاي المُعبأ بأكياس يمكن أن يعطي كميةً أكبر من الكافيين وذلك لأنَّ هذه الأوراق قد تعرضت لعملية طحنٍ أكثر مما يسمح باستخلاص كميةٍ أكبر من الكافيين، كما أنَّ استخدام ماء حار، ونقع الشاي لفترةٍ أطول قد يستخلص كميةً أكبر من الكافيين.

يحضّر الشاي بكل أنواعه من أوراق نبتة الشاي المعروفة علميّاً باسم الكاميليا سايننسز وهو مشروب شائع جداً، حيث إنه يعتبر ثاني أكثر مشروب تناولاً في العالم بعد الماء، حيث إنه يسبق القهوة والمشروبات الغازيّة وغيرها من المشروبات الشائعة والكثيرة الاستهلاك، ويتم تحضير ثلاثة أنواع من الشاي من أوراق هذه النبتة، وهي الشاي الأخضر، وشاي الأولونج والشاي الأسود أو الأحمر.

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