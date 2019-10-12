ما هو تفسير التمساح للعزباء والمتزوجة عند ابن سيرين؟

التمساح من الحيوانات المفترسة التي تتغذى على اللحوم، وأحياناً تهاجم البشر، لذا فإن وجوده حولهم يهدد حياتهم. غالباً ما يكون التمساح في الحلم أمراً مخيفاً ومرعباً، وفسره ابن سيرين بحسب حاله في الرؤيا، وحال الشخص الحالم به، سنتعرف على تفسير حلم التمساح كما فسره ابن سيرين في التالي:

يقول «ابن سيرين» إن التمساح في المنام يدل على الغدر، الخداع والخبث، حيث إن وجوده في الرؤيا لا يحمل سوى الشر لصاحب الحلم، خاصة عند قتله أو افتراسه.

تفسير رؤية التمساح في الماء، وكان يسحبه الحالم للبرّ ويحاول قتله، ما هي إلا رؤيا توقعه في الشر مع مجموعة لصوص أو قطاع الطرق ويلحقون به الأذى، وعليه أخذ الحيطة والحذر.

أما وقوع الشخص النائم في صراع مع التمساح، فيشير إلى كثرة المشكلات والأزمات التي يمرّ بها هذه الفترة، وينجو منها بأمر الله.

قتل الشخص للتمساح في المنام من أكثر مواضع الخير والتي تشير إلى التخلص من الظلم والأعداء والانتصار عليهم.

تفسير رؤية التمساح للعزباء

حلم التمساح للعزباء يدل على تعرضها للظلم والخوف والكرب الشديد، وربما يكون خيراً لها.

الهروب من التمساح في المنام، ما هو إلا تخلص من الهموم والمشكلات التي تمر بها العزباء، وربما يدل على تحقق الأحلام والأماني البعيدة.

إذا رأت العزباء نفسها في المنام وقد قتلت تمساحاً بيدها، فذلك يجلب لها الخير والمال الوفير.

ولو كانت طالبة علم، فقتل التمساح ما هو إلا مشاعر خوف حقيقية.

تفسير حلم التمساح للمتزوجة

حلم قتل التمساح في المنام عامة، يدل على النصر على الأعداء والتخلص منهم.

فإذا رأى شخصٌ ما في منامه أنه يصارع تمساحاً ثم قتله، فهذا دليل على أنه سينجو من أعدائه وسينتصر عليهم، أو أنه سوف يصل إلى شيء ما يريده في حياته.

بينما إذا رأى الشخص أنه قتل التمساح، ثم قام بسلخه؛ فهذا يدل على وجود رزق سيناله، ولكن بعد تعب ومشقة.

الهروب من التمساح في الحلم

إذا رأى شخص ما أنه يهرب من التمساح في منامه، فإنه يدل على التخلص من المتاعب.

فإن كان الرائي امرأة حاملاً، ورأت أن تمساحاً يهاجمها، ولكنها هربت منه، فهذا دليل على انتهاء متاعب الحمل بالنسبة لها.

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