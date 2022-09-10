ما هو سبب ارتداء الملكة إليزابيث لعقد من اللؤلؤ ؟ نادرًا ما كانت الملكة إليزابيث الثانية تظهر بدون عقد من اللؤلؤ ، لكن لماذا كانت مرتبطة به وهل هناك قصة وراءه؟

بينما تمتلك الملكة العديد من قطع المجوهرات الرائعة ، فإن إحدى قطعها الأساسية هي عقد من اللؤلؤ. عادةً ما تجمع صاحبة السمو الملكي بين عقدين أو ثلاثة عقود مع أقراط مرصعة باللؤلؤ متطابقة مع بروش له علاقة ذات مغزى بالمناسبة التي تظهر من أجلها. لكن لماذا تفضل الملكة اللؤلؤ كثيرًا؟

ما هو سبب ارتداء الملكة إليزابيث لعقد من اللؤلؤ ؟

قصة عقد اللؤلؤ والملكة إليزابيث

إلى جانب الالماس والياقوت والزمرد ، تمتلك الملكة مجموعة واسعة من عقود اللؤلؤ ، بعضها يتميز بحبلة واحدة فقط ، والبعض الآخر بثلاثة أو أربعة. ومع ذلك ، في معظم المناسبات ، ترتدي الملكة عقدًا من اللؤلؤ بثلاثة خيوط وهناك سبب لذلك.

أوضح خبراء المجوهرات: "لطالما كانت لآلئ صلة بالملوك ، إلا أن الملكة إليزابيث معروفة على وجه الخصوص بحبها لهذا الحجر الكريم المشع ، حيث كانت ترتدي عقدًا من اللؤلؤ لعدد لا يحصى من المناسبات.

"بفضل تقليد بدأته الملكة فيكتوريا ، ورد أن الملكة إليزابيث وقعت في حب مجوهرات اللؤلؤ منذ أن كانت طفلة." فقد قيل على نطاق واسع أن الملكة فيكتوريا كانت تعطي كل واحدة من بناتها وحفيداتها لؤلؤة واحدة في عيد ميلادهن، بحيث بحلول الوقت الذي يبلغن فيه سن 18 ، سيكون لديهن ما يكفي من اللؤلؤ لعمل عقد.

وواصل والدا الملكة إليزابيث التقليد الملكي ، وأعطها سلسلة أضاف عليها لؤلؤتين في عيد ميلادها. كما تلقت الملكة عقدًا من اللؤلؤ الكامل من والدها الملك جورج السادس لتتويجها عام 1937.

ما هو سبب ارتداء الملكة إليزابيث لعقد من اللؤلؤ ؟

كانت ملكة المستقبل تبلغ من العمر 25 عامًا فقط عندما فقدت والدها ، ولا يزال عقد اللؤلؤ الذي حصلت عليه منه موجوداً كتذكير قوي للرابطة الخاصة بينهما.

و ما لا يعرفه الكثير من المعجبين الملكيين هو أن الملكة إليزابيث كانت تعشق عقد اللؤلؤ المكون من ثلاثة خيوط لدرجة أنها صنعت عقدًا متطابقًا. وفي عام 1953 ، انضم إلى مجموعتها عقد من اللؤلؤ ثلاثي أخر- هدية من أمير قطر. الاختلاف الوحيد بين الثلاثة هو أن هذه الهدية كانت تحتوي على مشبك من الالماس.

ما هو سبب ارتداء الملكة إليزابيث لعقد من اللؤلؤ ؟

تكلفة عقد اللؤلؤ

أما بالنسبة لقيمة لآلئ الملكة ، فقد ألقى خبير المجوهرات الرائد زاك ستون نظرة فاحصة على واحدة من أكثر عقود اللؤلؤ المزخرفة بثلاثة خيوط للملكة إليزابيث. ووجد أن هذه القلادة المذهلة قد تصل قيمته إلى مليون جنيه إسترليني إذا كان مصنوعاً من اللؤلؤ الطبيعي.

وأوضح: "تمتلك الملكة إليزابيث بعضًا من أثمن المجوهرات في العالم ، لذلك سيكون من العدل أن نفترض أن عقد اللؤلؤ هذا المكون من ثلاثة خيوط وأقراط مصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي. نسبة صغيرة جدًا فقط من اللآلئ المستخدمة في المجوهرات من مصدر طبيعي ، ويتم استزراع معظمها. إذا كانت هذه القطع مصنوعة من لآلئ طبيعية ، فإنها ستكون نادرة بشكل لا يصدق ، ناهيك عن القيمة."

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