مع ارتفاع حالات جدري القرود يقول الباحثون إن الأعراض الأولية لهذا الفيروس تشبه الأعراض النموذجية لأي فيروس وتشمل، الصداع، التعب الشديد، الحمى.

جدري القرود هو مرض فيروسي، كان قد تم اكتشافه في السبعينات في الكونغو وهي دولة في وسط أفريقيا، ثم عاد في الظهور مجدداً في عدة دول حول العالم.

جدري القرود فيروس جديد يثير القلق

مرض فيروسي نادر، وهو حيواني المنشأ من نفس عائلة الجدري العادي لكن أقل خطورة، وينتشر في أغلب الأحيان في المناطق التائية من دول وسط وغرب أفريقيا.

ينتقل مرض جدري القرود عند مخالطة اشخاص مصابين ويمكن أن ينتقل من حيوانات مصابة للإنسان كالقوارض والسناذج وقد يدخل الفيروس عن طريق تشققات البشرة، المجرى التنفسي، أو عبر العينين أو الأنف.

أعراض جدري القرود

حمى

تضخم العقد الليمفاوية

صداع قوي

آلام في العضلات

طفح جلدي

كم فترة حضانة جدري القرود؟

تمتد فترة حضانة المرض من 6 إلى 16 يوماً، وتختفي العدوى دون تدخل طبي بعد 14 - 21 يوماً، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي دواء لهذا المرض، لكن اللقاح المستخدم ضد جدري القرود اثبت فعاليته ضده.

هناك سلالتان من فيروس جدري القرود:

سلالة وسط أفريقيا

سلالة غرب أفريقيا

أعلنت دول حول العالم عن ظهور حالات بها مرض جدري القرود، وأغلب الحالات التي ظهرت بها المرض كانت في أوروبا ورغم أن الأعداد لا تزال محدودة لكن الأمر يثير قلق الجهات الصحية.

ما هو علاج جدري القرود؟

علاج جدري القرود لسوء الحظ، لا يوجد علاج محدد يمكن أن يعالج فيروس جدري القرود حتى الآن، ومع ذلك ، هناك بعض الطرق للسيطرة على انتشار فيروس جدري القرود ، يمكنك تناول الأدوية المضادة للفيروسات مع استشارة الخبراء الطبيين ولقاح الجدري.

هل جدري القردة معدي؟

فيروس جدري القرود ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال الوثيق مع الآفات "الطفح الجلدي" وسوائل الجسم والمواد الملوثة مثل الفراش.

هل يسبب مرض جدري القرود الوفاة للمريض؟

عادة ما يختفي المرض بدون اي تدخل طبي بعد 14 يومًا من الاصابة، الا انه قد يتسبب في بعض الحالات بالوفاة لنسبة تصل الى 11% من المصابين، ويزداد معدل الوفيات بين الاشخاص الذين يعانون من مرض نقص المناعة.

أنواع فيروس جدري القرود

فيروس الوسط إفريقي:

فيروس الوسط إفريقي أعراضه أشد من النوع الثاني، ونسبة الوفيات تكون فيه أعلى، وينتقل بشكل 100% عن طريق التلامس

فيروس الغرب إفريقي:

فيروس الغرب إفريقي أعراضه أقل شدة، وعملية انتقاله عن طريق التلامس غير اكيدة.

طرق الوقاية من فيروس جدري القرود

يجب عزل المريض المصاب بالفيروس عن بقية الاشخاص حتى لا ينقل الفيروس لهم

النظافة الشخصية مثل استخدام الكحول وغسل اليدين خاصة بعد التواجد مع مريض مصاب به

أخذ لقاح الجدري العادي الذي يساعد من تقليل خطر الاصابة بهذا الفيروس

يجب تجنب ملامسة الحيوانات المصابة به او الحيوانات الميتة التي قد تحمل العديد من الفيروسات من بينها جدري القرود

يجب تجنب ملامسة اي مادة لمسها شخص او حيوان مريض

تجنب تبادل الملابس مع شخص مريض او النوم في فراشه

فيروس جدري القردة: الأعراض، الأنواع، العلاج

جدري القرود أسبابه وأعراضه