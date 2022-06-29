ما هو فضل صيام يوم عرفة؟ هل فضل يوم عرفة للحاج فقط؟ هل صيام يوم عرفة واجب؟ ما هي أفضل العبادات في يوم عرفة؟ متى يبدأ صيام يوم عرفة؟ هل يجوز صيام يوم عرفة من غير نية؟ ما هو فضل صيام يوم عاشوراء؟

يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وهو اسم للموقف الذي يقف فيه الحجاج للحجة منذ فجر يوم التاسع من ذي الحجة وحتى طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة ويسمي بيوم النحر وهو يوم العيد وينهي فيه الحجاج الوقوف على عرفة.

صيام يوم عرفة العظيم لغير الحاج هي سنة مؤكدة، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يحتسب فيه يكفر سنتين سنة قبلها وسنة بعدها، أما الحاج يجوز له أن يصوم يوم عرفة لكن من الأفضل أن لا يصومه حتى لا تضعف عبادته ويخل دعائه ويقل جهده في العباده، أما إذا لم ياثر به فلا بأس من صيامه.

ما هو فضل صيام يوم عرفة؟

فضل صيام يوم عرفة له فضل كبير جداً، وأفضل الأيام على الإطلاق، فضل الله واسع فإن يوم عرفة من أيام الرحمات، بل هو خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أكثر يوم يعتق فيه الناس من النار، فنبشركم أعزائي القراء أن عشية يوم عرفة والعتق من النار لهذه الأمة وخيرية الدعاء فيها تشمل الحاج وغير الحاج.

صيام يوم عرفة يكفر أكثر من 700 يوم وليلة من الذنوب والخطايا فإياك أن تتركه فصيامه يكفر عنك عامين من الذنوب والخطايا، إن أفضل ايام الدينا أيا العشر من ذي الحجة.

متى يبدأ صيام يوم عرفة؟

يبدأ يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر وتحديداً مع دخول وقت صلاة الفجر وينتهي وقت الوقوف بعرفة بالنسبة للحُجّاج بطلوع فجر يوم النحر.

هل يجوز صيام يوم عرفة من غير نية؟

لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع، يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل "التطوع"، ولكن بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب.

أفضل العبادات في يوم عرفة

صلاة نافلة

صدقة

ذكر

استغفار

قراءة القرآن

صيام لغير الحاج

فضل الدّعاء في يوم عرفة

الدّعاء يوم عرفة مع إخلاص التوجّه إلى الله والصّدق في الطّلب والتّوكّل عليه وحده يجعل الدّعاءُ مُستجاباً وهذا من أعظم فوائده في يوم عرفة؛ إذ يستجيب الله لكَ دعاء هذا اليوم.

وإن لم يتحقّق كما أردت فكُن على يقين تام بأنّ الله قد اختار لكَ أمراً أفضل أو دفعَ عنكَ مكروهًا قد أحاط بك وأنت لا تَعلم عنه شيئاً.

وقد وصفَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الذي رواه التّرمذيّ بأنّ خير الدّعاء دُعاء يوم عرفة ونصّ الحديث:"خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

فضل صيام يوم عاشوراء

عندما يحل الأول المحرم وهو من الأشهر الحرم، يبدأ المسلمون الاستعداد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صيام عاشوراء وهو كما يقول البعض تاسوعاء وعاشوراء المحرم.

صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي قوله "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله".

موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة