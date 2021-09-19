ما هو فقر الدم أو الانيميا الناجم عن نقص الحديد؟ يحدث فقر الدم (الانيميا) عندما يكون لديك انخفاض في مستوى الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء). الهيموجلوبين هو البروتين الموجود في كرات الدم الحمراء وهو المسؤول عن حمل الأكسجين إلى أنسجتك.

طبيب البوابة: ما هو فقر الدم؟

ما هو فقر الدم أو الانيميا الناجم عن نقص الحديد؟

فقر الدم (الانيميا) الناجم عن نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا، ويحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الحديد. يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين. عندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في مجرى الدم ، لا يستطيع باقي الجسم الحصول على كمية الأكسجين التي يحتاجها.

في حين أن الحالة قد تكون شائعة، لا يعرف الكثير من الناس أنهم مصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. من الممكن تجربة الأعراض لسنوات دون معرفة السبب.





ما هو فقر الدم أو الانيميا الناجم عن نقص الحديد؟

لدى النساء في سن الإنجاب

يكون السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو فقدان الحديد في الدم بسبب غزارة الدورة الشهرية أو الحمل. يمكن أن يتسبب النظام الغذائي السيئ أو بعض الأمراض المعوية التي تؤثر على كيفية امتصاص الجسم للحديد في الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

العلاج:

يعالج الأطباء الحالة عادةً بمكملات الحديد أو تغييرات في النظام الغذائي.

ما هو فقر الدم أو الانيميا الناجم عن نقص الحديد؟

أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد

يمكن أن تكون أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفة في البداية، وقد لا تلاحظها حتى. وفقًا للجمعية الأمريكية لأمراض الدم (ASH) ، لا يدرك معظم الناس أنهم يعانون من فقر الدم الخفيف حتى يخضعوا لفحص دم روتيني.

تشمل أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يلي:

التعب العام

ضعف

جلد شاحب

ضيق في التنفس

دوخة

الرغبة الشديدة في تناول أشياء ليست طعامًا ، مثل الأوساخ أو الثلج أو الطين

شعور بالوخز أو الزحف في الساقين

تورم اللسان أو وجع

اليدين والقدمين الباردة

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

أظافر هشة

الصداع

ما هو فقر الدم أو الانيميا الن اجم عن نقص الحديد؟

أسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد:

وفقًا لـ ASH ، فإن نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم. هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من نقص في الحديد. وتشمل هذه:

عدم كفاية تناول الحديد. إن تناول كمية قليلة جدًا من الحديد على مدى فترة طويلة من الوقت يمكن أن يسبب نقصًا في جسمك. الأطعمة مثل اللحوم والبيض وبعض الخضار الورقية غنية بالحديد. نظرًا لأن الحديد ضروري في أوقات النمو والتطور السريع ، فقد تحتاج النساء الحوامل والأطفال الصغار إلى المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامهم الغذائي.

الحمل أو فقدان الدم بسبب الحيض. يعد نزيف الحيض الغزير وفقدان الدم أثناء الولادة من أكثر الأسباب شيوعًا لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى النساء في سن الإنجاب.

نزيف داخلي. يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية نزيفًا داخليًا ، مما قد يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. تشمل الأمثلة قرحة في معدتك ، أو أورام حميدة في القولون أو الأمعاء ، أو سرطان القولون. يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لمسكنات الألم ، مثل الأسبرين ، إلى حدوث نزيف في المعدة.

عدم القدرة على امتصاص الحديد. يمكن أن تتداخل أيضًا بعض الاضطرابات أو العمليات الجراحية التي تؤثر على الأمعاء في كيفية امتصاص الجسم للحديد. حتى إذا حصلت على كمية كافية من الحديد في نظامك الغذائي ، فإن مرض الاضطرابات الهضمية أو جراحة الأمعاء مثل المجازة المعدية قد تحد من كمية الحديد التي يمكن لجسمك امتصاصها.

بطانة الرحم. إذا كانت المرأة مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي ، فقد تعاني من نزيف شديد لا تستطيع رؤيته لأنه مخفي في منطقة البطن أو الحوض.

ما هو فقر الدم أو الانيميا الناجم عن نقص الحديد؟

عوامل الخطر

فقر الدم حالة شائعة ويمكن أن تصيب الرجال والنساء في أي عمر ومن أي مجموعة عرقية. قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أكثر من غيرهم ، بما في ذلك:

النساء في سن الإنجاب.

النساء الحوامل.

الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.

الأشخاص الذين يتبرعون بالدم بشكل متكرر.

الرضع والأطفال ، وخاصة أولئك الذين ولدوا قبل الأوان أو يعانون من طفرة في النمو.

النباتيون الذين لا يستبدلون اللحوم بأطعمة أخرى غنية بالحديد.

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، فتحدث إلى طبيبك لتحديد ما إذا كان اختبار الدم أو التغييرات الغذائية يمكن أن يفيدك.

ما هو فقر الدم أو الانيميا الناجم عن نقص الحديد؟

التشخيص

يمكن للطبيب تشخيص فقر الدم باختبارات الدم. وتشمل هذه:

اختبار خلايا الدم الكامل (CBC). عادةً ما يكون تعداد الدم الكامل (CBC) هو أول اختبار يستخدمه الطبيب. يقيس CBC كمية جميع المكونات في الدم ، بما في ذلك:

خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء)

خلايا الدم البيضاء ( WBCs )

الهيموغلوبين

الهيماتوكريت

الصفائح

يوفر CBC معلومات عن دمك تساعد في تشخيص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. تتضمن هذه المعلومات:

مستوى الهيماتوكريت ، وهو النسبة المئوية لحجم الدم المكون من كرات الدم الحمراء

مستوى الهيموجلوبين

حجم كرات الدم الحمراء الخاصة بك

يتراوح معدل الهيماتوكريت الطبيعي من 34.9 إلى 44.5 في المائة للنساء البالغات و 38.8 إلى 50 في المائة للرجال البالغين. يتراوح معدل الهيموجلوبين الطبيعي بين 12.0 و 15.5 جرامًا لكل ديسيلتر للمرأة البالغة و13.5 إلى 17.5 جرامًا لكل ديسيلتر للرجل البالغ.

في فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، تكون مستويات الهيماتوكريت والهيموغلوبين منخفضة. أيضًا ، تكون كرات الدم الحمراء عادةً أصغر حجمًا من الحجم الطبيعي.

غالبًا ما يتم إجراء اختبار CBC كجزء من الفحص البدني الروتيني. إنه مؤشر جيد على الصحة العامة لأي شخص. يمكن أيضًا إجراؤها بشكل روتيني قبل الجراحة. يفيد هذا الاختبار في تشخيص هذا النوع من فقر الدم لأن معظم الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد لا يدركون ذلك.

اختبارات أخرى:

يمكن عادةً تأكيد فقر الدم باختبار CBC. قد يطلب طبيبك إجراء اختبارات دم إضافية لتحديد مدى شدة فقر الدم لديك والمساعدة في تحديد العلاجات. يمكنهم أيضًا فحص دمك من خلال المجهر. ستوفر اختبارات الدم هذه معلومات ، بما في ذلك:

مستوى الحديد في دمك.

حجم ولون كرات الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء تكون شاحبة إذا كانت تعاني من نقص الحديد).

مستويات الفيريتين لديك.

إجمالي سعة ربط الحديد لديك ( TIBC ).

يمكن لبعض مجموعات الاختبار في المنزل فحص مستويات الحديد بالإضافة إلى القدرة على فحص مستويات الفيريتين و TIBC.

فيريتين هو بروتين يساعد في تخزين الحديد في جسمك. تشير المستويات المنخفضة من الفيريتين إلى انخفاض تخزين الحديد. يستخدم اختبار TIBC لتحديد كمية الترانسفيرين التي تحمل الحديد. الترانسفيرين هو بروتين ينقل الحديد.

ما هو فقر الدم أو الانيميا الناجم عن نقص الحديد؟

اختبارات النزيف الداخلي

إذا كان طبيبك قلقًا من أن النزيف الداخلي يسبب فقر الدم لديك ، فقد تكون هناك حاجة لاختبارات إضافية. أحد الاختبارات التي قد تخضع لها هو اختبار البراز للبحث عن الدم في برازك. قد يشير وجود دم في برازك إلى نزيف في الأمعاء.

قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء تنظير داخلي ، حيث يستخدم كاميرا صغيرة على أنبوب مرن لعرض بطانات الجهاز الهضمي. يسمح اختبار EGD أو التنظير العلوي للطبيب بفحص بطانة المريء والمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. يسمح تنظير القولون أو التنظير الداخلي السفلي ، للطبيب بفحص بطانة القولون، وهي الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة. يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في تحديد مصادر نزيف الجهاز الهضمي.

ما هو فقر الدم أو الانيميا الناجم عن نقص الحديد؟

المضاعفات الصحية لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد

معظم حالات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد تكون خفيفة ولا تسبب مضاعفات. يمكن عادة تصحيح الحالة بسهولة. ومع ذلك ، إذا تُرك فقر الدم أو نقص الحديد دون علاج ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية أخرى. وتشمل هذه:

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

عندما تكون مصابًا بفقر الدم ، يتعين على قلبك ضخ المزيد من الدم لتعويض انخفاض كمية الأكسجين. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب. في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب أو تضخم القلب.

مضاعفات الحمل

في الحالات الشديدة من نقص الحديد ، قد يولد الطفل قبل الأوان أو بوزن منخفض عند الولادة. تتناول معظم النساء الحوامل مكملات الحديد كجزء من رعايتهن قبل الولادة لمنع حدوث ذلك.

تأخر النمو عند الرضع والأطفال

قد يعاني الرضع والأطفال الذين يعانون من نقص حاد في الحديد من تأخر في النمو والتطور. قد يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ما هو فقر الدم أو الانيميا الناجم عن نقص الحديد؟

كيف يتم علاج فقر الدم؟

يعتمد علاج فقر الدم على نوع الحالة وسببها وشدتها. قد تشمل العلاجات تغييرات أو مكملات غذائية أو أدوية أو إجراءات أو جراحة لعلاج فقدان الدم.



التغييرات الغذائية والمكملات الغذائية

يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الفيتامينات أو الحديد في الجسم بعض أنواع فقر الدم. قد تكون هذه المستويات المنخفضة نتيجة سوء التغذية أو بعض الأمراض أو الحالات.

لرفع مستوى الفيتامينات أو الحديد ، قد يطلب منك طبيبك تغيير نظامك الغذائي أو تناول مكملات الفيتامينات أو الحديد. مكملات الفيتامينات الشائعة هي فيتامين ب 12 وحمض الفوليك (الفولات). يُعطى فيتامين ج أحيانًا لمساعدة الجسم على امتصاص الحديد.

تناول مصادر الحديد

يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين. يمكن لجسمك أن يمتص الحديد من اللحوم بسهولة أكبر من امتصاص الخضروات أو الأطعمة الأخرى. لعلاج فقر الدم ، قد يقترح طبيبك تناول المزيد من اللحوم - خاصة اللحوم الحمراء (مثل لحم البقر أو الكبد) ، بالإضافة إلى الدجاج والديك الرومي والأسماك والمحار.

تشمل الأطعمة غير اللحوم التي تعتبر مصادر جيدة للحديد ما يلي:

السبانخ والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة

التوفو

بازيلاء؛ عدس؛ الفاصوليا البيضاء والحمراء والمخبوزات ؛ فول الصويا؛ والحمص

الفواكه المجففة مثل الخوخ والزبيب والمشمش

عصير البرقوق

الحبوب والخبز المدعم بالحديد

يمكنك إلقاء نظرة على ملصق حقائق التغذية على الأطعمة المعلبة لمعرفة كمية الحديد التي تحتوي عليها العناصر. يتم إعطاء الكمية كنسبة مئوية من إجمالي كمية الحديد التي تحتاجها كل يوم.

يتوفر الحديد أيضًا كمكمل غذائي. عادة ما يتم دمجه مع الفيتامينات المتعددة والمعادن الأخرى التي تساعد جسمك على امتصاص الحديد.

قد يوصي الأطباء بمكملات الحديد للأطفال الخدج والرضع والأطفال الصغار الذين يشربون الكثير من حليب البقر ، والرضع الذين يرضعون حليب الثدي فقط أو اللبن الصناعي غير المدعم بالحديد.

قد تكون الكميات الكبيرة من الحديد ضارة ، لذا تناول مكملات الحديد فقط كما يصفها طبيبك.

فيتامين ب 12

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 12 إلى فقر الدم الخبيث. غالبًا ما يتم علاج هذا النوع من فقر الدم بمكملات فيتامين ب 12.

تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين ب 12 ما يلي:

حبوب الإفطار المضاف إليها فيتامين ب 12

اللحوم مثل لحم البقر والكبد والدواجن والأسماك

البيض ومنتجات الألبان (مثل الحليب واللبن والجبن)

الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 ، مثل المشروبات التي تحتوي على فول الصويا والبرغر النباتي

حمض الفوليك

حمض الفوليك (الفولات) هو أحد أشكال فيتامين ب الموجود في الأطعمة. يحتاج جسمك إلى حمض الفوليك لتكوين خلايا جديدة والحفاظ عليها. حمض الفوليك مهم أيضًا للحوامل. يساعدهم على تجنب فقر الدم ويعزز النمو الصحي للجنين.

تشمل المصادر الجيدة لحمض الفوليك ما يلي:

الخبز والمعكرونة والأرز مع إضافة حمض الفوليك

السبانخ والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة

البازلاء والفاصوليا المجففة

لحم كبد البقر

بيض

الموز والبرتقال وعصير البرتقال وبعض الفواكه والعصائر الأخرى.

فيتامين ج

فيتامين ج يساعد الجسم على امتصاص الحديد. من المصادر الجيدة لفيتامين ج الخضروات والفواكه ، وخاصة الحمضيات. تشمل ثمار الحمضيات البرتقال والجريب فروت واليوسفي والفواكه المماثلة. تحتوي الفواكه والخضروات والعصائر الطازجة والمجمدة عادة على فيتامين سي أكثر من المعلبات.

تشمل الفواكه الأخرى الغنية بفيتامين ج فاكهة الكيوي والفراولة والشمام.

تشمل الخضروات الغنية بفيتامين ج البروكلي والفلفل وبراعم بروكسل والطماطم والملفوف والبطاطس والخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل اللفت والسبانخ.

ملاحظة: إذا كنت تتناول أدوية ، اسأل طبيبك أو الصيدلي عما إذا كان بإمكانك تناول الجريب فروت أو شرب عصير الجريب فروت. يمكن أن تؤثر هذه الفاكهة على قوة بعض الأدوية ومدى فعاليتها.

الأدوية

قد يصف لك طبيبك أدوية لمساعدة جسمك على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء أو لعلاج السبب الكامن وراء فقر الدم. بعض هذه الأدوية تشمل:

المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات.

الهرمونات لعلاج نزيف الحيض الغزير عند المراهقات والبالغات.

نسخة من صنع الإنسان من إرثروبويتين لتحفيز جسمك على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء. هذا الهرمون له بعض المخاطر. ستقرر أنت وطبيبك ما إذا كانت فوائد هذا العلاج تفوق المخاطر.

أدوية تمنع جهاز المناعة في الجسم من تدمير خلايا الدم الحمراء الخاصة به.

العلاج بالاستخلاب (ke-LAY-shun) للتسمم بالرصاص. يستخدم العلاج بالاستخلاب بشكل رئيسي في الأطفال. وذلك لأن الأطفال الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد معرضون بشكل متزايد لخطر التسمم بالرصاص.

الجراحة

إذا كنت تعاني من نزيف خطير أو يهدد حياتك ويسبب فقر الدم ، فقد تحتاج إلى جراحة. على سبيل المثال ، قد تحتاج إلى عملية جراحية للسيطرة على النزيف المستمر بسبب قرحة المعدة أو سرطان القولون.

إذا كان جسمك يدمر خلايا الدم الحمراء بمعدل مرتفع ، فقد تحتاج إلى استئصال الطحال. الطحال هو عضو يزيل خلايا الدم الحمراء المهترئة من الجسم. قد يزيل الطحال المتضخم أو المصاب خلايا دم حمراء أكثر من الطبيعي ، مما يسبب فقر الدم.

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