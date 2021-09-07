ما هو فيروس مو المستجد؟ ومتى تم اكتشافه؟ 

فيروس مو هو فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، وهو فيروس متحور جديد من عشيرة بي 1 (B1) وهي ألفا وبيتا ودلتا، أي أنه قريب منها، يحتوي فيروس مو على طفرات لديها القدرة على التهرب من المناعة التي توفرها عدوى أو تطعيم سابق لكوفيد-19.

متى تم اكتشاف فيروس مو المستجد؟

تم التعرف على مو لأول مرة في كولومبيا في يناير/كانون ثاني 2021، ومنذ ذلك الحين، كانت هناك "تقارير متفرقة" عن حالات وتفشي المرض في أميركا الجنوبية وأوروبا ذلك حسب ما جاء في منظمة الصحة العالمية.

هل فيروس مو المستجد أقل خطورة من فيروس دلتا؟

نعم، السلالة مو كورونا الجديدة ليست الأكثر انتشاراً، وليست أكثر شراسة وعنفاً ليست مثل فيروس دلتا، ولكن عالمياً لن تنتشر حتى الآن حتى يطمئن الجميع، ولا داعي للقلق بل يجب القلق من فيروس دلتا ويجب أيضاً الحرص على التباعد الاجتماعي، والالتزام بالكمامة.

أما بالنسبة للأطفال ممكن أن ينصابوا بشكل طبيعي وخصوصاً فيروس دلتا لأنه أكثر انتشاراً، ولا يزال هناك قلق من فيروسات كورونا، ومن الأعراض التي يمكن أن تصيب الأطفال احمرار العيون، حمى وسخونة، التهاب بالشفايف واللسان، التهاب بالغدد الليمفاوية، طفح جلدي.

والجدير بالذكر، أن سلالة فيروس مو المستجدة قد تحتاج إلى مزيد من الدراسة حتى نتأكد ما إذا كانت ستثبت أنها أكثر معدية وخطيرة أو أكثر مقاومة للقاحات والعلاجات الحالية.

تلخيص عن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)

مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، وحسب منظمة الصحة العالمية لا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

كيف ينتشر المرض؟

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

ويمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريباً جداً ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحاً ملوثاً ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

الأعراض الأكثر شيوعًا:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

حمّى

سعال جاف

إرهاق

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

العلاجات

الرعاية الذاتية

امكث في غرفة منفصلة عن سائر أفراد العائلة، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فارتدِ الكمامة الطبية.

حافظ على تهوية الغرفة جيدًا.

إذا كنت تتقاسم الغرفة، فاجعل الأسرَّة بعيدة عن بعضها مسافة متر واحد على الأقل.

راقب نفسك تحسبًا لظهور أي أعراض لمدة 14 يومًا.

اتصل بمقدِّم الرعاية الصحية الخاص بك فورًا إذا ما بدت عليك أي من علامات الخطر الآتية: صعوبة في التنفس، أو فقدان القدرة على النطق أو الحركة، أو تشوش الذهن، أو ألم في الصدر.

حافظ على النظرة الإيجابية من خلال التواصل مع أحبائك عبر الهاتف أو الإنترنت، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية في المنزل.

اتصل بمقدِّم الرعاية الصحية الخاص بك أو الخط الساخن لفيروس كوفيد-19 لمعرفة مكان وزمان إجراء اختبار.

تعاون مع إجراءات تتبُّع المخالطين لإيقاف انتشار الفيروس.

في حالة عدم توفر الاختبار، احرص على البقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين لمدة 14 يومًا.

في أثناء وجودك في حجر صحي، لا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة. اطلب من أحد الأشخاص أن يُحضر لك المستلزمات.

حافظ على ابتعادك مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين، حتى أفراد عائلتك.

ارتدِ الكمامة الطبية لحماية الآخرين، بما في ذلك إذا كنت/عندما تحتاج إلى طلب الرعاية الطبية.

نظِّف يديك باستمرار.

علاجات طبية

تشمل العناية الداعمة المثلى الإمداد بالأكسجين للمرضى ذوي الحالات الشديدة وأولئك المعرضين لخطر الإصابة الشديدة، إلى جانب الدعم التنفسي الأكثر تقدمًا مثل التنفس الصناعي للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

إن الديكساميثازون عبارة عن ستيرويد قشري يمكن أن يساعد على تقليل مدة بقاء المريض على جهاز التنفس الصناعي وإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من حالات مرضية شديدة وحرجة.

عدم التداوي الذاتي عن طريق تناول أي أدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، كوسيلة وقاية أو علاج لفيروس كوفيد-19.

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