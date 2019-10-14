مرض روماتيزم الدم: الأسباب، الأعراض، العلاج بالأعشاب

مرض روماتيزم الدم هوالتهابات تصيب أجزاء مختلفة من الجسم، فلا يوجد هناك تصنيف محدد لمرض لأنه يختلف باختلاف العضو المصاب بالروماتيزم، ولكن إجمالاً جميع أنواع الأمراض الروماتيزمية مؤلمة وتسبب الكثير من المشاكل، وتؤثر على الإنسان في حياته العادية وطريقته في المضي فيها.

أسباب الإصابة بمرض روماتيزم الدم:

- الإصابة بالانزلاق الغضروفي والناتج عن الحركات العنيفة والفجائية.

- الشعور بالبرد.

- التعرض المستمر لهواء المكيف.

- قلة النشاط الحركي والإصابة بالسمنة المفرطة.

أعراض مرض روماتيزم الدم:

- الإحساس بحرارة مع ألم في المفاصل.

- فقدان القدرة على تأدية الممارسات اليومية مع فقدان الرغبة في تناول الطعام.

- إضافة لمجموعة من الأعراض تظهر على العضو المتضرر كإصابة غشاء القلب بالالتهاب وازدياد معدل خفقان القلب، هذه الأعراض المصاحبة لإصابة القلب،

- بينما الأعراض المرافقة لإصابة المفصل احمرار وانتفاخ في المفصل المتضرر مع الشعور بألم حاد عند الضغط عليه.

- تضرر الجهاز العصبي المركزي وحدوث تحركات لا إرادية وغير منتظمة تختفي خلال ساعات النوم.

- ظهور بقع تتميّز بلونها الأحمر على منطقة الظهر.

علاج الروماتيزم بالأعشاب:

- العلاج باستخدام عشبة الزنجبيل لقدرتها على علاج ما يصاحب روماتيزم الدم من التهابات من خلال شرب كوب من مغلي شرائح الزنجبيل أو من خلال إضافة مسحوقه للطعام.

- أوراق الصفصاف ويمكن استخدامها من خلال غلي الأوراق بالماء، مع إضافة مقدار ملعقة من العسل للمغلي وشربه مرتين يومياً مرة صباحاً ومرة مساءً بعد أن تتم تصفيته من الأوراق.

- عرق السوس ويكون هذا من خلل تناول مقدار 3 أكواب منه يومياً، مع ضرورة تجنب تناوله في حال الإصابة بمرض ضغط الدم.

- تناول مقدار كيلو من التفاح بشكل يومي.

- الكرفس تناوله يومياً ولمدة شهر.

- العنب وهذا من خلال عصره وشرب عصيره لاحتوائه على مركبات قادرة على امتصاص الحموضة الموجودة ويكون هذا بتناول كوبين منه يومياً مرة صباحاً ومرة مساءً.

- الذرة ويكون هذا من خلال غلي خيوطه الليفية وشرب المغلي بعد تصفيته.

- مسحوق بذور الصبار بعد مزجه في كوب ماء وشربها.

- العلاج باستخدام زيت الكافور ويكون هذا من خلال مزج ملعقتين منه مع ملعقة زيت زيتون وتدليك مكان الألم.

- القرفة لما تحتويه من خصائص مطهرة ومواد مضادة لظهور الالتهابات.

- زيت الحبة السوداء تدليك مكان الألم بهذا الزيت بعد تفتيره، ويمكن غليها وإضافة القليل من العسل لها بقصد تحليتها ثم شربها قبل الخلود للنوم.

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