ما هو مرض الراحلة السورية أنطويت نجيب؟

توفيت صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022، الفنانة السورية القديرة أنطوانيت نجيب عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع مرض غسيل الكلى.

وقالت أنطويت نجيب قبل رحيلها: أنها تتمنى من االله الموت، وأنها لا تخاف الموت لأنها لم تفعل شر في حياتها، ولم تساهم في خراب بيت أحد، أو التحدث عن شخص بسوء، مشيرة إلى أنها أحياناً ما تتمنى الموت لكي ترتاح، كونها تقوم بغسل الكلى مرتين أسبوعياً مما يسبب لها إرهاق شديد، مضيفةً إلى أن البعض يتهمها بالكفر بسبب ذلك، مشيرة إلى أن نقابة الفنانين فقط هي من تساعدها مادياً لغسيل الكلى.

وأوضحت أنطويت قبل وفاتها أنها تخاف من أن "تبرك"، وأن تصبح عالة على أحد، فتتمنى الموت بأسهل طريقة، أما بالنسبة لوضعها المعيشي، أكدت أنها تعيش حياة كريمة، كونها حتى هذه اللحظة لم تطلب من أحد أي مساعدة، ومشيرة إلى أنها لم تحصل على الأجر الذي تستحقه في الأعمال الدرامية، فالفن أصبح تجارة على حد تعبيرها.

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عدم علاج أمراض الكلى بشكل صحيح يسبب عواقب كارثية، الكلى هي عضو مميز ويشعر الألم عندما تصاب كليته

نصائح عند غسيل الكلى

إن عملية غسيل الكلى تستغرق حوالي أربع ساعات، ولمدة ثلاث مرات في الأسبوع.

إن استعمال الفلتر المناسب لوزن المريَض.

قياس الوزن قبل وبعد غسيل الكلى، وذلك تجنباً لتراكم الفضلات الزائدة في الجسم.

يجب عمل فحوصات بشكلٍ دائم لقياس نسبة الحديد الهيمبلوغبين في الجسم.

عند الشعور بآلام في العظام أو الركبتين، يُفضل عمل فحوصات لنسبة الكالسيوم، والفسفور، والغدة الجار درقية.

يجب تناول كميةٍ كافيةٍ من البروتين.

من الأفضل شرب كمياتٍ كافيةٍ من السوائل أثناء غسل الكلى.

الابتعاد تماماً عن تناول المأكولات المالحة.

أخذ الأدوية تحت إشراف الطبيب.

يجب الابتعاد عن تناول المأكولات المصنعة مثل: الجبن الرومي، والشيبس.

يجب الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية.

عند الإحساس بالتعب والإرهاق في الجسم أثناء غسل الكلى، يُفضل استشارة الطبيب فوراً.

يجب الحفاظ على مستوى السكر في الجسم وعمل فحوصات السكر كل 3 اشهر للاطمئنان.

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نصائح واجب اتباعها عند غسيل الكلى