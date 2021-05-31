ما هو مرض الفم واليد والقدم HFMD

مرض الفم واليد والقدم HFMD هو مرض غير خطير لكن شديد العدوى ناتج عن فيروسات من جنس الفيروسات المعوية، فيروس كوكساكي هو واحد من أكثر الفيروسات المُسببة شيوعاً.

ويمكن أن تنتقل هذه الفيروسات من شخص لآخر من خلال الاتصال المباشر بأيدي غير مغسولة أو الأسطح الملوثة بالبراز. كما يمكن أيضاً أن ينتقل من خلال ملامسة لعاب الشخص المصاب أو برازه أو إفرازاته التنفسية، ويتميز مرض الفم واليد والقدم بظهور بثور أو تقرحات في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين.

قد يصاب بهذه العدوى الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنها تحدث عادةً عند الأطفال دون سن الخامسة، ومن الممكن الإصابة بالفيروس أكثر من مرة، لكن الأعراض ستكون أقل حدة.ويعتبر مرض اليد والقدم والفم حالة خفيفة تختفي من تلقاء نفسها في غضون عدة أيام.

مرض اليد والقدم والفم (HFMD) هو مرض شائع للرضع والأطفال، يتميز HFMD بـ:

حمى خفيفة

فقدان الشهية

احتقان في الحلق

طفح جلدي مع ظهور بثور

بعد يوم أو يومين من بدء الحمى ، تظهر تقرحات في الفم:

تبدأ على شكل بقع حمراء صغيرة تتقرح ثم تتحول في كثير من الأحيان إلى تقرحات.

توجد عادة على اللسان واللثة وداخل الخدين.

يتطور الطفح الجلدي على مدى يوم إلى يومين مع ظهور بقعة حمراء مسطحة أو بارزة ، وبعضها مصحوب ببثور.

الطفح الجلدي لا يسبب حكة وعادة ما يكون على راحتي اليدين وباطن القدمين.

قد تظهر أيضًا على الأرداف.

قد يعاني الشخص المصاب بمرض الحمى الروماتيزمية من الطفح الجلدي أو تقرحات الفم فقط.

هل HFMD هو نفسه مرض الحمى القلاعية؟

رقم HFMD هو مرض مختلف عن مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية والأغنام والخنازير. على الرغم من أن الأسماء متشابهة ، إلا أن المرضين غير مرتبطين على الإطلاق وينجمان عن فيروسات مختلفة.

هل HFMD جاد؟

عادة لا، يتعافى جميع الأشخاص الذين يعانون من HFMD تقريبًا دون علاج طبي. عادة ما يتم حل HFMD في غضون سبعة إلى 10 أيام. لا توجد مضاعفات شائعة.

في حالات نادرة ، قد يترافق هذا المرض مع التهاب السحايا العقيم أو الفيروسي ، حيث يعاني الشخص من:

الحمى

الصداع

تصلب الرقبة أو آلام الظهر

قد تحتاج إلى البقاء في المستشفى لبضعة أيام

ما الذي يسبب HFMD؟

تسبب عدة فيروسات مختلفة HFMD.

السبب الأكثر شيوعًا هو فيروس كوكساكي A16

الأسباب الأخرى هي:

سلالات أخرى من فيروس كوكساكي أ

الفيروس المعوي 71

فيروسات كوكساكي هي أعضاء في مجموعة من الفيروسات تسمى الفيروسات المعوية.

تشمل مجموعة الفيروسات المعوية لمرض اليد والقدم والفم ما يلي:

فيروسات شلل الأطفال

Coxsackieviruses

فيروسات الصدى

هل هو معد؟

نعم ، HFMD معدي بشكل معتدل.

تنتقل العدوى من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر بإفرازات الأنف والحنجرة أو براز الأشخاص المصابين.

يكون الشخص أكثر عدوى خلال الأسبوع الأول من المرض.

لا ينتقل HFMD إلى أو من الحيوانات الأليفة أو الحيوانات الأخرى.

متى يصاب شخص ما بالمرض بعد الإصابة؟

الفترة المعتادة من الإصابة إلى ظهور الأعراض هي ثلاثة إلى ستة أيام. غالبًا ما تكون الحمى هي أول أعراض HFMD.

من هو المعرض لخطر HFMD؟

يحدث HFMD بشكل رئيسي عند الأطفال دون سن 10 سنوات ، ولكن قد يكون البالغين أيضًا معرضين للخطر. كل شخص معرض للإصابة.

ينتج عن العدوى مناعة ضد الفيروس المحدد ، ولكن قد تحدث نوبة ثانية بعد الإصابة بعضو مختلف من مجموعة الفيروسات المعوية.

متى وأين يحدث HFMD؟

تحدث الحالات الفردية وتفشي مرض الحمى الروماتيزمية في جميع أنحاء العالم ، بشكل متكرر في الصيف وأوائل الخريف.

كيف يتم تشخيص HFMD؟

HFMD هي واحدة من العديد من الالتهابات التي تؤدي إلى تقرحات الفم.

سبب شائع آخر هو عدوى فيروس الهربس الفموي ، والذي ينتج عنه التهاب في الفم واللثة (يسمى أحيانًا التهاب الفم).

عادة ، يمكن للطبيب التمييز بين HFMD والأسباب الأخرى لتقرحات الفم بناءً على عمر المريض ونمط الأعراض التي أبلغ عنها المريض أو الوالد وظهور الطفح الجلدي والقروح عند الفحص.

يمكن إرسال مسحة من الحلق أو عينة من البراز إلى المختبر لتحديد الفيروس المعوي الذي تسبب في المرض. نظرًا لأن الاختبار غالبًا ما يستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للحصول على إجابة نهائية ، فعادة لا يطلب الطبيب هذه الاختبارات.

كيف يتم علاج HFMD؟ هل يمكن منعه؟

لا يوجد علاج محدد متاح لهذه العدوى. يتم إعطاء علاج الأعراض للتخفيف من الحمى والأوجاع أو الآلام من تقرحات الفم.

تشمل التدابير الوقائية:

كثرة غسل اليدين خاصة بعد تغيير الحفاضات

تطهير الأسطح الملوثة بالمنظفات المنزلية

غسل الملابس المتسخة

غالبًا ما يُستبعد الأطفال من برامج رعاية الأطفال أو المدارس أو أماكن المجموعات الأخرى خلال الأيام القليلة الأولى من المرض. قد تقلل هذه الإجراءات من انتشار العدوى ، لكنها لن توقفها تمامًا.