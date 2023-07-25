ما هو يوم عاشوراء ولماذا سمي بهذا الاسم؟

عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري الإسلامي، ويعد يوم عاشوراء يومًا مهمًا ومميزًا عند المسلمين وله أهمية كبيرة في التاريخ الإسلامي، ويحمل هذا اليوم العديد من الأحداث الهامة التي وقعت في تاريخ الإسلام، بينها:

إنقاذ موسى عليه السلام وقومه حيث يعتقد المسلمون أن موسى عليه الصلاة والسلام وقومه نجوا من فرعون في هذا اليوم، حيث فرق البحر أمامهم، وهذا كان منحازًا للخير والنصرة من قبل الله.

شهادة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ففي مثل هذا اليوم، قُتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، الحفيد البار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في معركة كربلاء عام 680 ميلادية، وقد يحتفل البعض بذكرى هذه الشهادة بصوم أو مشاركة في المجالس الحسينية.

في عام 630 ميلادية تم فتح مكة المكرمة حيث دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة بنصر من الله، وذلك في يوم عاشوراء.

تعتبر يوم عاشوراء يومًا من الأيام العظيمة والمباركة والمستحب أن يصوم المسلمون فيه، بالإضافة إلى أنه يعتبر فرصة للتفكر والتأمل في الأحداث التاريخية التي وقعت في هذا اليوم والعبر التي يمكن الاستفادة منها في الحياة اليومية. يُعتقد أن صيام يوم عاشوراء يُكفِّر السنة الماضية من الذنوب، وهو سنة مستحبة للصوم مع ملاحظة الصيام قبله أو بعده بيوم للتمييز عن صيام اليهود.

ما هي اسباب صيام يوم عاشوراء؟

سبب صيام يوم عاشوراء هو أنّ الله سبحانه وتعالى قد نجّى فيه سيّدنا موسى عليه السّلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون وملئه، فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال "قدم النبي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه".

أدعية يوم عاشوراء مستجابة

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الله، الله ربي لا أشرك به شيئاً.

اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين، ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم في يوم عاشوراء ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، وصُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا، ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة، وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين. وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فضل صيام عاشوراء

من فضل صيام يوم عاشوراء أن الله تعالى يكفر ذنوب سنة ماضية، حيث جاء في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، وروى عبدالله بن عباس في صحيح البخاري "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان".

ويقصد بذنوب الذي يكفرها صيام هذا اليوم العظيم "يوم عاشوراء" هي الصغائر مثل الحقد والحسد والغضب بالباطل، والسب والشتم، والغيبة والحديث عن الآخرين، وإيذاء الجار وإساءة التصرف معه، بينما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة والكبائر هي كل ذنب مقترن بوَعيد شديد، أو بعذاب، أو لعنة.

وعن عبد الله بن أبي يزيد أنّه سمع ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما، وسُئل عن فضل صيامِ يومِ عاشوراءَ، فقال: "ما علمتُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صام يوماً، يطلُبُ فضلُه على الأيّامِ، إلا هذا اليومَ. ولا شهراً إلا هذا الشهرَ، يعني رمضانَ" رواه مسلم. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم".

هل يصح صيام يوم عاشوراء وحده؟

نعم؛ لكن الأفضل هو أن يصوم قبله يومًا، أو بعده يومًا اي يومي تاسوعاء وعاشوراء، هذا هو الأفضل.

ماذا نفعل في يوم عاشوراء؟

هناك عدة أفعال وطقوس تقوم بها في يوم عاشوراء، وفيما يلي بعض الأشياء التي يُمكن القيام بها في هذا اليوم:

صيام يوم عاشوراء هو أحد الأفعال المستحبة والمباركة في هذا اليوم العظيم.

يوم عاشوراء فرصة لتكثيف العبادات والذكر، مثل الصلاة وقراءة القرآن والأذكار والتسبيح.

يُشجع على إتاحة الفرصة للإحسان والعطاء في هذا اليوم وذلك من خلال التصدق ومساعدة المحتاجين وتقديم الهدايا.

يمكن أن يكون يوم عاشوراء فرصة للتجمع مع العائلة والأصدقاء وتقوية الروابط الاجتماعية.

يمكن أن يُستغل يوم عاشوراء للابتهال والدعاء، وطلب الرحمة والمغفرة من الله، والتوبة من الذنوب والأخطاء.

كثرة الاستغفار في هذا اليوم العظيم وطلب مغفرة الله.

هل ذكر يوم عاشوراء في القران؟

يوم عاشوراء في القرآن، قال الله تعالى: (حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ). وقال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ).

ما حكم صيام يوم عاشوراء مع الدليل؟

عن أبي قَتادة رضي الله تعالى عنه، عن الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (صوم عاشوراء يكفِّر السّنة الماضية، وصوم عرفة يكفِّر سنتين: الماضية والمستقبَلة) رواه النَّسائي في السّنن الكبرى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: (ما رأيت النّبي صلّى الله عليه وسلّم يتحرّى صيام يومٍ فضَّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشّهر، يعني شهر رمضان) رواه البخاري، ومسلم، والنَّسائي، وأحمد.