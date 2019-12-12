ما هي أسباب تكدس الدهون بمنطقة البطن؟

يعاني الكثير من الناس في مرحلة ما من حياتهم من تكدس الدهون في منطقة البطن وتعاني النساء من هذه المشكلة أكثر من الرجال. وتواجه معظم النساء عدة مشاكل في عمليات الأيض او التمثيل الغذائي مع التقدم في السن مما يخفض مستوى حرق الدهون لديهن. كذلك تواجه النساء مشكلة في حساب ومراقبة السعرات الحرارية المطلوبة في عمر معين، وهذا يتسبب في زيادة تناول الطعام وتراكمه حول البطن. بالإضافة إلى ذلك، فإن انقطاع الطمث لدى النساء بعد عمر الأربعين، قد يؤثر سلباً على جسدها لأنه يؤدي في أول فترة إلى تغيير في إنتاج الهرمونات. هذا التغيير قد ينتج عن انخفاض أو زيادة في الوزن ويُصعب على المرأة الحفاظ على وزنها في هذه الفترة.

ويلعب شعورك بالإجهاد المستمر، مع قلة النوم والمعاناة مع الأرق باستمرار، من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تكدس الدهون بمنطقة البطن. تعرض المرأة للتعب الشديد بشكل مستمر يجعل الغدة الكظرية متحفزة لإنتاج الهرمونات المسؤولة عن تكون الدهون في الجسم وخاصة منطقة البطن، ومن أهمها هرمونات الأدرينالين والكورتيزول.

كذلك تخفيض ساعات النوم وعدم الحصول على وقت كافي من النوم يقوم بعمل بعض التغيرات الهرمونية المسببة لزيادة الوزن. الشعور بالأرق وقلة النوم يقللان مستويات هرمون الليبتين، مما يزيد من مستويات هرمون الجريلين الذي يسبب زيادة الوزن.

كما ان عدم تناول المرأة للأطعمة الغنية بالألياف الغذائية يسبب تراكم الدهون حول البطن. هذا مع قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمسؤولة عن حرق الدهون وتناول بعض الأطعمة الضارة التي تؤدي إلى اكتساب الوزن والتي من أهمها الأطعمة الدهنية، والوجبات الغنية بالسكريات. هذا فضلًا عن تناول المشروبات الغازية والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة والحلويات بكثرة.

علاج مشكلة تكدس الدهون بمنطقة البطن:

1- ممارسة التمارين الرياضية

تساعد الرياضة على حرق الدهون المتراكمة بشكل فعال كما تعلي معدل الأيض الأساسي الذي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. لذلك لا تنسي التمارين والحركات الرياضية الخاصة بشد ترهلات البطن والتخلص من الدهون المتراكمة حول البطن.

2- شرب الماء الساخن

شرب الماء الساخن بشكل يومي لمدة شهرين كاملين يساعد على إذابة الدهون المتكدسة حول البطن. يساعد الماء الساخن في إزالة السعرات الحرارية العالية. لذلك عليكِ بتناول كوب من الماء الساخن يوميًا فور الاستيقاظ من النوم مباشرة، واحرصي على إضافة عصير ليمونة إليه حتى تساعد من تسريع عملية الحرق.

3- تناول الخضروات والفواكه

لكي تتخلصي عزيزتي من مشكلة تكدس الدهون حول منطقة البطن، عليكِ بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه بشكل يومي. تساعد الخضروات والفواكه على التخسيس وخسارة الوزن الزائد المتراكم بمنطقة البطن، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الرئيسية الخاصة بتحسين عملية الحرق. الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الغذائية تساهم في التخلص من الشحوم والسموم والترهلات الموجودة بالجسم.