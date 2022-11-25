ما هي أعمق أقوال شكسبير عن التجاهل وحكمه

يوجد هنالك الكثير من أقوال شكسبير عن التجاهل، وفي حال قمنا بالمتمعّن بمعانيها سنجدها صحيحة وصائبة تحاكي الواقع، وقد أشار بفلسفته العميقة عن جميع مناحي الحياة تقريباً، فهو فيلسوفٌ مخضرم عاصر عبثية الوجود وانخرط معها، والتجاهل بالنسبة إليه من أفضل ما يفعله الإنسان لمواجهة حيثيات حياتنا، وفي هذا المقال سنستعرض لكم أعمق وأجمل عباراته.

نبذة تعريفية عن حياة وليم شكسبير

وليم شكسبير هو الفيلسوف والمؤلف العظيم والمبدع ولد عام 1564م في مدينة إنجلترا، وعلى وجه الخصوص في مقاطعة وروكشير ضمن مدينة ستراتفورد أبون آفون، ولكن هنالك الكثير من الجدل والشكوك التي تدور حول تاريخ ميلاده لأنه غير موثّق بأي وسيلة تاريخية، لأنَّ الشهادات الميلادية آن ذاك، أي في فترة إليزابيث، لم تكن موجودة بعد، لكن غالب الاعتقادات تتفق على أنه ولد يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر نيسان، ويعود السبب في ذلك أنه تمَّ تعميده في يوم السادس والعشرين من شهر نيسان، حيث يتم إجراء عادة مراسم المعموديّة بعدَ أيّام عدّة من ولادة المولود، وبما يخص نشأته فقد نشأ شكسبير ضمن طبقة الأرستقراطية ومع عائلة ثرية ونبيلة.

أقوال وليم شكسبير عن التجاهل

وليم شكسبير لم يكن كاتباً مسرحياً عادياً، والفضل في ذلك يعود إلى حكمته وفلسفته العميقة تجاه الوجود والعالم، حيث أنَّ مسرحياته كلها لم تكن تخلو من الفلسفة التي تقرع بطبولها عقولٌ نائمة، وقد كان متشرّباً لفكرة التجاهل، حيث أنه قد أرفقها لنا في الكثير من جمله ومقولاته، ومنها اخترنا لكم الاتي:

الحكيم لا يحزن من الآلام الماضية ولكن يستعين بالحاضر ليتجنب غيرها.

المسروق يبتسم عندما يسرق شيئاً من اللص.

المصائب لا يغريها أن تأتي كلٍّ منها على حِدة كالجواسيس، بل تعشق أن تكون سرايا كالجيوش.

ثلاثة انتبه من تجاهلك إياها: الماء و النار و المرأة، فالماء يغرق والنار تحرق والمرأة تجمع الاثنان معاً.

التدقيق في أتفه التصرفات قد يوصلك إلى هاوية الجنون، لذا تغافل مرة وتغابى مرتان.

يموت الجبناء مرات عدّة قبل أن يأتي أجلهم الأخير، أما الشجعان فيذوقون الموت مرة واحدة، ومن بعدها يقتلونه.

حين تخذلك جميع الأشياء التي حولك، لا تحاول أن تثق بها مجدداً، فقط حاول أن تثق بأنك تستطيع العيش بدونها.

وهكذا، وأنا أحمل على كتفيّ سرَّ الأشياء، استطعتُ أن أتجوّل عبر العالم مثل جاسوس، دون أغيّر مكاني ودون أن أتحرك من على كرسي.

كلام وليم شكسبير عن التجاهل

في حقيقة الأمر، إنَّ أقوال شكسبير عن التجاهل ضخمة العمق، كثيرة الفكر، طويلة الأمد، وفعلياً هي لا تتوقف فقط على جمله المسرحية، بل له مؤلفات خاصة قد أخذنا منها هذه الجمل العميقة التالية:

إنَّ الحزن الصامت يهمس في القلب حتّى يحطمه، فحطمه بدورك بصراخ تجاهلك.

الذئب ما كان ليكون ذئباً لو لم تكن الخراف خرافاً.

البعض ترفعه الخطيئة، والبعض تسقطه الفضيلة، فتجاهل سفهاء الناس.

إننا نعلّم الآخرين دروساً في سفك دماء التجاهل، فإذا ما حفظوا الدرس قاموا بالتجربة علينا.

عبارات عن التجاهل لوليم شكسبير

يوجد هنالك الكثير من عبارات تشكسبير عن التجاهل، ومن الجدير بالذكر أنَّ هنالك بعض الكتب المترجمة قد ترجمت اسمه مرفقة حرف التاء كدلالة على أنه اسم أجنبي، ومن أعمق تلك العبارات سنقدّم إليكم ما يأتي:

إن أقصر السبل لحل المشكلات هو المواجهة والوضوح، وقد تكون المواجهة قاسية لكنها أرحم من الهروب، وفي حال لم ينفع شيء، تجاهل لتعيش.

السعادة هي لفترة ما قدرة على تجاهل معاناة الآخرين، لأنها تكون راحة للحياة والعقل، لا بأس بشيء من اللامبالاة.

الزمن بطيء جداً لمن ينتظر، سريع جداً لمن يتجاهل، طويل جداً لمن يتألم، قصير جداً لمن يحتفل، لكنه الأبدي لمن يحب.

الحكمة والحماقة تلتقطان بسرعة مثل الأمراض المعدية، لهذا تخير رفاقك، وتجاهل البقية.

لا تكن ممن يدفنون رؤوسهم في الرمال كالنعام ، فتجاهل أي مشكلة لا يعني أنها غير موجودة.

امضِ كأنك لم تسمَع، اصمُت كأنك لمَ تفھَمْ، تجاهل كأنك لم تَرَ، وانسَ كأنك لم تذكر، فبذلك ستنال حياة هادئة جميلة وتعيش مرتاحًا.

تجاهل كل من يحاول استفزازك، لتستفزه أكثر.

مقولات لوليم شكسبير عن التجاهل

تكثر أقوال شكسبير عن التجاهل، فتحاوط عقولنا وتجعلنا نعيد النظر في كيفية تعاملنا مع الحياة والأشخاص حولنا، تمنحنا فرصة أخرى لنعيش بسلامٍ أكثر، ومن أهم وأحلى مقولات شكسبير عن التجاهل هي التالية:

لعنة البشر الأكثر شيوعاً هي الحماقة والتجاهل، فالأولى تُميت الإنسان بسرعة والثانية تميته ببطء.

لقد فقد العالم كينونته العظيمة بعدما فسّر الحمقى معنى التجاهل.

سيشتعل كل شيء بتجاهلك، تماماً كما لو وضعت باروداً في قارورة جندي ماهر.

كل ما أملكه الآن هو فن خاص بي، إضافةً إلى القليل من التطور بارتفاع تجاهلي الوقح.

أيها النبيل، كيف للتجاهل أن يجعلك تبدو مشوهًا! لقد سمعت عن لوحاتك جيدًا بما فيه الكفاية، لقد أعطاك الله وجهاً واحداً وأنت تصنع لنفسك وجهاً آخر، أنت تتلاعب وتثرثر وتصفُ المخلوقات بما يحلو لك، بل إنّك تتقن الفجور تحت غطاء التجاهل، لن أفعل مثلك بعد الآن، لقد أصبتني بالجنون فعلاً.

إنَّ المعرفة نقمة الجنة، والتجاهل هو الجناح الذي نستطيع الطيران به نحو الجنة.

يكمن الخطأ أحياناً في التجاهل لا في المكر والدهاء، فوجهي الصادق لا يمتلك القدرة الكافية التي تخوله لإطلاق الأحكام.

يحدث في الصداقة كما يحدث في الحب تماماً، إذ غالباً ما نكون أكثر سعادةً بتجاهلنا، وليس بكثرة معرفتنا.

مقولات لوليم شكسبير عن الحياة

إنَّ أقوال شكسبير عن التجاهل لم تأخذ حقها في العالم آن ذاك رغم عمقها، لأن العالم كان يميل لمقولاته عن نواحي الحياة من الحب وغيره، وفي هذا السياق جمعنا لكم أفضل عبارات شكسبير على النحو التالي:

إن رأيتني على خطأ ولم تنصحني، فأنا أعني لك شيء، لذلك أرجوك توقف عن رفع مكانتي بداخلك.

أربعة لا تكن قاسياً معهم أبداً، المرأة، الطفل، الخادم، والشخص الذي أتاك معتذراً.

الرجل الذي لا تعيش فيه الموسيقى ولا تحركه النغمات العذبة لا يمكن الوثوق به.

الحب أعمى والعاشقون لا يرون الحماقة التي يرتكبونها.

زينة الغني الكرم وزينة الفقير القناعة وزينة المرأة العفة.

السمعة أكثر الخدع زيفاً وبطلاناً، فهي كثيراً ما تكتسب دون وجه حق وتفقد دون وجه حق.

لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجاَ، فإذا جاء طلبت منه كل شيء.

الأحمق يظن نفسه حكيماً، لكن الرجل الحكيم يعرف أنه أحمق.

كيف أتقن فن التجاهل؟

أقوال شكسبير عن التجاهل تأخذنا إلى سؤال مهم ألا وهو "كيف يمكنني اتقان التجاهل؟"، وفي حقيقة الأمر التجاهل هو فن لا يُتقن بين ليلةٍ وأخرى، بل يحتاج لحكمة كبيرة ووعي عميق، ولكننا هنا لنساعدك، وذلك بتقديم إليك نصائح مهمة جداً ضمن السياق، ومنها ما يأتي:

عليك أن تحاول تجنب الاتصال بالعين مع الشخص الذي تريد تجاهله، فلغة العيون أكبر دليل على مدى اهتمامك به.

حاول أن تسير بخطوات سريعة عندما تكون مع شخص لا يعينك وجوده، سيجعله ذلك يشعر بمدى أهمية وقتك أكثر من أهميته.

من الواجب عليك أن تعبّر عن أفكارك ومشاعرك تجاه ما إن كنت ترغب بالتواصل مع هذا الشخص أو لا.

تجنب الكلام والخوض بحديث مع الشخص الذي لا يهمك.

حاول أن تأخذ الأمور ببساطة أكبر، واعطِ كل شيء حجمه الطبيعي.

ركّز على الأمور التي تفيدك وتهمك ودع الباقي.

وفي ختام المقال، من الجدير بالذكر أن ننوه على أنَّ أقوال شكسبير عن التجاهل لم تتجرّد من الإنسانية والحب، لذلك علينا أن نفصل ما بين التجاهل والأذى النفسي الذي قد نسببه للآخرين وعلى وجه الخصوص الأشخاص المقربة، فعلينا ألا نبالغ في الأمر، لأنَّ التجاهل وسيلة لوصولنا لغايتنا ألا وهي العيش بسلام داخلي وطمأنينة ورضى.