البوابة - وفقًا لعلم فنغ شوي ، فإن لون الحظ لعام 2023 هو لون الأخضر الحيوي. يمثل هذا اللون التوازن بين الأرض والماء ، ويقال إنه يجلب الرخاء والأمل. تشمل الألوان الأخرى التي تعتبر محظوظة في فنغ شوي لصيف 2023:

ما هي ألوان فنغ شوي لصيف 2023 ؟

الألوان الأساسية:

الوردي: هذا اللون مرتبط بالحب والرحمة واللطف. يقال إنه يخلق جوًا دافئًا وجذابًا في منزلك. الأحمر: يرتبط هذا اللون بالعاطفة والطاقة والعمل. يقال إنه يعزز حافزك ويساعدك على تحقيق أهدافك. الأزرق: يرتبط هذا اللون بالهدوء والصفاء والحكمة. يقال لتعزيز الاسترخاء وراحة البال.

بالإضافة إلى هذه الألوان المحظوظة ، يمكنك أيضًا دمج ألوان أخرى في ديكور الصيف الخاص بك لخلق مساحة أنيقة ومتناغمة.

تتضمن بعض اتجاهات الألوان الشائعة لصيف 2023 ما يلي:

أرجواني: هذا الظل الفاتح الناعم مثالي لخلق جو رومانسي وحالم.

هذا الظل الفاتح الناعم مثالي لخلق جو رومانسي وحالم. وردي آزاليا: من المؤكد أن هذا اللون الوردي النابض بالحياة يضيف لمسة من المرح والإثارة إلى مساحتك.

من المؤكد أن هذا اللون الوردي النابض بالحياة يضيف لمسة من المرح والإثارة إلى مساحتك. النعناع الأخضر: هذا اللون المنعش مثالي لإحضار الهواء الطلق.

هذا اللون المنعش مثالي لإحضار الهواء الطلق. أصفر زعفراني: هذا اللون الدافئ والجذاب مثالي لخلق جو مريح وجذاب.

هذا اللون الدافئ والجذاب مثالي لخلق جو مريح وجذاب. الأزرق الداكن: هذا اللون الكلاسيكي دائمًا في الأناقة ويمكن ارتداؤه أو ارتدائه ليناسب أي مناسبة.



عند اختيار الألوان لديكور الصيف، من المهم مراعاة النمط العام لمنزلك والحالة المزاجية التي ترغب في تكوينها. يجب أن تفكر أيضًا في الطريقة التي ستتفاعل بها الألوان مع بعضها البعض ومع الضوء الطبيعي في مساحتك. باتباع هذه النصائح ، يمكنك إنشاء واحة صيفية أنيقة وجذابة.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاستخدام ألوان فنغ شوي في ديكور الصيف:

استخدم لون الحظ لهذا العام ، الأخضر الحيوي ، في منطقة منزلك المرتبطة بالثروة والازدهار. يمكن أن تكون غرفة المعيشة أو غرفة الطعام أو المكتب المنزلي. أضف اللون الوردي إلى مناطق منزلك المرتبطة بالحب والعلاقات. قد يكون هذا هو غرفة النوم أو الحمام أو الباب الأمامي. استخدم اللون الأحمر في مناطق منزلك المرتبطة بالوظيفة والنجاح. يمكن أن يكون هذا المكتب المنزلي أو الدراسة أو المطبخ. يمكن استخدام اللون الأزرق في أي منطقة من منزلك لتعزيز السلام والهدوء. إنه مناسب بشكل خاص لغرف النوم والحمامات. لا تخف من مزج الألوان ومطابقتها. المفتاح هو خلق توازن في الألوان يرضي العين ويعكس أسلوبك الشخصي. مع القليل من التخطيط ، يمكنك استخدام ألوان فنغ شوي لإنشاء واحة صيفية أنيقة وجذابة.

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