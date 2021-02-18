نصائح لشراء أهم مستلزمات العروس!

منتجات العناية بالبشرة

وهي التي تعتمد على كل ما يخص نضارة بشرتكِ من كريمات وغسول:

ماسكات للبشرة صباحاً مساءً

أجهزة البخار للوجه

كريم حماية من الشمس

كريم ترطيب البشرة

غسول البشرة

كريم تنظيف البشرة

كرميات الكولاجين

سكراب للجسم

كريم الليل

زيوت عطرية

العطور



منتجات العناية بالشعر

ماسكات للشعر

بلسم

شامبو

زيوت للعناية بنوعية شعرك

أدوات نزع الشعر من الجسم

نصائح جمالية للعروس طبقيها كل يوم

ترطيب وجهك وجسمك لتوهج ندي، قومي بتطبيق مرطب البشرة، وترك الجسم يمتصّه أثناء الاسترخاء. سوف تتألق بشرتك طوال اليوم.

ابقي معك المناديل المبللة

مفيدة لتعديل ماكياجك طوال اليوم، خصوصاً بعد التقاط الصور أو قضاء الوقت في الرقص.

انتقاء ماسكرا مناسبة

حتى لو كنت لا تبكين بسهولة، فاختيار ماسكارا ضد الماء يضمن عدم تشكل هلات سوداء حول العينين.

تجنّب الملح

اجتنبي الملح في طعامك، قبل الزفاف وبعده ، لأنه يؤدي إلى الانتفاخ.

أحمر شفاهك الخاص

ستحتاجينه للمسات تعديلية خلال الليلة، وعند صباح اليوم التالي.

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