ما هي الآثار السلبية للمراقبة المستمرة في مكان العمل؟

إن مراقبة أي شخص طوال اليوم لن يخيفه فحسب، بل سيجعله يشك في نفسه ويعيق خصوصيته. اكتسبت مراقبة مكان العمل الكثير من الزخم مؤخرًا...

ومع ذلك، كل عملة لها وجهان. يمكن أن تؤدي المراقبة المفرطة في مكان العمل إلى تدهور الصحة العقلية للموظف. كما زعمت العديد من الاستطلاعات أن المراقبة تضر بالصحة العقلية للموظفين لأنها تزيد من التوتر، وتعوق خطة العمل الفريدة، وقضايا الخصوصية، وأكثر من ذلك. وإذا لم يستمتع الموظف بالعمل، فسيتم إعاقة الإنتاجية تلقائيًا. فيما يلي بعض الآثار السلبية لمراقبة الإنتاجية:

الثقة مهمة

غالبًا ما يشعر الموظفون أن مديري الشركة لا يثقون بهم أو في مزاعمهم ، وكان هذا هو السبب الرئيسي للمراقبة. قد تخلق فكرة المراقبة المستمرة شعورًا بعدم الثقة في أذهان الموظف.

انتهاك الخصوصية

يتطلب كل موظف مساحة شخصية وإعدادات للعمل بكفاءة. إذا كانت الشركة تراقب المنتج اليومي وسلوك الموظف ، فسيشعرون أنه تم التضحية بخصوصياتهم. على سبيل المثال ، ليس من الجيد تتبع سجلات تاريخ الكمبيوتر خلال ساعات العمل إذا تم الوفاء بالموعد النهائي.

يؤثر على معنويات الموظف

إذا شعر الموظف أن محادثته الصغيرة مع زميله ستوقعه في مشكلة بسبب المراقبة المستمرة ، فقد يشعر بأنه محاصر. إذا شعر شخص ما بقليل من التفاعل بعد اجتماع طويل أو العمل بلا كلل ، فسيواجه وظيفته مشكلة ، فسيشعر بالإحباط ولن يستمتع بالعمل.

انخفاض الرضا الوظيفي

من خلال مراقبة إنتاجية الموظف ، قد يقارن المدير أحدهما بآخر بناءً على أدائه اليومي. سيؤدي ذلك إلى الإجهاد وانخفاض الرضا الوظيفي. قد يشعر الموظف بأقل من قيمته الحقيقية ويبحث عن وظيفة في مكان آخر.

يحد من الإبداع

بسبب المراقبة المستمرة لعادات عملهم أو إنتاجيتهم اليومية ، قد يبدأ الموظفون العمل في نمط محدد. سوف يفتقرون إلى الحرية والتحكم في عملهم. سوف يتبع الموظفون النموذج الأولي بصرامة دون وضع أفكارهم الفريدة ، مما يؤدي إلى عمل شاق.

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