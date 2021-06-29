7 أنواع من الأشخاص السامين يجب أن تبعدهم عن حياتك

لا شك أن مجموعة الأشخاص التي تشاركك تجارب حياتك يساعدونك على تشكيل الشخص الذي أنت عليه اليوم. إنهم يؤثرون عليك بطرق لم تكن لتتخيلها أبدًا؛ على الرغم من أن البعض قد لا يكون لديهم نوايا حسنة...

وهؤلاء الأشخاص السامون ذوو النوايا السلبية هم الذين يزرعون ببطء بذور الدمار والسمية والسلبية القصوى في عقلك. وبالتالي ، فإن أهم شيء عليك القيام به هو إخراجهم من حياتك بكل الوسائل الممكنة. فيما يلي بعض أنواع الأشخاص السامين الذين تحتاج إلى قطعهم عن حياتك:

النرجسي

قد يبدو هؤلاء الأشخاص ساحرين في البداية ولكن من الواضح أنهم موهومون عندما يتعلق الأمر بالثقة والحب. سيحاولون التلاعب بك بطرق لا يمكنك فهمها أبدًا ، مما يتركك مذهولًا وعاجزًا تمامًا في النهاية. هم أيضًا كذابون جيدون وسيفعلون أي شيء للحفاظ على صورتهم ، حتى لو كان ذلك يعني رميهم إلى الذئاب.

الثرثار

يحبون النميمة والاستماع إلى الشائعات حول الناس لأن هذا هو ما ينجحون في تحقيقه. مشاركتهم للنميمة يجعلهم يشعرون بالتحسن تجاه أنفسهم وأن يكونوا متنمرًا على الشخص المستهدف. إذا كنت تتعامل مع مثل هذا الشخص ، فمن الأفضل أن تكون شديد الخصوصية بشأن أمورك بدلاً من الكشف عن كل شيء.

ذاتي التدمير

إذا كان الشخص يؤذي نفسه بشكل متكرر أو ينغمس في سلوك مدمر للذات ، فإن الخطوة الأولى هي دعمه وتوجيهه نحو المساعدة المهنية. ولكن إذا استمروا في إيذاء أنفسهم لدرجة أن دعمهم يؤثر على صحتك العقلية ، فأنت بحاجة إلى الابتعاد عنهم لفترة من الوقت.

الأخطبوط العاطفية

هؤلاء الناس سوف يتشبثون بك عاطفياً ، ويستخدمونك ثم يغادرون بعد أن يشعروا بالرضا. إنهم يريدون دائمًا التأكيد والتحقق من الناس ، والتشبث بالآخرين من أجل الإشباع العاطفي. كما أنهم يميلون إلى تغيير موقفهم كما يحلو لهم.

الضحية

مثل هذا الشخص يلعب دائمًا بطاقة الضحية ليشق طريقه أو يخرج من موقف صعب بسهولة. لن يتحملوا أبدًا أخطائهم وبدلاً من ذلك ، يلومونك جميعًا لأنهم "ضحية" كل موقف. احذر ، يمكن أن تكون متلاعبة للغاية أيضًا.

الكذاب المتصنع

هؤلاء الناس ليس لديهم مشكلة في الكذب حتى على أقرب أقربائهم لأن ذلك يوجههم إلى طريقهم. سيبدون أيضًا أنهم قادرون على المنافسة للغاية في جميع جوانب الحياة ، مما يجعل صداقتك أو علاقتك تبدو وكأنها منافسة.

أصحاب التأثير السيئ

هناك دائمًا شخص واحد في المجموعة ينخرط في جميع أنواع الأنشطة السيئة التي يمكن أن تتسبب في وقوع الآخرين في المشاكل. حتى بعد عدة تحذيرات ، لن يتوقفوا لأنهم يجدون فيها رضا ومتعةً كبيرة. وفي هذه العملية ، قد تنغمس في مثل هذه الممارسات. لذلك ، تحتاج إلى فصل نفسك عن هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن مدى دعوتهم.

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