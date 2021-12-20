ما هي الأشياء التي يعشقها كل برج حد الإدمان؟ لدينا جميعًا أشياء نعشقها حد الادمان في الحياة والتي تجلب لنا الراحة والسعادة. ولكن إذا مررنا بكل برج فسنعرف بالضبط ما يدمن عليه كل برج.

ما هي الأشياء التي يعشقها كل برج حد الإدمان؟

تعالوا لنعرف ما هو إدمانك الخاص

برج الحمل

برج الحمل يحب الانغماس في مشاهدة البرامج التلفزيونية وشرب القهوة الجيدة. كما أنها يحب المخاطرة والتحديات.

برج الثور

يحب مواليد هذا البرج الزهور الطازجة. كما أنهم يحبون الشراهة والانغماس في المنتجعات الصحية والتدليك. إنهم مدمنون على الرفاهية على وجه الدقة.

برج الجوزاء

الجوزاء مدمن على وسائل التواصل الاجتماعي ، لذلك ستجدهم دائمًا على الإنترنت ، ويبحثون عن شيء ما.

برج السرطان

يحب مواليد برج السرطان القطط ويمكنهم مشاهدة أكبر عدد ممكن من الأفلام. انهم عاطفيون ، لذلك يدمنون بشكل غريب عشق الأشخاص الذين لا يبادلونهم نفس الشعور.

برج الأسد

يعشون الموضة. إنهم يريدون أن يبدون أكثر أناقة حتى تتجه الأنظار إليهم. ببساطة هم سفراء الذوق الرفيع في كل شيء لذلك يعشقون التباهي بما يمتلكون من قطع نفسية وجميلة وأنيقة.

برج العذراء

يعشق هذا البرج شرب الشاي واقتناء الكتب. يجدون راحتهم في زوايا خاصة بهم ومهما تأخر وصولهم ، يجب دائمًا توفير فنجان ساخن من الشاي مع موضوع شيق للقراءة عنه.

ما هي الأشياء التي يعشقها كل برج حد الإدمان؟

برج الميزان

الميزان يحب أن يتابع الاخبار على هاتفه النقال. إنهم مدمن على السوشال ميديا لدرجة أن الناس من حولهم يمكن أن ينزعجوا بشدة من انشغاله بوسائل التواصل الاجتماعية، تهمه الاخبار والقصص والفيديوهات والطرائف.

برج العقرب

غالبًا ما يميل مولود العقرب على الرومانسية، فهو عاشق ورومانسي يفضل تناول الشوكولاتة والمشروبات الفاخرة مع صحبة جميلة.

برج القوس

يعشق المغامرة والسفر والمجازفة. إنه مدمن على الفن ويواصل وضع الخطط للرحلات البرية والبحرية والجوية وما إلى ذلك.

برج الجدي

الجدي يحب أن يكون في السرير. ليس كثيرًا للنوم ولكنهم يفعلون كل شيء على فراشهم بما في ذلك الأكل والقراءة والعمل وما إلى ذلك. كما أنهم يحبون الكتابة، لذلك ستجد دائمًا أنواعًا مختلفة من الأقلام والأدوات المكتبية من حولهم.

ما هي الأشياء التي يعشقها كل برج حد الإدمان؟

برج الدلو

يحب مواليد الدلو اقتناء الكلاب وهم أيضًا من كبار المعجبين بالأنمي. قد يكون لديهم حتى مجموعة ضخمة منها لانهم يهربون من واقعهم الى عالم خيالي يشبع طموحهم وخيالهم.

برج الحوت

يحب الحوت الأضواء الخافتة ويحب النوم. يمكنهم النوم في أي مكان وفي أي وقت من اليوم. الجانب المظلم للحوت هو أنه يمكن أن يكون لديه الكثير من الإدمان. إذا كان لديهم إدمان ، فيمكنهم التعمق فيه. سواء كان ذلك طعامًا أو كحولًا أو حتى عملًا في هذا الشأن.

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