ما هي الأعراض التي تصيب الحامل خلالَ الصوم؟

أغلب السيّدات الحوامل تخاف الصومَ في شهر رمضان حتى لا تعرّض صحّتها وصحة جنينها للخطر، لكنْ، في كثيرٍ من الحالات يكونُ الصوم صحيّاً للمرأة إن كانت تتمتّعُ بصحّة جيّدة، وفي هذه الحالةِ لا يتعدّى تأثيره سوى نقصٍ في وزن المرأة دونَ حدوث أيّ مضاعفات خطيرة على الجنين.

وهناكَ بعضُ الأعراض التي تصيبُ الحامل خلالَ نهار الصوم، حيثُ عليها الإفطارُ مباشرة، واللجوء لاستشارة الطبيب المختصّ إن لزم الأمر، ومنها ما يلي:

1- الإرهاق والتعب التي يتمثّلُ بانخفاض الضغط أو ارتفاعه، والشعور بالغثيان والتقيّؤ، وببرودة الأطراف، وبعدم القدرة على القيام بأيّ مجهود أو نشاط.

2- الشعور بألم في البطن والظهر، والتي يترتّب عليها الولادة المبكّرة والإجهاض.

3- قلّة حركة الجنين خلالَ نهار الصوم.

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