البوابة - اطلت الملكة كاميلا ، زوجة الملك تشارلز الثالث بثوب أبيض عاجي مشغول باليد بحواشي منقوشة بالأزهار والأشكال والأسماء حتى أن مقدمة الفستان كانت تروي حكاية خاصة نسجتها الملكة كاميلا بتفاصيلها الخاصة، وكانت فخورة بإبرازها لعدسات المصورين.

ما هي الحكاية التي نسجت على ثوب الملكة كاميلا ؟

حدث تاريخي

ارتدت الملكة كاميلا ثوباً ملكياً تم تفصيله خصيصاً لمناسبة تتويج وتنصيب زوجها الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، والذي أقيمت مراسمه في كنيسة ويستمنستر آبي وسط العاصمة البريطانية لندن، وبحضور أكثر من ألفي ضيف، تمت دعوتهم بصفة رسمية لحضور مراسم التنصيب وقداس التتويج. ومن أبرز كبار الشخصيات العرب المشاركين في حفل التتويج جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر ترافقه عقيلته سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، أميرة المغرب للا مريم، صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر آل سعود، سفير السعودية في المملكة المتحدة، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين ونجله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي عهد الكويت والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية.



ما هي الحكاية التي نسجت على ثوب الملكة كاميلا ؟

أما عن تفاصيل إطلالة الملكة كاميلا

فقد اختارت ثوباً من تصميم بروس أولدفيلد (bruceoldfield)، المصمم المفضل لجلالتها، وحمل الثوب تفاصيل دقيقة، نسجت يدوياً بخيوط ذهبية لتخلد بها هذه الذكرى التاريخية الهامة، في المقدمة ظهرت الاحرف الأولى من اسمها بشكل بارز وفوقها شعار الملكية، أما على الجوانب فظهر أسماء أولادها لورا وتوم واحفادها فريدي، لولا ، السا، غس ولوي بخيوط ذهبية ثم فوق حاشية الثوب ظهر كلبان صغيران هما بلوبيل و بيث، بالإضافة إلى أزهار زينت منطقة الحافة الأمامية من الثوب وهي أزهار دول المملكة المتحدة الأربع - الوردة ، وذات الشوك ، ونرجس دافوديل، وشامروك.

نسقت كاميلا مع الثوب حذاء مصنوعاً من قماش حريري مشابه للقماش المستخدم في صناعة الثوب من تصميم (eliotzedshoes).

أما المجوهرات التي ارتدتها فكانت عبارة عن عقد أو قلادة التتويج المصنوع من 26 ماسة، بما فيها الماسة لاهور التي يقدر وزنها بحوالي 22.48 قيراط، وهي نفس الماسة الأصلية التي صممت للملكة فيكتوريا عام 1858.

وزينت رأسها بتاج التتويج الخاص بالملكة ماري، وبهذا أصبحت كاميلا الملكة رقم 29 التي تتوج في وستمنستر أبي.

المصدر: فاشن بوليس

هنا لندن .. 12 مكان ومعلم سياحي يجب أن تزورها

كيت ميدلتون بإطلالة ملكية فيكتورية وأقراط الأميرة ديانا