البوابة – خطفت كيت ميدلتون ، أميرة ويلز، وزوجة الأمير ويليم الأنظار بإطلالة وُصفت بالخاطفة للأنفاس عند دخولها إلى كنيسة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، لحضور قداس وحفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

كيت ميدلتون بإطلالة ملكية فيكتورية وأقراط الأميرة ديانا

اقراط الأميرة ديانا

ارتدت كيت رداءً من العصر الفيكتوري الملكي مع ثوب من العلامة التجارية ألكساندر ماكوين (alexandermcqueen)، مع حذاء كعب عالٍ من المصمم الإيطالي جيانفيتو روسي من الحرير الأبيض . وتأنقت كيت بأقراط لؤلؤ على شكل هلال تتدلى منه قطرة لؤلؤ كبيرة من المجموعة الخاصة للأميرة الراحلة ديانا، والدة الأمير ويليم.

وظهرت الأميرة شارلوت وهي ترتدي ثوبًا وكيب من العلامة التجارية ألكساندر ماكوين أيضًا ، لتتناسب مع والدتها الأميرة كيت ميدلتون. وحذاء سيينا باللون الابيض من العلامة التجارية (papouellishoes). كما ارتدت كيت وشارلوت تيجاناً صنعته جيس كوليت × ألكساندر ماكوين (alexandermcqueen x jesscollettmilliner)، مصنوعة من سبائك الفضة والخيوط الفضية لعمل شكل ثلاثي الأبعاد مع الكريستال.

بدروها ارتدت الملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز خلال مراسم التتويج تاج الملكة ماري المرصع بقطع الماس كولينان الثالث والرابع والخامس، تكريما للملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عالمنا العام الماضي، مع بعض التغييرات لتليق بالمناسبة ، ولتجنب أزمة دبلوماسية مع الهند، وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي يتم استخدام فيها تاج الملكة ماري بدلاً من صنع تاج جديد.

أما ثوب التتويج الذي ارتدته الملكة كاميلا فقد قام بتصميمه بروس أولدفيلد، مصمم أزياء بريطاني وصديق العائلة المالكة منذ فترة طويلة. زينت منطقة الحافة الأمامية من الثوب بشعارات الزهور في دول المملكة المتحدة الأربع - الوردة ، وذات الشوك ، ونرجس دافوديل، وشامروك. أما الحذاء فهو من تصميم المصممة البريطانية أليوت زيد Elliot Zed وهو مصنوع من نفس النسيج الحريري مثل الفستان . وعكست إطلالة الملكة كاميلا رؤية بروس أولدفيلد لإنشاء فستان عصري وحديث يعرض أسلوب جلالة الملكة وشخصيتها الخاصة في تفاصيله.

المصدر: فاشن بوليس / بريتش فوغ

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إطلالات ملكية عشية حفل تتويج الملك تشارلز الثالث