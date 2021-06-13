ما هي الصفة المزعجة لكل برج في مكان العمل؟

هناك العديد من الصفات التي قد تكون مزعجة لنا في محيط زملاء العمل. فعلى سبيل المثال هناك الشخص الذي يتظاهر بأنه يعرف كل شيء ثم هناك الزميل الذي يحب النميمة مما يجعله شخصاً مزعجًا ولكن هل تعلم أن برجك الغربي قد يلعب دورًا في تشكيل طبيعتك وسلوكك. فيما يلي قائمة بالسمات المزعجة لكل برج في مكان العمل.

الحمل

إن طبيعتك المتسلطة تؤدي أحيانًا إلى ابتعاد الناس عنك لأنهم لا يحصلون على فرصة لقيادة المشروع. نظرًا لأنه أمر طبيعي بالنسبة لك، فأنت تحب أن تأخذ زمام المبادرة كلما سنحت لك الفرصة. ومع ذلك، فإنه يثير مشكلة مع الأشخاص لأنك تعرض دائمًا القيادة.

الثور

على الرغم من طبيعتك الهادئة وغير المزعجة، إلا أنك تغضب عندما يطلب منك الناس استفسارات. أنت لست صبورًا بما يكفي للتعامل مع الناس أثناء العمل. أنت تفضل الحد الأدنى من التفاعل وصندوق بريد إلكتروني بسيط ونظيف في العمل ، مما يجعلك غير ودود إلى حد ما.

الجوزاء

أنت لا تحب أن تأخذ أي شيء على محمل الجد ، لذلك ينتهي بك الأمر دائمًا بالمزاح. حتى عندما يمر شخص ما بيوم عصيب في العمل ، فأنت لا تشاركه معاناته ولكن، في المقابل، تطلب منه أن يخرج من مزاجه السيء. زملائك الأكثر جدية يجدون هذا التصرف مزعجاً.

السرطان

أنت عاطفي بطبيعتك. أنت تميل إلى أخذ كل شيء على محمل شخصي وقد يكون لديك علبة من الشوكولاتة والمناديل على مكتبك، فقط لأن الحارس لم يقل لك "صباح الخير". ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل حيث لا يستطيع زملاؤك في العمل مشاركة آرائهم معك بصدق.

الأسد

أنت الشخص الذي دائمًا ما يكون لديه رأي أو اراء حول كل شيء. أنت لست خائفًا من التعبير عن آرائك في منتصف الاجتماع. هذا يمكن أن يثير أعصاب الناس إذا حاولوا شرح وجهة نظرهم.

العذراء

أنت تنشد الكمال، وهذا يظهر في عملك. تضع في اعتبارك كل التفاصيل أثناء التقديم، وهذا يجعل زملائك في العمل يشعرون بعدم كفاية. أنت الشخص الذي يريدون أن يكونوا، لكنهم لا يستطيعون ذلك.

الميزان

أنت الشخص الذي لا يمكن لأحد أن يثرثر عليه. أنت تلعب دائمًا بشكل جيد في قصة الجميع. أنت دبلوماسي للغاية ، مما يجعل الناس يتساءلون إلى من تقف إلى جانبه.

العقرب

أنت تحب نفسك وتحب التباهي بكل التفاصيل الصغيرة. سلوكك الذي يعرف كل شيء يزعج الناس. إن التباهي بالطبيعة لا ينسجم مع الناس لأنه يجعلهم يشعرون بأنهم غير لائقين.

القوس

انت المفضل في مكان العمل وأفضل صديق لرئيسك ويمكنك أن تفلت من بعض الأخطاء البسيطة حتى عندما لا يقع زملاؤك في العمل في ورطة. أثناء انشغالك بكونك أفضل موظف، يتم تعليق زملائك في العمل بسبب نفس الخطأ الذي أفلت منه.

الجدي

لا أحد يستطيع أن يغير رأيك إذا كنت قد قررت شيئًا ما. تجعل طبيعتك العنيدة من الصعب على الناس التعامل معك أو شرح وجهة نظرهم ، حيث لن ينجح أي شيء.

الدلو

العمل المكتبي لم يكن مخصصًا لك ؛ أنت تكره أن يقال لك ما يجب القيام به. أنت تحلم دائمًا بأن تكون في فرقة أو تسافر بمفردك ، مما يجعل الناس يكررون ما يريدون قوله في كل مرة. رئيسك ليس من المعجبين بك ، لكن هذا لا يمنعك من أن تكون متحررًا.

الحوت

لديك كل الحب. أنت تتحدث نيابة عن الجميع طوال الوقت ، حتى أثناء العرض. إنه يجعل زملائك في العمل غاضبين لأنهم لم يطلبوا منك حتى مساعدتهم ، لكنك تفعل ذلك.

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