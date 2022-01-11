الفيتامينات التي تساعد على الحمل هي حمض الفوليك، فيتامين د،الزنك، الحديد،فيتامين هـ، مجموعة فيتامينات ب المركب،بيتا كاروتين،أحماض أوميغا 3 الدهنية، السيلينيوم، أنزيم Q10، لام-كارنيتين.

ما هي الفيتامينات التي تساعد على الحمل؟

حمض الفوليك والحمل

حمض الفوليك Folic Acid هو فيتامين من مجموعة فيتامينات B يبلغ ما تحتاجه الحامل من حمض الفوليك من 400-600 ميكرو جرام يومياً في الحالات العادية، ويمكن أن يمتد إلى 1000 ميكرو جرام، إن تناول حمض الفوليك في الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل يقلل من خطر الولادة المبكرة، والإجهاض، والمضاعفات الأخرى، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها.

حمض الفوليك أحد أنواع فيتامينات (ب) وبالتحديد هو فيتامين (ب9)، ويلعب دوراً هاماً في إنتاج كريات الدم الحمراء، وكذلك الـ DNA في فترة التطور والتكوين، يعتبر حمض الفوليك للحامل بالغ الأهمية للجنين وللأم علي حد سواء، وخاصة في بداية تكوين الجنين.

يوجد حمض الفوليك في الخضروات الورقية الخضراء مثل الخس، الملفوف، السبانخ، والبروكلي، البقول والحبوب الكاملة، الفواكة الحمضية، وفي الأطعمة الغنية.

فيتامين د والحمل

نقص فيتامين د عند الحامل في غالبية الحالات يرتبط بزيادة خطر إصابة أطفالهن بالربو في مرحلة الطفولة، والتهابات الجهاز التنفسي، والأكزيما، كما تبين أن مستويات فيتامين د الجيدة للحامل يمكن أن تكون مهمة لنمو الدماغ والوظيفة الادراكية والنفسية وقد تقلل من خطر اضطرابات طيف التوحد.

أهمية فيتامين د خلال الحمل، يعد الكوليسترول قادر على التحكم في الجينات المشاركة في صنع هرمون الإستروجين، وتنتج بطانة الرحم الكالسيتريول استجابةً دخول الجنين إلى تجويف الرحم وذلك قبل وقت قصير من الزرع، حيث يتحكم الكالسيتريول في العديد من الجينات المشاركة في زرع الأجنة، ويستمر الرحم والمشيمة في إنتاج الكالسيتريول خلال الحمل، مما يساعد على تنظيم الخلايا المناعية في الرحم، بحيث يمكن الوقاية من الالتهابات دون الإضرار بالحمل.

ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د السمك الدهني مثل السلمون، والسردين، والماكريل، الأسماك المعلبة مثل التونة، والسردين، والرنجة، الفطر، زيت كبد الحوت، البيض، عصير البرتقال.

الزنك والحمل

الزنك يعد أحد المعادن الأساسية التي تدخل في عملة تمايز الخلايا، يحتاج الجنين لكميات كافية من الزنك لنمو خلايا جسمه بشكل سليم ولإنتاج الحمض النووي وبالتالي منع حدوث التشوهات الخلقية.

ومن الأطعمة التي تحتوي على الزنك اللحوم الحمراء، المأكولات البحرية، الحبوب المدعمة، المحار، الدواجن، الحبوب الكاملة، منتجات الألبان، البذور، المكسرات، الفول.

ومن علامات نقص الزنك في الجسم فقدان الشهية، ضعف الشعور بالرائحة أو الإحساس بالطعم،ضعف في المناعة، مشاكل في النمو عند الأطفال.

الحديد والحمل

خلال فترة الحمل سوف يتضاعف حجم الدم عند الحامل، وتساعد حبوب الحديد في سرعة مضاعفة حجم الدم مراعاةً للتغيرات الجديدة التي تطرأ في فترة الحمل من تكون المشيمة، ونمو الجنين، وتضاعف حجم الدم، فحاجة المرأة الحامل من الحديد تبلغ 30 ميلليغرام يوميًا أي ضعف القيمة المطلوبة بدون حمل.

أهمية حبوب الحديد للحامل مضاعفة حجم الحديد عند المرأة الحامل، نقل الأكسجين من الرئة إلى الجنين وباقي أجزاء الجسم، الوقاية من الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ومن الأطعمة التي تحتوي على الحديد الشوفان، اللحوم الحمراء،الحبوب الكاملة، زبدة الفول السوداني،الدجاج، البيض، المأكولات البحرية،الفاصولياء،الأوراق الخضراء كالسبانخ،الحمضيات والطماطم.

فيتامين هـ والحمل

فيتامين هـ مهم جدًا لعملية التكاثر لأنه يساعد على إنتاج (البروستاجلاندين) وهي مواد كيميائية تقلل كمية (البرولاكتين) التي تزيد في فترة التبويض، ووجوده يحافظ على مستويات متوازنة من هذه المادة، ما يساعد على أن يكون النظام التناسلي للمرأة أكثر توازنًا ويعمل بشكل جيد.

ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ه البروكلي، المكسرات، زيت الزيتون وزيت عباد الشمس، الأفوكادو، المانجو، الطماطم، اللحوم الحمراء، سمك السلمون.

من أعراض نقص فيتامين هـ عند الحامل ضعف العضلات، صعوبة في المشي، ضعف جهاز المناعة، التنميل، صعوبة في الرؤية.

مجموعة فيتامينات ب المركب والحمل

مجموعة فيتامينات ب المركب يعمل على المساعدة في العمليات الحيوية سواء للأم أو للجنين، بالإضافة لكونه مسؤولاً أساسياً عن تكون الجنين وتطوره خاصة فيما يتعلق بالدماغ والخلايا العصبية.

ومن الأطعمة التي تحتوي على مجموعة فيتامينات ب المركب الجوز، الموز، اللوز وحليب اللوز،الكاجو وزبدة الكاجو، الأفوكادو، الشوفان، الطماطم، بذور الشيا، البطاطا الحلوة، الحمص، السبانخ، اليقطين و القرع والكوسا الصفراء، الفول السوداني وزبدة الفول السوداني.

فيتامينات تساعد على الحمل بتوأم

حمض الفوليك

فيتامين د

الحديد

الكالسيوم

فيتامين سي

فيتامين ب6

الزنك

فيتامين أي

فيتامينات تساعد على الحمل للرجال

فيتامين E

حمض الفوليك

الأوميغا 3

فيتامين C

فيتامين A

فيتامين D

هل فيتامين ب 12 يساعد على الحمل؟

فيتامين ب12 مهم جداً في توليد ونموّ الحيوانات المنوية يجب على الرجل الذي يُعاني من نقص فيتامين ب12 النظر في استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 لتلبية احتياجات الجسم، لأن نقص هذا الفيتامين يؤثّر سلباً على خصوبة الحيوانات المنوية أو يؤدي إلى حدوث انخفاض في عدد الحيوانات المنوية.

حبوب تساعد على الحمل بسرعة

كلوميفين

الجونادوتروبينات

الميتفورمين

فيتامينات تساعد على الحمل بعد سن الأربعين

فيتامين B12

فيتامين D

الكالسيوم

الحديد

المغنيسيوم

البوتاسيوم

أوميغا-3

بروبيوتيك

فيتامينات لتقوية المبايض

حمض الفوليك

فيتامين ب

الكالسيوم

الحديد

الزنك

السيلينيوم

أعشاب لتنشيط المبايض والحمل بتوأم

مشروبات تساعد في ضبط الدورة الشهرية وتحسين التبويض