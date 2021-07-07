ما هي شخصية مسلسل "فريندز" التي تشبهك وفقاً لبرجك؟

ليس هناك شك في حقيقة أن المسلسل الكوميدي الإجتماعي الأمريكية "فريندز" كان واحد من أعظم المسلسلات على الإطلاق...

المسلسل ، الذي تم بثه على التلفاز لمدة 10 سنوات من 1994-2004 يتابع حياة ستة أصدقاء يعيشون في مانهاتن ، يتألف المسلسل من أكثر من 200 حلقة ، وشكل نوعًا من الحركة الثقافية بين معجبيه وكان له قاعدة جماهيرية عالمية. وارتبطت الشخصيات بشدة بالعديد من الأشخاص لدرجة أنها أصبحت مفضلة طوال الوقت واستمرت كذلك. إذا كنت أحد هؤلاء المعجبين، فلدينا ما يناسبك.

إليك نظرة على شخصية فريندز التي تشبهك ، وفقًا لبرجك الفلكي .

برج الدلو - فيبي

إنها إيجابية ، سهلة ، ومستقلة - الصفات التي يمكن أن يرتبط بها برج الدلو بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، فيبي عاطفية أيضًا. مثل برج الدلو ، تهتم بالعالم وأصدقائها.

برج الحمل - مايك

مايك ، زوج فيبي ، مهتم وممتع. على غرار برج الحمل ، فهو ينضح بالثقة وهو متحمس جدًا للحب وأولئك الذين يهتم بهم.

السرطان - كارول

كارول ، زوجة روس السابقة ، ذكية عاطفياً ، ورعاية ، وبديهية. مثل السرطان ، فهي تهتم بالأشخاص من حولها وتدافع دائمًا عن نفسها والأشخاص الذين تحبهم.

الجدي - روس جيلار

صاحب شخصية شديدة التركيز على التفاصيل ، وحذرة ، ومركزة - وهي الصفات التي ستجدها بالتأكيد في برج الجدي. إنه ذكي ويفكر دائمًا في المستقبل وينظم. ومع ذلك ، على غرار الجدي ، عندما لا يحصل على ما يريد ، يتحول إلى درامي ومزعج.

الجوزاء - تشاندلر

إذا كان لديك ذكاء قوي ، ولكنك ثرثار جداً، ومنفتح ، فمن المرجح أنك سترتبط بتشاندلر. مثل الجوزاء ، لديه شخصية حساسة ويستخدم الفكاهة كآلية دفاعية للحفاظ على مشاعره بالداخل.

الأسد - جانيس

برج الأسد صاخب ، درامي ، ناري ، مركز الاهتمام ، ويحب الدراما. لذلك هم مثل جانيس. على الرغم من كونها صديقة مزعجة ومثيرة، إلا أن جانيس محبة وعاطفية أيضًا.

الميزان - جوي

على غرار الميزان ، يبحث جوي باستمرار عن الحب والمودة. إنه أيضًا غير تصادمي بعض الشيء ، مما يؤدي إلى بعض المشاكل في حياته! بالإضافة إلى ذلك ، فهو نوع من صانع السلام في المجموعة ويجمع الجميع معًا.

الحوت - إميلي

تذكرون إميلي؟ المرأة التي كان روس سيتزوجها وبدلاً من نطق اسمها أثناء عهود الزواج قال اسم "راشيل"؟ إميلي حساسة ومتعاطفة ومتسامحة ، حتى عندما تحاول جعل الأمور تعمل مع روس. يمكن العثور على كل هذه الصفات في برج الحوت أيضًا.

القوس - ريتشارد

نظرًا لكونه الأكثر ميلًا إلى المغامرة والشباب في القلب ، فإن القوس هو الأكثر ارتباطًا بريتشارد. فهي سلسة وأنيقة وذات خبرة في إبعاد أي شخص عن أقدامه. شخصيتهم تجعل من الصعب على الناس التغلب عليهم.

العقرب – غونتر

إذا كنت من برج العقرب ، فيمكنك الارتباط بغونثر العامل في المقهى لأنك غامض ومخلص وتهتم بمن تحب - خاصةً إذا كان شخصًا مثل راشيل!

الثور - راشيل

تمامًا مثل برج الثور ، تحب راشيل أن تأخذ الأمور ببطء وحسية ولكنها عنيدة! إلى جانب كونها ، فهي عفوية ومتحمسة ومضحكة. والأهم من ذلك أنها تهتم بأولئك الذين تحبهم وصادقة في مشاعرها.

العذراء - مونيكا

بصفتك برج العذراء ، فأنت مجتهد وذكي ورعاية ومنظم وقليلًا من مهووس التحكم ، لذا فأنت ببساطة مثل مونيكا. تحب الشعور بالسيطرة والتحكم ولكن ذلك دائمًا بطريقة صحية.

المزيد:

برج الثور والجنس

أكثر 4 أبراج تضخ بالأنوثة والجاذبية!