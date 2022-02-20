ما هي شخصيتك من لونك المفضل؟ كم مرة سمعنا المسوقين يتحدثون عن تأثير اللون على المستهلكين؟ غالبًا ما يعتبر اللون الأحمر هو اللون الذي يجذب الانتباه. يزيد استخدام الألوان الجذابة من الكفاءة البصرية للمنتج بنسبة تزيد عن 90٪ ، كما يقول المسوقون ذوو الخبرة. يميل الكثير من الناس إلى شراء منتج بسبب لون العلامة التجارية.

اللون هو أداة رائعة لقياس نفسية الإنسان والمشاعر الخفية. الطريقة التي يدرك بها المرء الألوان تكشف الكثير عن شخصيته. نعرض هنا شخصيات الأشخاص على أساس تفضيلهم للألوان الأساسية (الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والأسود والأبيض)

ما هي شخصيتك من لونك المفضل؟

اللون الأحمر

اللون الأحمر هو المفضل لدى جهات التسويق التجارية ويرتبط في الغالب بالطاقة. الأشخاص الذين يحبون هذا اللون هم في الغالب منفتحون ومتفائلون وحيويون وواثقون. يتوق هؤلاء الأشخاص دائمًا إلى المعرفة المتعمقة ويحاولون جاهدًا تحقيق الرضا من خلال الإنجاز.

يقول الخبراء إن عشاق اللون الأحمر عقلانيون في الغالب ، ويمكن أن يكونوا قادة أقوياء ، ودائمًا ما يكونون مفكرين سريع الخطى ، ويمكنهم المجازفة، ويمكن أن يكونوا هادفين ، وهم في الغالب عنيدون ، ودائمًا ما يكونون منافسين بطبيعتهم. عند مقارنتها بأنواع الشخصيات الملونة الأخرى ، يتقدم الأشخاص ذوو اللون الأحمر كثيرًا من حيث الطاقة والإيجابية.

ما هي شخصيتك من لونك المفضل؟

اللون الأزرق

إن المفكرين العميقين ومحبي اللون الأزرق يتمتعون بشخصية تحليلية بطبيعتها. فهم يركزون على التفاصيل مثل أي شخص آخر. هم منظمون. يأخذون وقتهم لفعل شيء ما دون التسرع فيه. عشاق المنطق والحقيقة ، محب اللون الازرق يكره الناس والغموض وعدم وجود حقائق في الاشياء. لذلك قدم لهم الحقائق قبل تقديم أي شيء أمامهم.

ما هي شخصيتك من لونك المفضل؟

اللون الأخضر

محبي اللون الأخضر هم شخصيات مرتاحة وهادئة وصبورة دائمًا في نهجها تجاه كل شيء. سواء كان ذلك في العلاقات أو العمل المكتبي أو حتى العلاقات الاجتماعي ، إنهم متفهمون للغاية. مثل الأشجار الخضراء ، فإن أنواع شخصية اللون الأخضر تنتعش في الطبيعة.

ما هي شخصيتك من لونك المفضل؟

اللون الأصفر

الشخصيات المحبة للون الأصفر اجتماعية للغاية وخيالية للغاية. إن الجوانب المتفائلة والمتحمسة لهؤلاء الأشخاص تجعلهم قريبين من الجميع. في العلاقات يحبون أن يكونوا أصحاب آراء. هؤلاء المفكرون سريعون الخطى لا يحبون أن يتم قمع آرائهم وخيالاتهم.

ما هي شخصيتك من لونك المفضل؟

اللون الأسود

عشاق اللون الأسود يحبون تذوق الهيبة والقوة مثل أي شخص آخر. يميلون فنياً وحساسة بطبيعتهم ، فالشخصية ذات اللون الأسود قوية الإرادة ونادراً ما تُرى وهي تنحني أمام أي عقبة. ومع ذلك ، فإنهم يميلون إلى السيطرة على أنفسهم وكذلك التحكم في محيطهم. معظمهم من المنفتحين ، هؤلاء الناس لا يكشفون عن نقاط ضعفهم للناس.

ما هي شخصيتك من لونك المفضل؟

اللون الأبيض

اللون الأبيض مرتبط بالهدوء والسكينة. أنقى الألوان هو اللون الأبيض ، الذي يتسم بالوضوح ، والنضارة ، والبساطة ، والتنظيم في سماته. غالبًا ما يُنظر إلى الأشخاص الذين يحبون اللون الأبيض على أنهم هادئون ومتوازنون وخائفون ومتفائلون ومستقلون ولديهم رأي قوي. هؤلاء الأشخاص أصحاب بعد نظر وعاقلون وحكيمون.

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