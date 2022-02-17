حب الذات ليس أنانية، بل هو تقدير لله على الروح العظيمة التي وهبك إياها في هذه الحياة، قد يكون حبّك لنفسك أحد أصعب الأشياء، ولكنه يبقى أهمها على الإطلاق.

كل إنسان يمكنه بإرادته الشخصيّة أن يهيئ نفسه على قبول ذاته وقبول واقعه، مثلاُ يجب أن يقبل شكله ويقتنع به، وأن يقبل ظروفه الاجتماعية والاقتصادية، وقبول الذات وتحرّيرها من كل القيود، ومن يقبل بنفسه يتحكّم بأعصابه، ويعيش حاضره، ولا يبقى حبيس الماضي.

من الافضل عيلك احترام ذاتك وجسدك، والاهتمام بهما وبصحتهما من خلال ممارسة التمارين الرياضية والترفيه؛ فأصحاب الأجسام غير السليمة، أو البدينة، أو الذين يعانون من اضطرابات في الأكل، وغالباً هم أشخاص غير راضين عن أنفسهم، ولا يتمتّعون بثقةٍ كبيرة بذواتهم، لذا، عليهم الاهتمام بأنفسهم وبأساليب حياتهم؛ من أجل تحويلها للأفضل، والوصول للرّاحة والرضا عن النفس.

كيف تحب ذاتك وتقدر علاقتك بنفسك؟

1- لا تقارن نفسك بالآخرين

الآخرون ليسوا أفضل أو أسوأ منك وليسوا أكثر أو أقل منك، إنهم مختلفون فقط لكل منا قيمة، احترم قيمتك الذاتية ولا تجري مقارنات مع أحد.

2- احترم شخصيتك الحقيقية

لا تضيع وقتك في محاولة إرضاء الأشخاص الذين يستحيل إرضائهم، وتقبل أن البعض لا يحبونك، هذا طبيعي كونك تحترم طبيعتك، يعني أن عليك التخلي عن طرق إرضاء الناس.

3- اكتب نجاحاتك

قم بإنشاء دفتر لإنجازاتك الكبيرة والصغيرة، اكتب به نقاط قوتك وكل شيء نجحت بتنميته في شخصيتك، قم بقراءة هذا الدفتر كلما شعرت بالضعف أو بعدم الثقة بذاتك.

4- اشعر بمشاعرك

مشاعرك جزء لا يتجزأ منك انكارك لها هو انكار لجزء من نفسك، لا تخجل من مشاعرك السلبية كالغضب والحزن عبر عنها بطريقة صحية ومحترمة، تضمن خروجها منك بطريقة سليمة.

5- اعتني بجسمك جيداً

الصحة الجيدة لا تقدر بثمن، مارس الرياضة بانتظام، تناول الطعام الصحي، اشرب الماء، احصل على ساعات نوم كافية، وتوقف عن فعل أو تناول أي شيء يضرك.

6- دافع عن نفسك

حبك لنفسك يعني أنك تعرف قيمتك وتستطيع أن تنقلها للآخرين، لذلك سيّج حدود شخصية تظهر من خلالها للآخرين آراؤك واحتياجاتك، وما هو المسموح والممنوع بالتعامل معك.

7- تحدث بلطف مع نفسك

تحدث إلى نفسك كما لو كنت تتحدث مع أقرب إنسان إلى قلبك، لا تجرح نفسك، ولا تصف نفسك بصفات سيئة ولا تنتقدها.

8- أحط نفسك باللطفاء والمحترمين

يعكس من تقضي الوقت معه ما تشعر به حيال نفسك، كلما ارتفع حبك لذاتك واستحقاقك، كلما كان من حولك محبين وإيجابيين، وهذا يعنب أنه يجب عليك إنهاء العلاقات مع الأشخاص الذين يسيئون لك.

تصرفات صغيرة عليكِ إدراجها في برنامج حب النفس اليومي

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