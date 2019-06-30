ما هو أفضل وقت للتعرّض لأشعة الشمس؟

أشعّة الشمس مفيدةً بشكل كبير لجسم الإنسان؛ حيث يتواجد فيها فيتامين د، وهذا الفيتامين موجود في الكثير من المصادر منها: الحليب ومشتقّاته، والكبد، والمارغرين، وزيت كبد السمك الّذي يعتبر أكثر مصدر مهم لفيتامين د بعد أشعّة الشمس، ويتواجد أيضاً في سمك التونة، وصفار البيض، وبعض أنواع الفطر.

إن أفضل وقت للتعرض للشمس للحصول على فيتامين د يكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الحادية عشر صباحاً؛ حيث أثبتت الدّراسات وجود فيتامين د في أشعة الشمس في هذا الوقت.

ويجب توخّي الحذر من عدم الجلوس لفترة طويلة تحت أشعة الشمس في الصيف الحارق حتى لا تُسبّب الأشعة الإصابة بصداع حاد، والعطش الشديد، والغثيان والدوار، وزوال الكلس والفسفور؛ حيث يكفي الجلوس لمدّة عشرين دقيقة ثلاث مرّات أسبوعياً؛ فهذه المدة كافية لأخذ الكميّة المطلوبة من فيتامين د. ويجب عدم استخدام الكثير من الكريمات الواقية من أشعة الشمس حتى يستطيع الجسم امتصاص فيتامين د.

المزيد من صحة وجمال:

6 إجراءات لحماية البشرة في الصيف

14 نصيحة لتنظيف فراشي وشنط المكياج بسهولة

مع حلول فصل الصيف.. نصائح لحماية البشرة من الشمس