ما هي علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر؟

يوجد هنالك مجموعة من علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر تحدث عند غالبية النساء وتريد معرفتها للتأكد من حملها، ومن الجدير بالذكر أنَّ وجود بعض هذه الأعراض لا يعني أبداً حدوث الحمل، لكنها من العلامات الشائعة التي أكدّها الطب، وفي هذا المقال سنتحدث عن كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة حول هذا الموضوع.

بدء ظهور أعراض الحمل

يبدأ الحمل بالأسابيع الأولى منذ نهاية تاريخ آخر دورة شهرية تمر بها المرأة المتزوجة، حيث أنَّ الأطباء أثبتوا أنَّ 50% من نساء الحوامل تبدأ رحلة الحمل معهنَّ من خلال انقطاع الدورة الشهرية، ثمَّ تبدأ أعراض الحمل بالظهور تدريجياً حتّى نهاية الأسبوع الثامن أو التاسع تقريباً لتبدأ أعراض أخرى.

التأكد من حدوث الحمل

يوجد هنالك العديد من الطرق للتأكد من علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر غير انقطاع الطمث، وقد اخترنا لكِ أفضلها وأكثرها سهولة عبر تقسيمها على النحو التالي:

عمل اختبار حمل منزلي ولكن فعلياً عليكِ أن تدركِ أنَّ هذا النوع من الفحوصات لا يعطي النتيجة مباشرة بل على الأقل بعد مرور أسبوعين من تعرّضك لعلامات الحمل.

كما أنه يمكنك القيام بفحص السونار أو ما يُعرف أيضاً الألتراساوند، هذا النوع من الفحوصات يعطي نتيجة مباشرة ويؤكد لك ما إن كان هنالك حملٌ أم لا.

يمكنك أيضاً الذهاب إلى الطبيب المختص للكشف عن حملك عن طريق استخدامه للموجات فوق الصوتية التي تدعى الإيكو، فهذا الجهاز يعد آخر ما وصل إليه التطور الطبي من هذه الناحية كما أنه يحدد لك التاريخ المتوقع لقدوم طفلك اللطيف.

علامات بارزة للحمل المبكر

هنالك الكثير من التساؤلات التي تجول في ذهن المرأة لأجل معرفة ما إن كانت حامل أم لا، وفي بعض الحالات قد يسبب عدم معرفتها توتر ملحوظ، لذلك سنقدّم إليكنَّ أهم أعراض الحمل في الأيام الأولى للبكر وهي من الأعراض الشائعة والمتداولة المتفق عليها علمياً وطبياً:

انقطاع الطمث

تعتبر غياب الدورة الشهرية من أهم علامات الحمل في الأسبوع الأول للمرأة المتزوجة، وفي حال امتدَّ هذا الانقطاع إلى ما يقارب أربعة أسابيع فهذه إشارة مهمة لحدوث الحمل عندها، لكنه لا يعتبر دليل قاطع وذلك لأنَّ هذا الغياب قد يعود لأسباب مرضية أو تغيرات هرمونية أو اضطرابات عاطفية تحدث معها، لذلك عليها مراجعة الطبيب.

وجود إفرازات غريبة

قد تعتقد المرأة المتزوجة أنَّ نزول قطرات دماء خفيفة يعتبر من علامات الحمل مع نزول الدورة الشهرية ، لكن طبياً هذا الأمر لا يحدث إلا في حالات نادرة جداً، ما يحدث أنه قد يزداد معدل الإفرازات المهبلية لديها لدرجة أن يصبح لونها مائل للاحمرار فتعتقد أنها بقع دماء، لكن فعلياً يظهر نتيجة انغراس البويضة في رحمها، وقد يحدث في الأيام الأولى للحمل أن تتلون الإفرازات المهبلية ما بين اللون البني والزهري والأحمر وقد يصحبها بعض الألم الذي يستمر لمدة خمسة إلى سبعة أيام.

كثرة الغثيان والإقياء

هذا النوع من علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر بعد الدورة تعاني منه غالبية النساء المتزوجات، والذي يعتبر من أكثر تميزاً لعلامات الحمل في الأيام الأولى للبكر، يحدث غالباً مع بداية الأسبوع السادس ولا يستمر أكثر من عشرة أيام، لكنه يعود لها في أوقات لاحقة، وغالباً ما يأتي الشعور بالغثيان في فترة الصباح نتيجة الجهد الذي تتعرض له، وحتّى الآن لم يتم معرفة السبب الحقيقي وراء هذه العلامة.

شدة التعب والإعياء

إنَّ المرأة الحامل تصاب بحالة خمول رهيبة، حيث أنها ترغب بالنوم في غالب الأحيان حتى وإن لم تقوم بفعل مجهود كبير، فمثلاً بمجرد أن تحضّر الإفطار تشعر بالتعب الشديد الذي يجعلها تنام على الأقل لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، وطبياً يعود السبب في ذلك نتيجة انخفاض معدل الضغط في الدم عندها وفي بعض الحالات ينخفض معه معدل السكر، وتمتد هذه الحالة لقرابة أربعة أسابيع لتنقطع ثمَّ تأتي في الأسابيع الأخيرة من الحمل، وهو من أبشع ما تواجهه المرأة من علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر نتيجة إهدار وقتها وتراكم الأعمال عليها.

حدوث تقلبات مزاجية

إنَّ حدوث تقلبات مزاجية عند المرأة الحامل أمر طبيعي جداً نسبة لما يطرأ من تغيرات هرمونية وجسدية ونفسية عليها، كما أنَّ هذه التقلبات تعتبر من الإشارات البديهية لعلامات الحمل في الأيام الأولى للبكر، وقد تتخبّط مشاعرها ما بين الاكتئاب والانفعال وحالات من القلق والبكاء فجأة، وقد يحدث عندها إفراط في الضحك والمزاح.

زيادة خفقات القلب وتغيرات في مستوى ضغط الدم

قد ترافق الأعراض السابقة زيادة في خفقات القلب مع رجفة خفيفة في الأطراف، ويصاحبها أيضاً ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه حسب بنية المرأة، فبعض النساء قد يحدث معها حالة إغماء وبعضهنَّ تكتفي بالاستلقاء والراحة إلى أن يزول الدوار الخفيف، وفي هذه الحالة يمكن رفع القدمين مع وضعية التسطيح، ويستمر هذا الوضع إلى منتصف الأسبوع التاسع أو العاشر.

صعوبة عملية التنفس

سُجّل ضمن قائمة علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر أن المرأة تبذل جهداً للقيام بعملية التنفس، وذلك نتيجة الهرمونات المتداخلة مع بعضها بعضاً بداخلها، فمن الممكن أن يحدث نقص بسيط في نسبة الأكسجين عندها، لكن ذلك فقط في أول ثلاثة أيام.

زيادة التبول

غالبية نساء العالم تكثر نسبة إخراجها للبول نتيجة تضخم حجم الدم بداخلها، ويظهر هذا بوضوح أكثر مع دخولها لشهرها الثاني أو الثالث، وكلما مرّت الأيام كلما ازداد الأمر لسببٍ آخر ألا وهو وجود الجنين ونموه مما يسبب حدوث ضغط على المثانة، حيث يحدث توسع كبير نتيجة الامتداد الذي يحصل في المسالك البولية، وإثر هذا الأمر قد تتعرض المرأة الحامل لالتهابات بولية كثيرة، أما بالنسبة لحرقة البول فهو لا يعتبر أبداً من علامات الحمل بل يعود لوجود التهابات أخرى في أعضاء الجسم.

أعراض الحمل التي تصيب الجسم والبشرة

إنَّ الحمل لا يؤثر فقط على الأنثى من الداخل، بل قد يسبب لها اضطرابات خارجية تنتشر في أنحاء جسدها على الجلد وخاصةً البشرة، ومن أهم علامات الحمل التي تصيب الجلد والبشرة اخترنا لكُنَّ الآتي:

التشققات الجلدية الواضحة

بدايةً تظهر علامات صغيرة من بقع حمراء مقشرّة لتأخذ لاحقاً شكل تشققات جلدية صغيرة تتمركّز في منطقة الرحم والثديين أو ما بينهما وفي بعض الحالات الفخذين والبطن، وذلك نتيجة التغيرات الحجمية التي تطرأ على جسد المرأة الحامل وشدّة الشد الناتج عن زيادة كبر حجم الرحم بسبب الجنين.

التصبغات الجلدية

أو ما يُدعى الكلف، حيث أنه يعتبر من أهم علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر، نتيجة امتداد المادة الملونة على وجه المرأة الحامل، وقد ينتشر أيضاً في أنحاء البطن كله، ويعتبر نشاط الغدد عند المرأة هو ما يُحدد مدى تأثير الكلف وانتشاره، لكنه أمر عادي جداً يمكن تركه ليختفي وحده أو إحضار مرهم جلدي بوصفة طبيب.

ارتفاع درجات حرارة الجسم

تبدأ معدلات زيادة حرارة جسم المرأة الحامل عند وصولها للشهر الثاني أو الثالث من فترة الحمل، ويرجع السبب في ذلك للأوعية الدموية التي تتسع مع الوقت، وهكذا تشعر بسخونة دائمة إلا في بعض الحالات النادرة قد يحدث العكس، ففي هذه العلامة لا يمكن تأكدها لأنها تعود لحسب طبيعة جسم المرأة.

زيادة قوة الحواس

تُنشط عند المرأة الحامل حواسها الخمس وعلى وجه الخصوص الذوق والشم، فتشعر دائماً أنها بحاجة لطعام معين، أو لشم رائحة معين، أو العكس، وهذا ما يُعرف عند العوام باسم "الوحام"، وعلى الرغبة من إثبات هذه الظاهرة طبياً، إلا أنه لم يتم تأكيد أسبابها من الناحية العضوية.

حكة في الجسم

المرأة الحامل تقضي وقتها غالباً في حك أنحاء جسدها وعلى وجه الخصوص عند منطقة الرحم والفخذين والبطن وفي بعض الحالات المُسجلة تصبح المرأة تحك قدميها ويديها، ولكن ليس الجميع، ويصاحب الحكة احمرار شديد في الجلد، يمكن تسكينها مع مراهم طبية لكن لن تختفِ إلا بعد الولادة.

آلام العضلات والظهر

جميع نساء العالم تعاني من ألم الظهر منذ بداية فترة الحمل، فكلما زاد وزن الجنين واقترب موعد ولادته، كلما زاد ألم ظهرها أكثر وخاصة عند منطقة الحوض، فتكون الآلام مشابهة لآلام الدورة الشهرية من ناحية التقلصات العضلية وامتدادها.

ظهور أعراض الحمل على الثدي

أحياناً تظهر تغيرات واضحة على ثدي المرأة نتيجة تأثره بتغيّر الهرمونات الداخلية قبل انقطاع الطمث، فقد تشعر المرأة ببعض الألم في الثدي الذي يصاحبه عادة التنميل أو ورم بسيط وصغير فيه، وغالباً ما تلاحظ هذا الفرق بعد دخولها للأسبوع الرابع، فضلاً عن ذلك قد تحدث حالات أخرى تصيب الثدي في فترة الحمل وعلى وجه الخصوص في الأشهر الأولى، مثل تقرّح الحلمة لتتحول لاحقاً إلى لون بني داكن، أو حدوث انتفاخ في الثدي مما يجعله يكبر حجمه طوال أشهر الحمل ولن يعد بعدها للحجم الطبيعي السابق، وأيضاً تظهر حبوب صغيرة في الحلمة بعد الأسبوع التاسع أو العاشر، وقد تمَّ تسجيل بعض حالات ظهور خطوط زرقاء على السطح وخروج سائل شفاف من الحلمة الدائرية الموجودة في الثدي.

هل آلام المعدة من أعراض الحمل المبكر؟

في بعض الأحيان تكون الإجابة نعم، حيث أنه من الممكن لاضطرابات المعدة أن تكون من قائمة علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر، وتشمل تلك الاضطرابات حدوث حرقة معدية أو حموضة أو أي ألم ناتج عن المعدة، ولم يتم تحديد مدتها فقد تكون في الأشهر الأولى من الحمل أو الأخيرة أو على مستوى فترة الحمل كلها، ومن المرشح جداً أن يحدث مع المرأة حالات مغص قوية ومؤلمة جداً قد تعتقد أنه طلق مبكر لكنها مجرد تشنجات قوية تحدث في داخل الرحم.

هل الإمساك من أعراض الحمل المبكر؟

إنَّ حدوث الإمساك في فترة الحمل يعتبر أمراً طبيعياً جداً، لأنَّ التبرز يكون مؤلماً جداً، لذلك تنخفض عدد مرات التبرز لتصل إلى أقل من ثلاث مرات أسبوعياً، وقد قام الأطباء بتفسير حالة حدوث الإمساك نتيجة ارتفاع مستوى الهرمونات مما ينتج عن ذلك تباطء عملية الهضم، فضلاً عن ذلك يكون الرحم بحالة توّسع مما يسبب ضغط كبير على الأمعاء والأحشاء، وهذا يعني أنَّ الإمساك من أحد علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر.

هل زيادة الوزن من أعراض الحمل المبكر؟

إنَّ زيادة الوزن أمر طبيعي جداً في فترة الحمل، ومن الممكن أن تأخذه المرأة كعلامة مهمة من علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر، وقد وضع الأطباء رقم معين لزيادة وزن المرأة في أثناء فترة حملها، والذي يتراوح ما بين 11-15 كغ، وستلاحظه فوراً بعد مرور الأسبوع الأول، لذلك عليها أن تنتبه ألا يزيد أكثر، وقد فصّل الأطباء أيضاً أرقام زيادة جسم المرأة كاملاً في مرحلة الحمل كما يأتي:

منطقة الثدي من 0.5 كغ - 1.5 كغ.

منطقة الرحم من 1 كغ - 1.5 كغ.

المشيمة من 0.5 - 1 كغ.

السائل الأمنيوسي 1 كغ واحد فقط.

الدم وسوائل الجسم من 2- 3 كغ.

الدهون من 2.5 - 4 كغ.

هل يوجد فرق بين علامات الحمل بفتى وفتاة؟

هنالك الكثير من نساء العالم ترغب بمعرفة جنس الجنين الذي ينبض ضمن رحمها منذ أول لحظة عرفت بها أنها حامل، وذلك بسبب الفضول والشغف والحب والأمومة القابعة بداخلها، لذلك تجدها دائمة التساؤل ما بين إن كانت الأعراض لحمل الفتى ذاتها بالنسبة للأنثى، وغالباً أكدَّ الطب على أنَّ علامات الحمل لا تفرق بين الفتاة والفتى، فلا يمكن معرفة جنسية الجنين إلا من خلال فحص المرأة بموجات فوق صوتية، ومع ذلك لا تزال هنالك أبحاث طبية عدّة تبحث في هذا الموضوع.

هل جميع النساء تتعرض لنفس أعراض الحمل؟

في حقيقة الأمر الإجابة الطبية ببساطة ووضح لا يوجد أي سبب طبي يؤكد على حدوث علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر عند سائر النساء، ولا حتى خلال رحلة حملها، فهذا الأمر يختلف باختلاف طبيعة تكوين بنية المرأة، حتى مع تعدد مرات حدوث الولادة إلا أنها قد تتعرض لذات الأعراض أو أكثر، وقد لا تتعرض لأي شيء أبداً، لكن انقطاع الدورة الشهرية، وحدوث الغثيان والكسل المفرط والآلام المفصلية وارتفاع درجة حرارة الجسم، هذه كلها علامات ثابتة موجودة عند جميع نساء العالم اللواتي يعبرنَ محطة الحمل الشاقة والصعبة.

الفروقات بين علامات الحمل المبكر والدورة الشهرية

يوجد هنالك الكثير من الفروقات ما بين علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر وعلامات الدورة الشهرية، لذلك نجد أنَّ غالبية النساء تقوم بالاستفسار عن هذا الأمر نتيجة شكّها بأنها حامل، فعلى الرغم من وجود نقاط متشابهة ما بين الأمرين، إلا أنَّ لكل واحدة منها كينونة أسباب خاصة بها، فالطمث يكون أكثر إيلاماً من الحمل في الأيام الأولى ويخف ألمه تدريجياً، في حين أنَّ الحمل يبدأ بألم خفيف ثم يكبر ويتضخم مع مرور الوقت، فضلاً عن ذلك، قد يكون انقطاع الدورة الشهرية سببها الحالة النفسية والجسدية المنهكة فقط.



نصائح مهمة للمرأة الحامل البكر

سنقدم إليك سيدتي أهم النصائح التي يمكنك اتباعها خلال فترة حملك قد تساعدك على تخفيف الألم قدر المستطاع، ولكن هذه النصائح لا تغني أبداً عن مراجعة الطبيب ومتابعة حالتك، فلكل حالة أمور طبيّة وعلاجية خاصة بها، ومن أهم هذه النصائح ما يأتي:

حاولي الاعتناء بشعرك وبشرتك قدر المستطاع خلال فترة الحمل، هذا الأمر مهم جداً كي لا تثبت التشققات الجلدية أو أي أمور أخرى تظهر على الجلد، وبالنسبة لشعرك حاولي تغذيته بالزيوت لأنه قد يتساقط كثيراً مما يضعفه لاحقاً.

تجنبي الانفعالات العصبية والاستماع إلى الموسيقى الحزينة أو مشاهدة مسلسلات وأفلام درامية أو أكشن، فكل ذلك سيؤثر على حالتك وحالة طفلك الصحية.

قومي باستعمال حمالة صدر مناسبة ومريحة ولا تنسي وضع مناديل يومية لأجل الإفرازات المهبلية.

من المهم جداً تدليك منطقة الثدي والرحم والبطن برفق وعناية وأن يصاحب التدليل وجود مرطب جلدي، ذلك سيساعد في تخفيف ألم التشنجات.

حاولي ألا تشربي كميات كبيرة من السوائل سواء الماء أو المشروبات العشبية، فذلك سيزيد من التبول عندك وكثرة دخولك للحمام، وابتعدي تماماً عن المنبهات وحاولي الإقلاع عن التدخين خلال فترة الحمل.

قومي بمراقبة ارتفاع وانخفاض مستوى السكر والضغط في الدم عندك، ولا تنسي اتباع نظام غذائي صحي مفيد لك ولطفلك.

حافظي قدر المستطاع على وزنك الطبيعي من خلال تناولك وجبات صغيرة وصحية خلال اليوم.

تابعي مع طبيبك المختص كل الإرشادات التي يخبرك إياها في فترة الحمل لأنه يعرف تماماً ما المفيد لحالتك وما الضار لها.

وفي ختام المقال، إنَّ علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر كثيرة ومتشعبة جداً، حيث أنَّ الطب بذات نفسه لم يقوم بإثباتها كلها أو حصرها ضمن نطاق معين، لكن بمجرد وجود أغلب هذه الحالات فمن الأفضل إجراء فحص للحمل للتأكد والاستعداد للفرحة المقبلة.