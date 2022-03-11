ما هي غيبوبة الطعام ؟ إليك ما يقوله العلم

غيبوبة الطعام..إذا شعرت بالنعاس بعد تناول الطعام، فقد تتساءل عما يحدث، وفي الحقيقة هذه التجربة شائعة بشكل خاص بعد الوجبات الكبيرة، خاصة في أعياد الميلاد أو المناسبات الأخرى.

وغالبًا ما يشار إلى هذه الحالة على أنها غيبوبة الطعام، حيث من الناحية الطبية، يطلق عليها النعاس بعد الأكل، والذي يعني فقط النعاس بعد الأكل، ولكن على الرغم من وجود أدلة علمية محدودة حول كيفية أو سبب حدوث هذا النعاس، إلا أن النظريات موجودة، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على غيبوبة الطعام، والنظريات الرئيسية حول أسبابها، وما إذا كانت خطيرة.

ما هي غيبوبة الطعام ؟

النعاس بعد الأكل، أو غيبوبة الطعام، هو الشعور بالتعب بعد تناول الوجبة، حيث يلاحظ الكثير من الناس التأثيرات في وقت مبكر من بعد الظهر بعد الغداء، وقد تعاني من الأعراض التالية:

النعاس

الخمول

الإرهاق الجسدي

مستويات الطاقة المنخفضة

ضعف التركيز

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن المصطلح يحتوي على كلمة غيبوبة، إلا أنك لا تعاني من فقدان الوعي، ولا ينبغي الخلط بين غيبوبة الطعام وهذه الحالة الطبية الخطيرة.

ما الذي يسبب غيبوبة طعام ؟

على الرغم من تواترها، إلا أن غيبوبة الطعام ليست مدروسة جيدًا، حيث تم تحدي أو فضح العديد من النظريات حول أسباب الغيبوبة الغذائية، بينما قد تكون أخرى معقولة علميًا، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه لا يتوفر سوى القليل جدًا من الأبحاث الحديثة.

التغيرات في الدورة الدموية

لفترة طويلة، كان يُعتقد أن غيبوبة الطعام ناتجة عن زيادة تدفق الدم إلى أمعائك مما تسبب في انخفاض تدفق الدم إلى دماغك، ومع ذلك، فقد تم تحدي هذه النظرية، حيث أن جسمك قادر على الحفاظ على تدفق الدم إلى دماغك في العديد من أنواع المواقف المجهدة، مثل أثناء التمرين، عندما تتطلب عضلاتك المزيد من الدم. لذلك، من غير المحتمل أن يؤدي تدفق الدم إلى أمعائك إلى تحويل ما يكفي من الدم لإحداث النعاس.

وفي الواقع، تشير دراسة قديمة إلى أن تدفق الدم إلى دماغك قد يزداد بعد الوجبات، في حين وجدت دراسة صغيرة انخفاضًا في تدفق الدم إلى الدماغ بعد الغداء، لم يُشاهد هذا التأثير إلا في الأشخاص الذين تخطوا وجبة الإفطار، ولم تربط هذه الدراسة أيضًا انخفاض تدفق الدم بمشاعر التعب.

تناول وجبة كبيرة

غالبًا ما يشتكي الناس من غيبوبة الطعام بعد تناول وجبات كبيرة أو ثقيلة، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على ذباب الفاكهة أن الوجبات الكبيرة خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والملح أدت إلى نوم أطول بعد الوجبة.

وفي دراسة أجريت على الرجال الذين تناولوا البيتزا، أبلغ أولئك الذين يفرطون في تناول البيتزا عن قلة الطاقة والمزيد من التعب الجسدي والنعاس والخمول بعد تناول الطعام، في حين أن أولئك الذين يأكلون فقط حتى تمتلئ المعدة بشكل مريح لم يكن لديهم أي آثار ضارة.

وجبات غنية بالكربوهيدرات أو الدهون أو البروتين

تم ربط الوجبات الغنية بالكربوهيدرات والدهون والبروتين بغيبوبة الطعام، حيث قد تعزز هذه المغذيات الكبيرة النعاس بشكل مستقل من خلال آليات مختلفة، وقد يؤثرون أيضًا على بعضهم البعض.

فعلى سبيل المثال، قد ترفع الوجبات عالية الكربوهيدرات مستويات الحمض الأميني التربتوفان في دمك، مما يزيد من كمية السيروتونين وهو هرمون مرتبط بالنوم في دماغك.

علاوة على ذلك، قد تؤدي الوجبات الغنية بالبروتين أيضًا إلى النوم إذا كانت تحتوي على أطعمة تحتوي على كميات عالية من التربتوفان. تشمل هذه الأطعمة الدجاج والبيض والجبن والأسماك والديك الرومي والحليب والتوفو.

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