ما هي مراحل مرض الزهايمر؟ 

يمكن أن يصيب مرض الزهايمر أي شخص في مرحلة ما من حياته، وفي الواقع في حال كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بهذه الحالة، فإن المرض هذا سيؤثر على الحياة اليومية بشكل عام، وحتى يتم التعامل معه بطريقة صحيحة، يجب التعرف على المزيد عنه وكيفية تقدمه وخيارات العلاج المتاحة.

وفي الواقع، مرض الزهايمر هو النوع الأكثر شيوعًا من الخرف، وهو مصطلح عام لانخفاض القدرات العقلية، حيث يعاني الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر من انخفاض القدرة على:

التذكر

الفكر

العثور على كلمات

حل المشكلات

التعبير عن النفس

التحرك

وفي المراحل المبكرة، يمكن أن يتداخل مرض الزهايمر مع المهام اليومية، وفي المراحل اللاحقة، يعتمد الشخص المصاب بمرض الزهايمر على الآخرين لإكمال المهام الأساسية.

وفي الحقيقة، لا يوجد علاج حتى الآن لمرض الزهايمر، لكن يمكن أن تساعد بعض الإجراءات في إبطاء التقدم، ولمعرفة المزيد، تابعي معنا هذه المقالة للتعرف على ما يمكن توقعه من كل مرحلة حتى تتمكني من الاستعداد بشكل أفضل لما سيأتي.

المراحل العامة لمرض الزهايمر

يستخدم الأطباء أيضًا المراحل السريرية السبع الرئيسية للدكتور باري رايسبرغ من مقياس التدهور العالمي للمساعدة في التشخيص، ولا يوجد نظام تدريجي متفق عليه عالميًا، لذلك قد يستخدم المتخصصون في الرعاية الصحية النظام الأكثر دراية به.

مرض الزهايمر المرحلة الأولى، لا يوجد ضعف

قد تعرف فقط عن خطر الإصابة بمرض الزهايمر بسبب تاريخ عائلتك، أو قد يحدد طبيبك المؤشرات الحيوية التي تشير إلى مخاطرك، وإذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض الزهايمر، فسيقوم طبيبك بمقابلتك والتحدث معك حول مشاكل الذاكرة، ومع ذلك، لن تكون هناك أعراض ملحوظة خلال المرحلة الأولى، والتي يمكن أن تستمر لسنوات أو عقود.

ضعف خفيف جدا، أو نسيان طبيعي

يصيب مرض الزهايمر بشكل أساسي كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وفي هذا العمر، من الشائع أن تواجه صعوبات وظيفية طفيفة مثل النسيان.

ولكن بالنسبة للمرحلة الثانية من مرض الزهايمر، سيحدث الانخفاض بمعدل أكبر من الأشخاص المسنين المماثلين الذين لا يعانون من مرض الزهايمر، على سبيل المثال، قد ينسى الشخص الكلمات المألوفة أو اسم أحد أفراد الأسرة أو المكان الذي وضع فيه شيئًا ما.

ضعف أو انخفاض طفيف

أعراض مرض الزهايمر أقل وضوحًا أثناء المرحلة الثالثة، بينما تستمر المرحلة بأكملها حوالي 7 سنوات، ستصبح الأعراض أكثر وضوحًا ببطء خلال فترة من 2 إلى 4 سنوات، وفقط الأشخاص المقربون من شخص ما في هذه المرحلة يمكنهم ملاحظة العلامات، حيث ستنخفض جودة العمل، وقد يواجهون صعوبة في تعلم مهارات جديدة.

أيضًا قد تكون علامات المرحلة الثالثة من مرض الزهايمر مثل أن يضيع الشخص حتى عند السفر في طريق مألوف، أو يجد صعوبة في تذكر الكلمات أو الأسماء الصحيحة، أو عدم القدرة على تذكر ما قرأه للتو، أو عدم تذكر أسماء أو أشخاص جدد، وانخفاض التركيز أثناء الاختبار.

مرض الزهايمر الخفيف أو الانخفاض المعتدل

تستمر المرحلة الرابعة حوالي سنتان وهي مرحلة تمثل بداية مرض الزهايمر القابل للتشخيص، حيث ستواجه أنت أو من تحب المزيد من المشاكل في المهام المعقدة ولكن اليومية، وتغييرات المزاج أكثر وضوحًا، كما يتكرر انخفاض الاستجابة العاطفية، خاصة في المواقف الصعبة.

قد تشمل العلامات الجديدة للانخفاض التي تظهر في المرحلة الرابعة انخفاض الوعي بالأحداث الحالية أو الأخيرة، فقدان ذاكرة التاريخ الشخصي، مشكلة في التعامل مع الشؤون المالية والفواتير، عدم القدرة على العد.

الخرف المعتدل، أو الانخفاض الحاد المعتدل

تستمر المرحلة الخامسة حوالي عام ونصف، وتتطلب الكثير من الدعم، حيث أن أولئك الذين ليس لديهم دعم كافٍ غالبًا ما يعانون من مشاعر الغضب والشك.

وسيتذكر الأشخاص في هذه المرحلة أسمائهم وأفراد عائلاتهم المقربين، ولكن قد يكون من الصعب تذكر الأحداث الكبرى أو الظروف الجوية أو عنوانهم الحالي، إلى جانب أنهم سيظهرون أيضًا بعض الارتباك فيما يتعلق بالزمان أو المكان ويجدون صعوبة في العد.

مرض الزهايمر الشديد إلى حد ما

خلال المرحلة السادسة، هناك خمس خصائص يمكن تحديدها تتطور على مدار عامين ونصف، فمثلًا الملابس: ستصبح هناك عدم قدرة على اختيار الملابس، وسيحتاج الشخص المصاب بمرض الزهايمر في المرحلة السادسة إلى المساعدة في ارتداء الملابس بشكل صحيح.

أيضًا النظافة، سيكون هناك انخفاض في نظافة الفم، وسيحتاج الشخص المصاب إلى المساعدة في تعديل درجة حرارة الماء قبل الاستحمام.

بالإضافة لما سبق، قد ينسى الشخص المصاب التخلص من المناديل الورقية أو رميها بعيدًا عند استخدام المرحاض، ومع تقدم المرض، سيفقد السيطرة على المثانة والأمعاء وسيحتاج إلى المساعدة في هذا الأمر.

وفي هذه المرحلة، تكون الذاكرة أسوأ بكثير، خاصة حول الأخبار الحالية وأحداث الحياة، حيث سيكون العد إلى 10 أمرًا صعبًا، وقد يخلط الشخص أيضًا بين أفراد الأسرة والأشخاص الآخرين ويظهر تغييرات في الشخصية.

مرض الزهايمر الحاد

هناك مراحل فرعية لهذه المرحلة النهائية، والتي تستمر حوالي عام إلى عام ونصف، حيث يصبح كلام الشخص المصاب يقتصر على ست كلمات أو أقل، وسيحتاج الطبيب إلى تكرار الأسئلة أثناء المقابلة، أيضًا سيرفض الشخص المصاب الكلام وقد يتعرف على كلمة واحدة فقط واحيانًا قد يضيع الكلام تمامًا ويصبح غير قادرًا على الحديث.

وستصبح حركات الجسم أكثر صلابة وتسبب ألمًا شديدً، ووفقًا لجمعية الزهايمر، فإن حوالي 40 في المائة من المصابين بمرض الزهايمر يتعرضون أيضًا لتقلصات، أو تقصير وتصلب العضلات والأوتار والأنسجة الأخرى، وقد يطورون أيضًا ردود فعل طفولية مثل المص.

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