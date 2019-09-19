ما هي مصادر الزنك في الغذاء ؟

معدن الزنك يحتاجه الجسم بكميات قليلة للقيام بوظائفه حيث إنّه يحفز نشاط 100 إنزيمٍ في الجسم كما أنّه مهمٌّ لصحّة الجهاز المناعيّ، وتصنيع الجينات بشكلٍ صحيح، وإضافةً إلى ذلك فإنّه يحفز شفاء الجروح، ويعزز نمو الأطفال في المراحل المبكرة من حياتهم.

يتوفر الزنك في الكثير من المصادر الغذائية، ونذكر من أهمّها:

1- اللحوم: وتُعدّ اللحوم الحمراء على وجه الخصوص من أفضل مصادر الزنك؛ حيث إنّ 100 غرامٍ من اللحم البقريّ المفروم يحتوي على 4.8 ملغرام من الزنك، ولكن يجدر التنبيه إلى أنّه يُنصح بعدم تناول كميات كبيرة من الدهون المصنّعة، وذلك لأنّ تناولها يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- المحاريات: وتحتوي 6 قطعٍ من المحار على 32 ملغرام من الزنك، أمّا الجمبري وبلح البحر فإنّ 100 غرامٍ منها تحتوي على ما نسبته 14% من الاحتياجات اليومية من الزنك.

3- البقوليات: حيث إنّ 100 غرامٍ من العدس المطبوخ يوفر ما نسبته 12% من الاحتياجات اليومية من الزنك، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ البقوليات تحتوي على مركبات تُسمّى الفايتات، والتي تقلل من امتصاص الزنك والمعادن الأخرى، ولكنّ تسخين هذه البقوليات، أو نقعها، أو تخميرها يمكن أن يزيد من التوافر الحيوي للزنك.

4- البذور: حيث تحتوي 3 ملاعق كبيرة من بذور القنب على ما يقارب 31% من الاحتياجات اليومية من الزنك للرجال، و43% من الاحتياجات اليومية من الزنك للنساء، كما أنّ بذور السمسم واليقطين تُعدّ غنيةً بالزنك أيضاً.

5- المكسرات: حيث يحتوي 28 غراماً من الكاجو على 14% من احتياجات الزنك اليومية للرجال. منتجات الألبان: حيث إنّ 100 غرامٍ من جبن الشيدر يحتوي على ما يقارب 28% من احتياجات الزنك اليومية للرجال، أمّا الكوب الواحد من الحليب كامل الدسم فإنّه يزوّد الجسم بما نسبته 9% من الاحتياجات اليومية لهذا المعدن.

6- البيض: فالبيضة الواحدة كبيرة الحجم تحتوي على ما يقارب 5% من احتياج الزنك اليوميّ للرجال.

7- بعض أنواع الخضروات: فحبة البطاطا الكبيرة تزود الجسم بما يقارب 9% من احتياجات الزنك اليومية للرجال، كما أنّ الفاصولياء الخضراء، والكرنب تُعدّ غنية بالزنك أيضاً.

8- الشوكولاتة الداكنة: حيث إنّ 100 غرامٍ منها تزوّد الجسم بنسبة تتراوح بين 70-85% من احتياجات الرجال اليومية للزنك، ولكن يجدر التنبيه إلى أنّه يجب عدم اعتماد الشوكولاتة كمصدرٍ رئيسٍ للزنك.

9- السلطعون والكركند: حيث يحتوي 85 غراماً من كابوريا الملك على 6.5 ملغرام من الزنك، أمّا الكركند فإنّه يحتوي على 3.4 ملغرام من هذا المعدن، كما أنّ بعض أنواع الأسماك، كالسلمون، والسردين، وغيرها تحتوي على الزنك أيضاً، ولكن بكمياتٍ أقل.

10- الحبوب الكاملة: ومن هذه الحبوب، القمح، والأرز، والكينوا، والشوفان، إلّا أنّها تحتوي على الفيتات كالبقوليات، ممّا يقلل من امتصاص الزنك الموجود فيها.

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